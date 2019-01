Le Iene 2018 | Conduttori | Anticipazioni | Puntate | Servizi | Streaming e tv

LE IENE 2018 – Domenica 30 settembre 2018 è tornato in onda il programma tv, targato Mediaset, Le Iene Show.

La trasmissione cult di Davide Parenti va in onda in prima serata su Italia 1 con due appuntamenti: la domenica sera e il martedì o mercoledì sera.

Al suo interno inchieste e reportage facendo uso di uno stile irriverente e satirico. Elementi che hanno contraddistinto il programma in questi ultimi anni.

Le Iene 2018 | Conduttori

I conduttori della domenica sono Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.

I conduttori del martedì o mercoledì sono invece Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti della Gialappa’s Band.

Le Iene 2018 | Anticipazioni | Puntata 27 novembre

Dopo il servizio che afferma che nell’azienda familiare del vicepremier Luigi Di Maio ci sarebbero stati lavoratori in nero, va in onda una puntata nella quale si smentirebbe la versione del ministro, per il quale “si tratta di un caso isolato”. Oltre all’ormai famoso operaio di Pomigliano ci sarebbero quindi altri tre lavoratori senza contratto nell’azienda di famiglia.

Le Iene 2018 | Anticipazioni | Puntata 20 novembre

Tra i servizi:

Il 30 settembre del 1988 Vilfrido Luciano Branchi, detto Willy, venne ucciso a Goro. Antonino Monteleone torna nel paese ferrarese per ascoltare le importanti rivelazioni di alcuni personaggi chiave.

Le Iene 2018 | Anticipazioni | Puntata 18 novembre

Tra i servizi:

Pablo Trincia è andato a Busto Arsizio per capire la scelta dell’amministrazione e per confrontarsi con Emanuele Filiberto in merito a una cerimonia andata in scena in un giorno particolare.

I truffati dalle banche che hanno votato questo governo, hanno capito male oppure gli era stato promesso veramente il rimborso del 100%?

Le Iene 2018 | Anticipazioni | Puntata 13 novembre

Leggiamo dalla pagina Facebook del programma:

“Era stata scartata da 7 famiglie affidatarie perché con la sindrome di Down, è stata adottata da Luca. Questa sera dalle 21.10 su Italia1 potrete conoscere questa nuova famiglia con Giovanna Nina Palmieri” > QUI LA STORIA

E ancora:

“SVOLTA CLAMOROSA DELLA CASSAZIONE SULLA STRAGE DI ERBA, DI CUI CI SIAMO OCCUPATI CON L’INCHIESTA DI Marco Occhipinti E Antonino Monteleone: SÌ A NUOVE INDAGINI DIFENSIVE”

Le Iene 2018 | Anticipazioni | Puntata 11 novembre

Leggiamo dalla pagina Facebook del programma:

“Valentina Vignali e Marco Bocci, assieme ad altri personaggi famosi, si scusano con voi perché senza volerlo potrebbero avervi fatto perdere dei soldi. Stasera Alessandro De Giuseppe ci spiega che cosa è successo, a Le Iene, dalle 21.10 su Italia1”

Le Iene 2018 | Anticipazioni | Puntata 6 novembre

Tra i tanti servizi: Le Iene potrebbero tornare sulla vicenda della Asl di Caserta, quella con il più alto numero di vittime e feriti d’Italia. Aggiornamenti in vista?

Le Iene 2018 | Anticipazioni | Puntata 4 novembre

Pablo Trincia è a Londra per indagare sull’aumento del numero di attacchi con l’acido condotti contro ignari passanti o avventori di pub e discoteche e per intervistare alcune vittime.

La Iena Cizco invece è a Piacenza per incontrare alcuni dei giovani fermati dalla Questura e che si sono resi protagonisti o spettatori di risse che da settimane si verificano nelle vie centrali del capoluogo emiliano.

Le Iene 2018 | Anticipazioni | Puntata 30 ottobre

Nina Palmieri e Fedez organizzano una sorpresa a Cris Brave, rapper affetto da tetraparesi spastica, accanito fan del giudice di X Factor.

Cris Brave ha 21 anni e nei filmati che pubblica su Youtube, anche assieme ai The Shore, scherza sulla sua disabilità, lasciando a bocca aperta tutti quelli che incontra.

Tra gli altri servizi, Nicolò De Vitiis svelerà una nuova truffa informatica.

Le Iene 2018 | Anticipazioni | Puntata 23 ottobre

Tra i vari servizi in scaletta vedremo Matteo Viviani tornare ad occuparsi del furto di dati sensibili dai social della gente comune. Dove vanno a finire queste informazioni? Che utilizzo ne viene fatto?

Spazio poi allo scherzo di Mario Balotelli al fratello Enock Barwuah. Una vendetta. Nel 2017 infatti l’attaccante del Nizza fu vittima di uno scherzo organizzato dal fratello e da Le Iene.



Le Iene 2018 | Anticipazioni | Puntata 21 ottobre

Nella puntata del 21 ottobre Filippo Roma prosegue l’inchiesta sulle condizioni dei viadotti dell’Abruzzo. Nelle scorse puntate, la Iena aveva incontrato, tra gli altri, il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, che aveva promesso di inviare al più presto degli ispettori a visionare i ponti. Toninelli si è recato a fare un sopralluogo insieme a Filippo Roma e al capo ispettore del ministero dei Trasporti.

La Iena Pablo Trincia incontra Riccardo Casamassima, l’appuntato che nel processo per la morte di Stefano Cucchi, accusò per primo alcuni suoi colleghi e, per questo, subì minacce. Il 15 maggio 2018 l’appuntato ha ribadito in aula queste accuse.

Nella puntata del 21 ottobre, la Iena Michele Cordaro entra nel merito della questione di Libero, uscito in edicola con una pistola al peperoncino, attraverso varie testimonianze, tra cui quella di Vittorio Feltri, direttore del quotidiano.

Le Iene 2018 | Anticipazioni | Puntata 17 ottobre

Tra i servizi della puntata di mercoledì 17 ottobre ce n’è uno sul viaggio che alcuni migranti compiono attraverso le Alpi, da Bardonecchia fino alla Francia, a cura di Roberta Rei.

Ci sarà inoltre uno scherzo della Iena Mitch con protagonista Red Canzian, uno degli storici componenti dei Pooh. Come reagirebbe un padre se sua figlia recitasse in un film per adulti?

Tra gli altri temi trattati nella puntata vi è il cambiamento climatico con un servizio di Nadia Toffa che ne analizza la rapida evoluzione con l’esperto Simone Molteni, ricercatore, ex membro ENEA e Direttore Scientifico di LifeGate.

La Iena Alessandro De Giuseppe torna da Sergio Bramini, l’imprenditore brianzolo prima fallito e poi sfrattato da casa nonostante la sua azienda vantasse, come da lui raccontato nelle precedenti interviste alle Iene, diversi milioni di euro di crediti con le pubbliche amministrazioni.

Bramini è stato invitato dal Governo, in particolare da Salvini e Di Maio a occuparsi della legge sui fallimenti. Bramini ha accettato e con la Iena De Giuseppe è arrivato a Roma per firmare un contratto di consulenza con il Governo.

Le Iene 2018 | Anticipazioni | Puntata 10 ottobre

Tra i servizi della puntata:

Giulio Golia torna a Ghedi, un comune in provincia di Brescia, famoso per la presenza di vicini da incubo. A Ghedi, infatti, le liti tra vicini sono all’ordine del giorno e sono caratterizzate da insulti, lancio di oggetti e anche di escrementi.

Le Iene 2018 | Anticipazioni | Puntata 7 ottobre

Tra i servizi della puntata:

Matteo Viviani si occupa dei nuovi contatori del gas, che da tempo stanno sostituendo i vecchi modelli nella maggior parte delle case delle famiglie italiane.

Nella scorsa puntata la Iena Nicolò De Devitiis era andato nel campo rom di via Bonfandini di Milano per conoscere 500Tony, il rapper di 9 anni che in pochissimo tempo è diventato un fenomeno del web, e la sua famiglia. È notizia di questi giorni l’arresto per associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione del padre e del nonno del rapper-bambino e l’inviato è tornato da 500Tony.

Le Iene 2018 | Anticipazioni | Puntata 3 ottobre

Tra i servizi della puntata:

Luigi Pelazza ricostruisce la vicenda del sequestro, avvenuto nello scorso luglio a Brindisi ad opera della Guardia di Finanza, di 700 chili di sigarette di contrabbando a bordo della nave militare italiana Caprera.

Alessandro De Giuseppe si occupa della prematura morte di Marco Pantani, avvenuta la sera del 14 febbraio 2004 in un residence di Rimini.

Le Iene 2018 | Anticipazioni | Puntata 30 settembre

Tra i servizi della puntata:

Inchiesta di Pecoraro sul crollo del Ponte Morandi a Genova

Reportage di Filippo Roma per i viadotti del centro Italia

Il cinico trasferimento di nonno Mariano in una casa di riposo a Palermo

Servizio sull’Hiv, con Romina vittima dell’untore Claudio

Giulio Golia racconta la storia di Marcella, aggredita a martellate, ancora viva per miracolo

La trasmissione va in onda in chiaro su Italia 1 il mercoledì e la domenica. Entrambe le volte in prima serata.

Le Iene vengono trasmesse in streaming tramite la piattaforma Mediaset Play.

Tutti i servizi sono poi visibili on demand sul sito de Le Iene.