Open Enrico Mentana Carriera | Biografia | Curiosità | Vita privata | Social

Prima di essere l’editore di Open, il suo nuovo progetto editoriale esclusivamente online, Enrico Mentana è uno dei giornalisti più in vista in Italia. Direttore del tg di La7, che conduce ogni sera nell’edizione delle 20, Mentana è famoso per la sua grande preparazione culturale e per la sua autorevolezza in campo giornalistico.

Il cronista è famoso anche per le sue “maratone”, vere e proprie dirette fiume, che possono prolungarsi per diverse ore (spesso per una notte intera) in concomitanza di elezioni politiche, grandi eventi o catastrofi.

Noto per la sua severità sul lavoro, spesso è stato protagonista di siparietti con i suoi inviati. Mentana è anche molto attivo sui social, il vero motore che ha permesso l’avvio del suo nuovo giornale online.

Open Enrico Mentana Carriera | Gli inizi

Mentana è nato a Milano il 15 gennaio 1955. Figlio di Franco Mentana, inviato della Gazzetta dello Sport morto nel 1997, è grazie al padre se il giovane Enrico matura una grande passione per il giornalismo: “Ho sempre pensato di fare il giornalista – ha spiegato – per via di mio padre e del mio amore, della mia ammirazione per lui”.

Una delle prime cose che stupisce sul giornalista di La7 è che non ha mai conseguito la laurea, nonostante l’iscrizione alla facoltà di Scienze politiche dell’università Statale di Milano.

Vive le sue prime esperienze lavorative nella rivista Giovani di Sinistra, di cui diventa anche direttore.

Open Enrico Mentana Carriera | L’esordio in tv

Nel 1980 Mentana entra in Rai, dove inizia a lavorare alla redazione esteri del Tg1.

L’anno dopo arriva il suo esordio in video: viene inviato a Londra per seguire il matrimonio del principe Carlo e Lady Diana.

Open Enrico Mentana Carriera | Il Tg5

Dopo 11 anni in Rai, nel 1992 passa a Mediaset, dove concorre a fondare il primo telegiornale della tv commerciale. La prima edizione del Tg5 va infatti in onda il 13 gennaio 1992.

A 37 anni Mentana è già il direttore del Tg5. In questi anni si distingue per la sua preparazione, ma anche per la sua imparzialità, soprattutto nella gestione dei dibattiti politici.

Nel 2004 lascia la direzione del telegiornale per il ruolo di direttore editoriale di Mediaset. Nello stesso periodo inizia a condurre il programma Matrix.

Enrico Mentana | La7

Nel 2009, dopo 17 anni di Mediaset, Mentana decide di lasciare l’azienda di Cologno Monzese per divergenze editoriali.

Si apre un periodo di forti corteggiamenti per l’ex direttore del Tg5: si rincorrono le voci sul suo possibile approdo prima a Sky Tg24 e poi al Tg3.

Il 30 giugno 2010 però viene ufficializzato invece il suo passaggio a La7. Durante il suo periodo da direttore del tg La7, il telegiornale delle 20 tocca livelli di audience mai ottenuti prima, sforando in alcune edizioni anche il 10 per cento di share.

Enrico Mentana | Curiosità

Enrico Mentana non ha mai preso la patente di guida. Non ha mai nascosto, inoltre, di essere un tifoso sfegatato dell’Inter. Suo padre Franco faceva il giornalista alla Gazzetta dello Sport. Sua madre Lella, calabrese, è di origini ebraiche. Già ai tempi della Rai, oltre a Chicco, è stato soprannominato Mitraglietta per il suo modo di parlare veloce, ma scandendo bene le parole. Forse non tutti lo sanno che Mentana ha interpretato il ruolo di giornalista anche nella pellicola Superfantozzi. Enrico Mentana | Vita privata Enrico Mentana ha quattro figli, avuti da due relazioni diverse: Giulio e Vittoria sono nati dal matrimonio con l’ex miss Italia Michela Rocco di Torrepadula, finito nel 2013; Alice e Stefano, avuti da una precedente relazione. Il direttore del Tg di La7 è spesso stato al centro di notizie di gossip. Soprattutto dopo alcuni tweet della sua ex moglie, in cui la donna accusava Mentana di tradirla con la collega Francesca Fagnani, oggi fidanzata ufficiale del giornalista. In seguito a questi fatti, Mentana si è cancellato da Twitter.

Enrico Mentana | Social

Mentana è super attivo sui social, dove non esita a rispondere sia ai suoi fan che ai suoi hater. Il suo account Facebook conta più di 1 milione 120mila fan.

Su Instagram (QUI il suo profilo) ha invece oltre 270mila follower.

Non è invece presente invece, come già spiegato, su Twitter.