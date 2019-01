Oroscopo 2019: come sarà l’anno dell’Acquario? Cosa prevedono le stelle

OROSCOPO 2019 ACQUARIO – La parola d’ordine dell’Acquario per il 2019? Concretezza. Sia in amore, che sul lavoro che a livello fisico le soddisfazioni saranno tangibili. E, visto il periodo florido, l’attenzione dovrà essere prestata nel non chiudersi in vecchi e superati schemi mentali. Al via, quindi, la sperimentazione, in tutto e per tutto. Sono attesi nuovi incontri amorosi e rinvigorimenti di vecchie amicizie.

Anche a livello fisico se l’Acquario non si porrà limiti di nessun genere allora potrà splendere di una luce nuova per tutto il 2019. Anche sotto il profilo lavorativo, niente panico e sguardo fisso sull’obiettivo.

Per quanto riguarda la salute, gli astri consigliano all’Acquario di tenersi lontano dai dolci e, in generale, dalle esagerazioni.

Oroscopo 2019 Acquario | Le caratteristiche del segno

L’Acquario è l’undicesimo segno dello Zodiaco. È un segno d’acqua, a cui appartengono tutti i nati tra il 21 gennaio e il 19 febbraio.

Questo segno è per lo più cerebrale e molto meno emotivo.

È risoluto, coerente, ma al tempo stesso visionario e innovativo.

Ama trascorrere il suo tempo a capire il mondo e cercare di migliorare le cose.

Anticonformista e originale, non segue le mode ma preferisce anticiparle.

Ha un’aria un po’ da nerd, ma sotto sotto l’Acquario è una persona socievole e gentile.

Si tratta di soggetti generosi, che amano quando gli altri si trovano d’accordo con loro.

L’Acquario ha insomma una curiosità fuori dal comune e un’attrazione verso tutto ciò che è nuovo e originale.

L’Acquario è dominato dai pianeti Saturno e Urano. Ai tempi dell’antica Roma, Saturno era considerato il padre di molte divinità. Urano è il più antico tra le divinità della mitologia romana: il pianeta è stato associato a questo segno solo di recente.

L’Acquario è un ribelle conservatore che per tutta la vita sogna un mondo migliore.

Altruista e sensibile, è molto legato alla sua famiglia e agli amici.

La vita sentimentale non è la sua preoccupazione principale perché non è né emotivo né molto sensuale, dato che domina in lui l’attività intellettiva, ma sa essere un partner onesto e fedele.