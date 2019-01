MasterChef 8 anticipazioni | Cosa succede | Puntate | Ospiti | Streaming

MASTERCHEF 8 ANTICIPAZIONI – Ci siamo: da giovedì 7 gennaio 2019 va in onda su Sky Uno MasterChef 8, l’edizione 2019 del popolare talent Sky. Sono tantissimi gli aspiranti membri della nuova MasterClass; le audizioni per l’ottava edizione del programma si sono infatti aperte già da tempo e in molti si sono presentati ai casting per provare a partecipare a MasterChef Italia 2019.

La prima puntata, come ogni edizione, vedrà gli aspiranti concorrenti sfidarsi nel primo Live Cooking per dimostrare le proprie abilità e attirare l’attenzione dei giudici, i quali si troveranno di fronte a molti potenziali grandi chef.

Nella seconda parte della prima puntata, poi, gli aspiranti concorrenti affronteranno la prova dell’Hangar: sarà a seguito dei piatti cucinati durante questa prova che i giudici potranno scegliere i 20 chef amatoriali che prenderanno parte alla edizione numero 8 del programma. Questi si troveranno poi ad affrontare le prove più dure, quelle che li accompagneranno dalla prima all’ultima puntata: la Mystery Box, l’Invention Test e il Pressure Test.

Anche quest’anno, inoltre, tornano le famose prove in esterna di MasterChef. Tra le varie mete delle puntate che si svolgeranno al di fuori della cucina più famosa d’Italia c’è Roma; l’occasione per giungere nella capitale è quella del 40esimo anniversario dell’AIPD, l’Associazione Italiana Persone Down. Con i ragazzi dell’associazione gli aspiranti chef prepareranno un pranzo che sarà servito agli stessi ragazzi e ai loro parenti e amici.

Seguiranno altre prove in esterna in tante diverse location in Italia e in Europa: l’isola di Burano, il ristorante 3 stelle di David Munoz, il castello di Grinzane Cavour e molte altre.

MasterChef 8 anticipazioni | Ospiti

Anche in questa edizione sono tantissimi gli ospiti che verranno chiamati per prendere parte alle puntate ed affiancare i concorrenti nella preparazione di piatti complessi o nell’utilizzo di qualche strano ingrediente. Molta attesa, per quanto riguarda le prime puntate, c’è per quanto riguarda Marco Pierre White (QUI il suo profilo), chef dalla cucina gastro-punk definito come vera e propria “rockstar” della ristorazione.

Poi ci saranno dei grandi ritorni, come quello del celebre chef pasticcere Igino Massari – il quale è spesso ospitato anche nei vari spin-off del programma prodotto da Sky – e dello stellatissimo Heinz Beck, lo chef tedesco gestore del noto ristorante romano La Pergola.

MasterChef anticipazioni | Streaming

Tutte le puntate di Masterchef 8 vengono trasmesse in diretta tv sul canale satellitare di Sky, Sky Uno

MasterChef anticipazioni | Dove vedere le puntate in streaming

In streaming è possibile seguire l’evento tramite la piattaforma a pagamento, riservata agli abbonati Sky, SkyGo che permette di seguire i canali Sky da pc, tablet e smartphone.