MasterChef 8 Ospiti | Anticipazioni | Quali sono | Puntate | Sky Uno

MASTERCHEF 8 OSPITI – Anche l’edizione 2019 di Masterchef, al via giovedì 17 gennaio 2019, vedrà la partecipazioni di tanti ospiti. Ai 4 giudici (Locatelli, Bastianich, Barbieri e Cannavacciuolo) si aggiungeranno altri grandi chef che affiancheranno e giudicheranno i concorrenti nella preparazione di piatti complessi o nell’utilizzo di qualche strano ingrediente.

Molta attesa, per quanto riguarda le prime puntate, c’è per quanto riguarda Marco Pierre White, chef dalla cucina gastro-punk definito come vera e propria “rockstar” della ristorazione.

Poi ci saranno dei grandi ritorni, come quello del celebre chef pasticcere Igino Massari – il quale è spesso ospitato anche nei vari spin-off del programma prodotto da Sky – e dello stellatissimo Heinz Beck, lo chef tedesco gestore del noto ristorante romano La Pergola.

MasterChef 8 Ospiti | Prove in esterna

Tornano anche quest’anno le prove in esterna, tra cui: quella a Roma in occasione della festa organizzata per il Quarantesimo anniversario dell’AIPD, Associazione Italiana Persone Down, dove i ragazzi down insieme ai concorrenti di MasterChef si sono impegnati in cucina per la preparazione del pranzo per i ragazzi dell’Associazione e per i loro amici e parenti.

Poi la prova all’Isola di Burano; l’esterna a Madrid al ristorante 3 stelle di David Munoz e quella realizzata al Castello di Grinzane Cavour, riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

MasterChef 8 Ospiti | Giudici

I giudici della nuova edizione di MasterChef Italia in partenza giovedì 17 gennaio 2019 sono, come già anticipato, Giorgio Locatelli – che sostituisce Antonia Klugmann – Antonino Cannavacciuolo, Jo Bastianich e Bruno Barbieri.

MasterChef 8 Ospiti | Streaming e diretta tv

Tutte le puntate di Masterchef 8 vengono trasmesse in diretta tv sul canale satellitare di Sky, Sky Uno

MasterChef 8 Ospiti | Dove vedere le puntate in streaming

In streaming è possibile seguire l’evento tramite la piattaforma a pagamento, riservata agli abbonati Sky, SkyGo che permette di seguire i canali Sky da pc, tablet e smartphone.