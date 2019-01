Nino Frassica: carriera, vita privata e curiosità sul noto comico e presentatore tv

Nino Frassica, il cui nome di battesimo è Antonino Frassica, è un noto attore, comico e conduttore radiofonico e televisivo italiano, noto per la sua comicità basata sull’eloquio surreale, per i discorsi non-sense, le frasi lapalissiane e le considerazioni al di fuori da ogni logica.

E’ nato a Messina l’11 dicembre 1950 e la sua carriera, dopo alcune esperienze a teatro e nelle televisioni locali, inizia grazie a Renzo Arbore; infatti, dopo un eccentrico messaggio lasciato sulla segreteria del musicista pugliese, Frassica viene chiamato nel 1983 da Arbore per interpretare la parte del tecnico di Tele Ottaviano in “FF.SS.” – Cioè: “…che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?”.

In seguito, nel 1985, sempre con Arbore partecipa al varietà Quelli della notte, in cui interpreta frate Antonino da Scasazza, organizzatore di un improbabile concorso a premi. Il 1987 è poi la volta di Indietro tutta!, dove Frassica è nei panni del “bravo presentatore”, mettendo in scena una divertentissima parodia del tipico conduttore televisivo.

La carriera televisiva poi, pian piano, si consolida e il comico si ritrova pieno di impegni e partecipazioni: su Raidue gli viene infatti affidata la presentazione della trasmissione “Ritira il premio”, mentre in seguito viene invitato a partecipare a molti format televisivi come Fantastico, Domenica in, Scommettiamo che…?, I cervelloni, Acqua calda – insieme anche a Giorgio Faletti.

Recentemente ricordiamo anche la sua partecipazione nello show comico di Italia 1 Colorado Cafè e alla prima stagione di Markette, varietà televisivo andato in onda fino al 2008 e condotto da Piero Chiambretti. Sempre nel 2008 il comico è parte della trasmissione di Carlo Conti I migliori anni, mentre l’anno successivo, di fianco allo stesso presentatore, conduce Premio Tv 2009.

Nino Frassica | Una lunga carriera di successi

I successi che lo hanno visto protagonista sono davvero numerosi: ricordiamo tutti la sua partecipazione nella fiction – molto amata dal pubblico – di Rai 1 Don Matteo, dove Frassica è nei panni del simpatico maresciallo dei Carabinieri Nino Cecchini e recita a fianco di Terence Hill, Flavio Insinna e Simone Montedoro.

Arriva il 2009 e Frassica viene scelto da Sofia Coppola per interpretare il ruolo di presentatore del Telegatto nel suo film Somewhere, mentre l’anno successivo – nel marzo 2010 – riceve un’altra grande soddisfazione prendendo parte, anche se con un piccolo ruolo, nel film The Tourist di Florian Henckel von Donnersmarck con protagonista Johnny Depp.

Il 2010 è un anno molto ricco per Frassica: torna infatti a partecipare nella trasmissione I migliori anni, interpretando il giudice del reality-parodia Disfactor; poi, sempre nello stesso anno, sbarca in radio prendendo parte come ospite fisso nella trasmissione 610 di Lillo e Greg, nella quale è il mago Acirfass che fornisce oroscopi decisamente “particolari”.

Nel 2011 torna invece su Rai 1 con la serie televisiva Cugino & Cugino, di cui è coprotagonista al fianco di Giulio Scarpati, per poi rimbalzare nuovamente in radio: conduce infatti, insieme al cantautore Simone Cristicchi, Meno male che c’è Radio2.

Dal 14 marzo 2012, poi, lo vediamo al fianco di Sabina Guzzanti nella sua trasmissione su La7, a cui viene dato il nome di Un due tre stella. È proprio in questa occasione che Frassica ripropone alcuni suoi storici personaggi, come il Mago Acirfass e il critico televisivo Anno Ghiotti.

Sempre nel 2012 invece viene accolto nella redazione de Le Iene, dove lavora da inviato sotto il nome di Tommi Paradais; nella famosa trasmissione di Italia 1 Nino, utilizzando come gancio il suo amico Pietro Pulcini, se ne va in giro a disturbare le riprese di alcuni programmi e film televisivi.

Nel 2013 è l’anno di Mario, serie televisiva scritta e diretta da Marcello Macchia in onda su MTV Italia. In quella occasione è il pompiere Pompiero. Sempre in quell’anno, su Rai 1, partecipa ad Altrimenti ci arrabbiamo, condotto da Milly Carlucci.

Nel 2014 Frassica pubblica il suo libro che, sempre ironicamente, chiama La mia autobiografia (70% vera 80% falsa), mentre l’anno successivo è il testimonial della campagna di comunicazione contro il fumo del Ministero della Salute. La campagna, composta da sei spot che lo vedono protagonista, tre radiofonici e tre televisivi, ha poi vinto il premio Agorà 2016, un successo che porterà il Ministero a rinnovare la collaborazione con Frassica: l’annpo seguente infatti, nel 2017, l’attore interpreta lo stralunato psicanalista dei cattivi delle favole.

È poi già dal 2015 che fa parte del cast fisso di Che fuori tempo che fa, lo spin-off di Che tempo che fa, la trasmissione di Fabio Fazio.

A seguire, dal 2016 in poi, colleziona inviti e ruoli su palchi importanti: il 10 febbraio 2016 è ospite della seconda serata del Festival di Sanremo, dove viene intervistato insieme a Gabriel Garko e dove canta A mare si gioca , canzone scritta con Tony Canto raggiungendo il picco di share con il 59,7%; il 9 settembre 2017 diventa un giurato del concorso di bellezza Miss Italia su La7.

Solo quindici giorni dopo torna a Che tempo che fa, questa volta affiancando Fabio Fazio nella conduzione; poi un ritorno sul grande schermo con la partecipazione, nei panni del prete colluso con la mafia Fra’ Giacinto, nella serie tv La mafia uccide solo d’estate.

La collaborazione con Fabio Fazio ottiene così tanto successo da spingere il comico a pubblicare un nuovo libro: il 25 maggio 2018 esce infatti Novella Bella, edito da Mondadori.

Nel 2018 infine torna a lavorare – insieme ad Andrea Delogu – con Renzo Arbore nella sua trasmissione in onda su Rai 2 chiamata Guarda…Stupisci, un programma che consiste in un omaggio alla grande tradizione napoletana.

Nino Frassica | Vita privata e curiosità

Nino Frassica, ad oggi 68 anni, è alto 172 centimetri e pesa 85 kg. Dopo una convivenza durata a lungo – ben 10 anni – il comico e attore ha finalmente sposato nel 2018 Barbara Exignotis, attrice teatrale con una figlia nata da un precedente matrimonio.

Ma lei non è l’unica della coppia ad essere già stata sposata: anche Frassica è già stato sposato con Daniela Conti, altra attrice di teatro, ma il matrimonio è durato non molto a lungo, dal 1985 al 1993 e quando è finito l’attore ha sofferto a lungo – motivo per cui ha atteso molto prima di convolare nuovamente a nozze.

Nino Frassica non ha figli.