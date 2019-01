Il famoso marchio di abbigliamento Zara assume in Italia. Sul sito del brand spagnolo, alla voce “Lavora con noi”, sono 47 gli annunci che offrono lavoro gli store italiani e per i quali è possibile candidarsi per diversi ruoli. Zara cerca numerose figure professionali nell’area commerciale, dagli addetti alle vendite ai responsabili di negozio, full time e part time.

Come candidarsi

Tanti gli annunci di lavoro per lavorare negli store di Zara in tutta Italia. Per candidarsi a uno dei posti proposti è necessario registrarsi al sito. La registrazione è veloce e molto semplice.

È poi necessario cliccare sull’offerta di lavoro a cui si è interessati e seguire quanto indicato: nella maggior parte dei casi basta inviare il proprio curriculum, che va caricato nella sezione personale del sito.

Requisiti richiesti per lavorare da Zara

I requisiti richiesti variano a seconda dell’offerta di lavoro, ma quelli più richiesti sono: flessibilità, doti di comunicazione e relazione, proprietà di linguaggio, professionalità, impegno e motivazione.

Gli annunci di lavoro per i negozi Zara in Italia

Zara sta cercando diverse figure professionali. Ad esempio addetti alle vendite, commessi e apprendisti nei negozi di Assago (Mi), Arese, Pisa, Monza e Brianza, Carugate, Arezzo, Roma, Campi Bisenzio (Firenze), Roncadelle (Brescia), Novara, Perugia, Venezia, o responsabili e vice responsabili di negozio negli store di Milano, Torino, Verona, Arese, Teramo e Lonato.

La selezione è rivolta a diplomati con o senza esperienza (a questi ultimi viene proposto l’inserimento in stage).

L’azienda è anche alla ricerca di visual merchandiser per le sedi di Carugate, Venezia, Roma, Taranto, Firenze, Perugia, Verona, Ravenna, Ferrara, Pisa, Portogruaro (Venezia), Ancona, Campi Bisenzio (Firenze), Novara, Grugliasco (Torino), Bologna.

Il marchio Zara fa parte del gruppo spagnolo Inditex, fondato nel 1975 in Galizia, nel nord della Spagna. Oltre agli annunci di lavoro per Zara in Italia, sul sito sono visibili anche le offerte per i negozi degli altri marchi del gruppo, per un totale di 340 store: da Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, a Stradivarius, Oysho, Zara Home e Uterqüe.