METRO ROMA – Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del trasporto pubblico della Capitale.

Metro Roma 11 gennaio 2019

Venerdì 11 dicembre – ore 8 – Servizio regolare, lievi ritardi sulla linea C

Metro C: si segnalano lievi ritardi sulla linea C, soprattutto nel tratto che va dalla stazione San Giovanni a quella Pantano.

Metro Roma 8 gennaio 2019

Martedì 8 dicembre – ore 9,40 – Servizio regolare

Metro B: ripristinata l’intera linea. Servizio regolare

ore 9.20 – Metro B: riattivata tratta Bologna/Jonio

Metro B, è stata riattivata la tratta Bologna/Jonio <-> laurentina, nella tratta Bologna<-> Rebibbia in attivazione servizio Bus navetta

ore 9.00 – Metro B ferma

Metro B: servizio interrotto su intera linea per soccorso a passeggero presso la stazione Tiburtina

Ore 8.00 – Servizio regolare

Il servizio metro è regolare su tutta la linea (tranne la solita stazione Repubblica, sulla linea A, bloccata dal 23 ottobre scorso dopo il crollo di una scala mobile).

Per quanto riguarda invece l’accessibilità nelle varie stazioni, sono tante i malfunzionamenti. Sulla linea A, ci sono ascensori fuori servizio nelle stazioni di Manzoni, Re di Roma, Furio Camillo, Subaugusta, Cipro e Baldo degli Ubaldi; sulla linea B, gli ascensori non funzionanti sono nelle stazioni di Rebibbia, Pietralata, Quintiliani, Monti Tiburtini, Basilica San Paolo e Piramide; sulla linea C, invece, non funzionano quelli delle stazioni Parco Centocelle e Torre Gaia.

Problemi anche a diverse scale mobili: sulla linea A della metro, disattive quelle di Flaminio; sulla B quelle di Magliana, Castro Pretorio, Ponte Mammolo, Piramide e Laurentina. Sulla C, fuori servizio le scale mobili di Pantano.

Metro Roma 27 dicembre 2018

Giovedì 27 dicembre – ore 8.00 – Servizio regolare

Il servizio metro è regolare su tutta la linea (tranne la solita stazione Repubblica, sulla linea A, bloccata dal 23 ottobre scorso dopo il crollo di una scala mobile).

Metro Roma 25 dicembre 2018

Martedì 25 dicembre – ore 8.00 – Servizio regolare | Orari natalizi

Il servizio metro è regolare su tutta la linea (tranne la solita stazione Repubblica, sulla linea A, bloccata dal 23 ottobre scorso dopo il crollo di una scala mobile).

Tuttavia oggi, giorno di Natale, sono in vigore degli orari particolari. Il servizio sull’intera rete (metro A, B e C) è attivo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 21.00.

Metro Roma 24 dicembre 2018

Lunedì 24 dicembre – ore 8.00 – Servizio regolare

METRO A: Servizio regolare sulla linea A della metropolitana. Rimane chiusa la sola stazione di Repubblica, bloccata dal 23 ottobre scorso dopo il crollo di una scala mobile.

Oggi, giorno della vigilia di Natale, il regolare servizio di bus e tram, delle metropolitane e delle ferrovie regionali finisce alle 21. Alle 24 invece entrerà regolarmente in vigore l’orario notturno, attivo secondo i normali orari.

Metro Roma 22 dicembre 2018

Sabato 22 dicembre – ore 8.00 – Servizio regolare

METRO A: Servizio regolare sulla linea A della metropolitana. Rimane chiusa la sola stazione di Repubblica, bloccata dal 23 ottobre scorso dopo il crollo di una scala mobile.

Metro Roma 21 dicembre 2018

Venerdì 21 dicembre – ore 8.00 – Servizio regolare

METRO A: Dopo i disagi dei giorni scorsi (QUI abbiamo spiegato perché le stazioni Spagna e Barberini sono rimaste chiuse per molto tempo), il servizio sulla linea A della metropolitana di Roma è tornato regolare. Rimane chiusa la sola stazione di Repubblica, bloccata dal 23 ottobre scorso dopo il crollo di una scala mobile.

Metro Roma 19 dicembre 2018

Mercoledì 19 dicembre – ore 16.00 – Metro Barberini attiva solo per discesa passeggeri

METRO A: Proprio quando sembrava che, dopo più di una settimana di disagi a causa di alcune verifiche alle scale mobili, il servizio metro sulla linea A fosse stato ripristinato, arriva una nuova beffa per i pendolari romani. InfoAtac, su Twitter, informa che la stazione Barberini “è attiva solo per viaggiatori in arrivo. I treni effettuano fermata per consentire discesa dai convogli e uscita dalla stazione”.

Nuove verifiche tecniche agli impianti di stazione. Adesso la metro Barberini è attiva a mezzo servizio, mentre la stazione Spagna è completamente chiusa.

Mercoledì 19 dicembre – ore 13.00 – Metro Spagna Chiusa

METRO A: Nuovamente chiusa la fermata Spagna. I treni transitano senza fermarsi. Atac comunica che lo stop è dovuto a una verifica tecnica degli impianti di stazione.

Mercoledì 19 dicembre – ore 7.00 – Servizio regolare

Servizio metro regolare in tutte le linee. Resta chiusa soltanto la fermata Repubblica della linea A dopo gli incidenti del 23 ottobre scorso.

METRO A: Riaperte anche le stazioni di Furio Camillo e Spagna sia in ingresso che in uscita. Le fermate, attive regolarmente, permettono ai viaggiatori sia di salire che di scendere dai treni.

Metro Roma 18 dicembre | Chiusa la Metro A: “Artificieri in azione Cinecittà”

Roma, chiusa la Metro A, inizialmente solo fra Anagnina e Arco di Travertino e poi per l’intera tratta. Secondo quanto riferisce Atac la motivazione è per dei controlli della polizia nella stazione di Cinecittà.

Metro Roma 17 dicembre 2018

METRO A: Ancora chiusa in ingresso la fermata Spagna della metro A. La stazione è attiva solo per i viaggiatori in arrivo: i treni cioè si fermano per consentire la discesa dei passeggeri e l’uscita dalla fermata. È possibile utilizzare le vicine stazioni di Barberini o Flaminio. Regolari le altre linee metro B, B1 e C.

Metro Roma 16 dicembre 2018

METRO A: Riaperta la fermata della stazione Barberini. La fermata Spagna è invece attiva solo per i viaggiatori in arrivo: i treni cioè si fermano per consentire la discesa dei passeggeri e l’uscita dalla stazione. Rimane ancora bloccato l’ingresso. In quel caso bisogna utilizzare le vicine stazioni di Barberini o Flaminio.

METRO B: Chiusa per qualche ora la fermata Termini. Un denso fumo ha invaso i corridoi che portano ai treni della metro B facendo scattare l’allarme anti incendio. Paura tra i passeggeri e fermata Termini della metro B chiusa provvisoriamente e poi riaperta. Atac fa sapere che il fumo proveniva da uno dei locali tecnici.

Metro Roma 14 dicembre 2018

Venerdì 14 dicembre – ore 7.00 – Metro Roma Chiusa

METRO A: Quarto giorno di disagi per i pendolari. Continuano a essere chiuse le stazioni Repubblica e Spagna, mentre è adesso parzialmente riaperta quella di Barberini. I treni infatti si fermano per consentire la discesa dei passeggeri e la loro uscita dalla stazione. Rimane ancora interdetto però l’ingresso. Sempre attiva la linea bus di supporto Termini-Flaminio.

Metro Roma 13 dicembre 2018

Giovedì 13 dicembre – ore 14.30 – Metro Roma Chiusa

METRO A: Chiuse le stazioni Repubblica, Spagna e Barberini, si aggiunge un nuovo inconveniente per i pendolari della Capitale. Il servizio navetta, che sostituisce proprio la tratta della metro tra Repubblica e Flaminio, ha riscontrato nuove limitazioni a causa dell’affluenza dei tifosi tedeschi dell’Eintracht di Francoforte, in vista dell’incontro di Europa League di stasera contro la Lazio.

“Chiusura strade zona Flaminio per affluenza tifosi Lazio-Eintracht – scrive InfoAtac su Twitter – servizio navetta metro A Termini-Flaminio limita corse a piazza Barberini”.

Giovedì 13 dicembre – ore 7.30 – Metro Roma Chiusa

METRO C: Risolto il guasto tecnico nella tratta Malatesta – Alessandrino. Il servizio è in fase di normalizzazione. A minuti riprenderà dunque regolarmente.

METRO A: Nessuna novità circa la chiusura delle stazioni Spagna e Barberini, causata a causa di “verifiche tecniche agli impianti di traslazione” delle stazioni. “Non possiamo fare previsioni di ripristino”, scrive InfoAtac su Twitter.

Giovedì 13 dicembre – ore 7.00 – Metro Roma Chiusa

METRO A: comincia un’altra giornata di disagi per i pendolari di Roma, ancora a causa della chiusura delle stazioni Spagna e Barberini. I treni infatti, come nei due giorni scorsi, continuano a transitare senza fermarsi. Da Termini, in direzione Battistini, la prima stazione utile è Flaminio, vista la contemporanea chiusura della fermata Repubblica.

METRO C: servizio sospeso nella tratta Malatesta – Alessandrino per un guasto tecnico. InfoAtac annuncia l’attivazione del servizio bus sostitutivo

Metro Roma 12 dicembre 2018

Mercoledì 12 dicembre – ore 13.00 – Metro Roma Chiusa

METRO A: Nessuna nuova comunicazione da Atac: le stazioni Spagna e Barberini continuano a essere chiuse. I treni transitano senza fermarsi. “Il servizio navetta sostitutivo – spiega InfoAtac – ha una frequenza di circa 7-8 minuti, in base all’affluenza”.

Mercoledì 12 dicembre – ore 9.00 – Metro Roma Chiusa

METRO A: le stazioni Spagna e Barberini rimangono chiuse. In un breve comunicato sul suo sito, l’Atac spiega che sono in corso “alcune verifiche tecniche agli impianti di traslazione delle stazioni della metro A Spagna e Barberini, da ieri mattina chiuse. Le operazioni sono già state avviate e sono in corso. I lavori verranno condotti nel minor tempo possibile. Nel frattempo proseguirà il servizio bus di collegamento attivato già da ieri nella tratta Flaminio-Termini”.

Mercoledì 12 dicembre – ore 7.15 – Metro Roma Chiusa

METRO A: Come annunciato ieri sera, stamattina le stazioni Spagna e Barberini continuano ad essere chiuse per un non meglio precisato guasto tecnico. Da Termini, la prima fermata utile in direzione Battistini è Flaminio.

Metro Roma 11 dicembre 2018

Martedì 11 dicembre – ore 20.30 – Metro Roma Chiusa

METRO A: le stazioni metro di Spagna e Barberini continuano a essere chiuse per un guasto tecnico e sostituite da un servizio bus che copre Termini-Repubblica-Barberini-Porta Pinciana-Flaminio. @InfoAtac, su Twitter, avvisa che domattina in apertura di servizio, alle 5.30, le stazioni Spagna e Barberini saranno ancora chiuse.

Martedì 11 dicembre – ore 13.30 – Metro Roma Chiusa

METRO A: circa dalle 11 di stamattina chiuse le stazioni Barberini e Spagna per un guasto tecnico agli impianti di stazione. I treni transitano senza fermare, come fanno già dalla stazione Repubblica dopo l’incidente alle scale mobili di qualche mese fa. Attivato il servizio bus di collegamento Termini-Repubblica-Barberini-Porta Pinciana-Flaminio

Metro Roma 10 dicembre 2018

Lunedì 10 dicembre – ore 13.30 – Situazione Metro Roma

METRO B: riattivata la linea metro B dalla stazione Eur Fermi a Laurentina. La stazione Laurentina era stata chiusa su disposizione dei vigili del fuoco per consentire verifiche tecniche in aree esterne a rete Atac.

Lunedì 10 dicembre – ore 11.45 – Metro Roma Chiusa

METRO B: problemi alla stazione Laurentina. Il profilo Twitter dell’Atac informa infatti che il servizio è sospeso tra Eur Fermi e Laurentina per alcune verifiche tecniche nella stazione di Laurentina. Attivato servizio sostitutivo nella tratta interrotta.

Metro Roma 30 novembre 2018

Venerdì 30 novembre – ore 07.00 – Situazione Metro Roma

METRO A: riaperta stazione Spagna (risolto guasto tecnico)

Venerdì 30 novembre – ore 06.00 – Metro Roma Chiusa

METRO A: chiusa stazione Spagna, i treni transitano senza fermarsi (guasto tecnico)

Metro Roma 29 novembre 2018

Giovedì 29 novembre – ore 07.00 – Situazione Metro Roma

METRO A: servizio ripristinato su intera tratta con residui ritardi (risolto guasto tecnico stazione Battistini)

Giovedì 29 novembre – ore 06.00 – Metro Roma Chiusa

METRO A: servizio interrotto e sostituito da bus tratta Battistini<->Ottaviano (guasto tecnico stazione Battistini)

Giovedì 29 novembre – ore 06.00 – Situazione Metro Roma

METRO A: riaperta stazione Spagna (risolto guasto tecnico).

Giovedì 29 novembre – ore 05.00 – Situazione Metro Roma

METRO A: chiusa stazione Spagna. I treni transitano senza fermarsi (guasto tecnico)

Metro Roma 27 novembre 2018

Martedì 27 novembre – ore 07.00 – Situazione Metro Roma

Rete metroferroviaria e tram attiva su normali percorsi, fatta eccezione per la stazione Repubblica, sulla linea A, chiusa dopo l’incidente con le scale mobili avvenuto a fine ottobre.

Metro Roma 2 novembre 2018

Venerdì 2 novembre – ore 07.00 – Situazione Metro Roma

Metro A: riaperta stazione Porta Furba. Situazione del servizio regolare

Metro Roma 1 novembre 2018

Giovedì 1 novembre – ore 18.32 – Situazione Metro Roma

Metro A: riaperta la stazione Lucio Sestio. Resta chiusa la stazione Porta Furba. La vicina Numidio Quadrato invece è chiusa solo in direzione Battistini (qui la situazione generale)

Giovedì 1 novembre – ore 17.20 – Metro Roma Chiusa

Chiusa la stazione Graniti della Metro C per un guasto tecnico. Atac, tramite i profilo Twitter @infoatac, invita ad utilizzare vicine stazioni Finocchio e Pantano

Giovedì 1 novembre – ore 16.40 – Situazione Metro Roma

A causa dei danni provocato dalle abbondanti precipitazioni in corso da questa mattina, sono state chiuse le stazioni Porta Furba e Lucio Sestio della linea A della Metro di Roma.

La vicina stazione Numidio Quadrato invece è chiusa solo in direzione Battistini. I treni transitano senza fermarsi.

L’Atac consiglia di utilizzare stazioni Arco di Travertino e Giulio Agricola.

Attivo servizio bus di supporto sulla tratta Arco di Travertino-Subaugusta

Metro Roma 30 ottobre 2018

Martedì 30 ottobre – ore 12.00 – Situazione Metro Roma

Rete metroferroviaria e tram attiva su normali percorsi

Martedì 30 ottobre – ore 08.00 – Situazione Roma-Viterbo

Roma-Viterbo: avverse condizioni meteo, circolazione rallentata fra Viterbo ed Anguillara.

Martedì 30 ottobre – ore 05.50 – Situazione metro, tram, bus

Rete metroferroviaria: regolare. Rete tram: regolare tranne linea 8 sostituita da bus navetta tratta Ravizza-Casaletto. Rete bus: alcune linee modificate (qui le info nel dettaglio).

Metro Roma chiusa 29 ottobre 2018

Lunedì 29 ottobre – ore 18,20 – Scuole chiuse anche domani

“A causa delle forti raffiche di vento, fino a 100 km, registrate oggi, la sindaca Raggi ha firmato l’ordinanza per la chiusura delle scuole agli studenti per la giornata del 30 ottobre. Questo permetterà i controlli sulle condizioni di sicurezza” scrive il Comune di Roma.

Lunedì 29 ottobre – ore 17,50 – Partenze Roma Lido

Ferrovia regionale Roma-Lido: partenze da Porta San Paolo ore 17.40-18.00-18.20, da Colombo ore 17.35-17.50-18.25-18.45-19.05

Lunedì 29 ottobre – ore 17,45 – Riattivata linea C

Metro C: linea riattivata su intera tratta

Lunedì 29 ottobre – ore 16,50 – Riattivata linea A

Metro A: RIATTIVATA INTERA LINEA – Resta chiusa la stazione Baldo degli Ubaldi, treni transitano senza fermata, utilizzare vicina stazione Cornelia

Lunedì 29 ottobre – ore 16,45 – Comunicato della Protezione Civile

La protezione Civile di Roma Capitale chiede di limitare gli spostamenti all’indispensabile. In considerazione del possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche delle prossime ore e per favorire la circolazione dei mezzi di soccorso

Lunedì 29 ottobre – ore 16,30 – Linee tram attive

linee 2-5: attive

linea 3: attiva Piramide-Porta Maggiore

linea 8: attiva Piramide-Induno-Venezia

linea 14: deviata Gerani, non raggiunge Togliatti

linea 19: attiva Porta Maggiore-Gerani

Lunedì 29 ottobre – ore 16 – Interruzione linea A

Metro A servizio interrotto tratta Battistini <-> Ottaviano (guasto tecnico)

Lunedì 29 ottobre – ore 15,45 – Interruzione linea C

Metro C : parziale interruzione

: parziale interruzione Percorso deviato per i tram della linea 14

Lunedì 29 ottobre – ore 15 – Disagi sulla linea B e B1

Metro B: servizio in corso di normalizzazione. Disagi nel corso della mattina tra Piramide e Laurentina

Causa danni provocati da maltempo e forti raffiche di vento la linea 2 sospesa;

linea 3 attiva Bernardino da Feltre<->Porta Maggiore;

linea 8 attiva Bernardino da Feltre <-> piazza Venezia;

linea 19 riattivata Porta Maggiore <-> Gerani;

linee 5-14 riattivate con residui ritardi

linea 3 attiva Bernardino da Feltre<->Porta Maggiore; linea 8 attiva Bernardino da Feltre <-> piazza Venezia; linea 19 riattivata Porta Maggiore <-> Gerani; linee 5-14 riattivate con residui ritardi Ferrovia Roma-Lido, servizio riattivato sull’intera tratta

Un albero caduto sulla linea elettrica a Cecchina della linea ferroviaria Roma-Velletri ha causato l’interruzione del traffico ferroviario. Interruzione anche tra Ciampino e Frascati dove si sta provvedendo con pullman sostitutivi.

Per condizioni meteo avverso sono chiusi i cimiteri Flaminio e Laurentino, la linea C6 limita alla stazione Montebello, mentre la C8 all’ingresso di Laurentino.

Giovedì 25 ottobre – ore 10.30 – Metro B/B1: riattivata la linea

Giovedì 25 ottobre – ore 09.52 – Metro B/B1: interruzione completa tratta

La linea B della metropolitana di Roma ha subito un guasto tecnico, il servizio è interrotto sull’intera tratta. È stato attivato un servizio di bus sostitutivo.

Roma: Metro B interrotta l’intera tratta oggi 25 ottobre.

Gli sfoghi sui social degli utenti: “Ce n’è una al giorno. Prima la Metro C, poi il crollo della scala mobile a Repubblica e ora il black out nella Metro B”.

“E domani fanno pure sciopero”, aggiunge un altro utente.

“Sembra uno scherzo ma non lo è. MetroB sospesa a causa di mancanza di alimentazione. Ma hanno tagliato la luce a Atac?”, scrive Antonio.

Metro Roma orari

Linea A: Anagnina-Battistini

prima partenza 5:30

ultima partenza 23:30 (venerdì e sabato 1:30)

Linea B: Laurentina-Rebibbia



prima partenza 5:30

ultima partenza 23:30 (venerdì e sabato 1:30)

Linea B1: Laurentina-Jonio

prima partenza 5:33

ultima partenza 23:27 – da Jonio 23:24 (venerdì e sabato 1:30)

Linea C: Pantano-San Giovanni



prima partenza 5:30

ultima partenza 23:30 (venerdì e sabato 1:30)

Roma Lido ROMA-LIDO

prima partenza 5:08 (da Ostia 5:15)

ultima partenza 23:30

Termini Centocelle TERMINI-CENTOCELLE

prima partenza 5:30 (da Centocelle 5:03)

ultima partenza 22:50 (da Centocelle 22:23)

Metro Roma mappa

