Mostra Banksy Milano 2018 2019 | Dove | Quando | Opere | Orari | Biglietti

La street art più famosa di sempre entra dentro un museo pubblico. Si tratta delle opere del notissimo Banksy e del Mudec di Milano – sito in via Tortona – che le ospiterà dal 21 novembre 2018 fino al 14 aprile 2019 per una mostra intitolata appunto “The Art of Banksy. A visual protest”.

E’ la prima mostra in assoluto qui in Italia del celebre street artist, anche se lui non ha mai dato la sua autorizzazione per organizzarla; in vista di questo gli organizzatori hanno deciso di non esporre le opere situate in spazi aperti, ma di mostrare solo quelle in mano a collezionisti privati.

La mostra, curata da Gianni Mercurio, raccoglie ben 70 opere dell’artista di vario genere: si possono infatti ammirare sculture, dipinti e stampe, il tutto corredato da oggetti, video e fotografie che hanno l’intento di descrivere la prospettiva artistica – fortemente antisistema e anticonformista – di Banksy.

Le opere d’arte sono disposte per genere e tema: si passa quindi dalla serialità di quei lavori ispirati a Andy Warhol – come ad esempio i ritratti di Kate Moss come quelli di Marilyn o le serie Tesco in cui l’artista di Bristol usa il marchio della grande catena di distribuzione britannica modello Campbell’s Soup – alla serie di opere note in cui Banksy ha aggiunto elementi propri che ne modificano il significato.

In ultimo, ma non da ultimo, c’è la sezione video in cui vengono mostrati tutti i murales dello street artist, sia quelli ancora esistenti che quelli andati purtroppo scomparsi.

Mostra Bansky Milano 2018 2019 | Biglietti e orari

I biglietti per accedere alla mostra hanno un costo di 16 euro.

Gli orari in cui si può entrare al Mudec per visitarla sono: lunedì 14.30-19.30, martedì mercoledì venerdì e domenica 9.30-19.30, giovedì e sabato 9.30-22.30.