Oroscopo 2019: come sarà l’anno del Capricorno? Cosa prevedono le stelle

OROSCOPO 2019 CAPRICORNO – Un 2019 che vede una grande crescita e maturazione per i nati del Capricorno. In amore, soprattutto, i rapporti consolidati troveranno nuova linfa e vigore; attenzione solo che questa carica di energia positiva non porti a guardarsi troppo intorno. Per i single, invece, ci saranno occasioni di incontrare la metà giusta della mela proprio per questa nuova maturità che porta il Capricorno ad essere più lucido e lungimirante in merito ai suoi reali bisogni.

Sul lavoro le previsioni vedono Saturno in congiunzione con questo segno per tutto il 2019. Attenzione solo alle influenze ed ai pareri esterni di chi in realtà vuole solo mettere bastoni tra le ruote. Ottima la forma fisica: il nuovo anno promette bene, quindi che il Capricorno non si risparmi nulla!

Oroscopo 2019 Capricorno | Le caratteristiche del segno

Segno intellettuale e ambizioso, appartengono al Capricorno tutti i nati tra il 22 dicembre e il 20 gennaio. È il decimo segno dello zodiaco.

Il Capricorno non lascia spazio alle frivolezze: si impegna, resiste e lotta per raggiungere gli obiettivi che si prefigge – grandi o piccoli che siano – e cerca di farlo secondo i tempi stabiliti.

Metodico e preciso, saggio e solitario, fa fatica ad aprirsi con tutti, ma con quei pochi che riescono a penetrare la sua corazza si dimostra tenero e generoso.

Le caratteristiche che lo dominano sono la maturità e la saggezza: pondera bene le sue scelte ed è molto riflessivo.

Non a caso molti grandi pensatori del passato appartenevano proprio a questo segno.

Il Capricorno è il leader dei segni di Terra, governato da Saturno.

A volte è talmente determinato da risultare un po’ egoista: pur di raggiungere i propri obiettivi, infatti, rischia di non guardare in faccia a nessuno.

Talmente tanto preso dal risultato da conseguire, inoltre, rischia a volte di non godersi i piaceri della vita.

L’estremo rigore, la perseveranza, la ponderatezza, la pazienza, il sangue freddo dei nativi del Capricorno ne fanno il segno più riflessivo, stabile, riservato e prudente dello zodiaco.

Eppure dietro la corazza da solitario si nasconde un’acuta sensibilità. Timido e non particolarmente vivace, in amore non è incline ai colpi di fulmine.

In generale manifesta poco i suoi sentimenti, ma se incontra la persona giusta saprà creare un’unione stabile e solida.