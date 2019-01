Shallow, in pochissimo tempo e grazie al film A star is born, è diventato uno dei brani più ascoltati di Lady Gaga nel 2018. E così, negli ultimi giorni dicembre, quando l’artista è salita sul palco di Las Vegas durante un suo show per cantare il pezzo, dopo le prime note si è commossa.

I fan, anche loro emozionati, hanno incitato la loro beniamina – al pianoforte – con un lungo applauso. “Per molto tempo mi sono sentita incompresa – aveva detto qualche istante prima delle lacrime sul palcoscenico – Tutti pensavano che il modo in cui mi vestivo, in cui parlavo, il mio atteggiamento fossero solo superficialtà”.

Con la voce spezzata, Lady Gaga è ripartita infuocando il suo pubblico con l’esibizione. “Siete voi che avete fatto di me una star” ha commentato la cantante.

Lady Gaga in “A star is born”

Sul set di A star is born Lady Gaga ha raccontato di aver ricevuto una lezione di vita che ha cambiato completamente il modo in cui si approccia al proprio lavoro. E il merito è di Bradley Cooper.

“Mi ha cambiata. Vedere Bradley lavorare è stato fenomenale, e il fatto che lui credesse in me mi ha aiutato veramente a trovare ragioni per credere anch’io in me stessa. Mi sento così fortunata ad aver goduto di questa esperienza”, ha dichiarato l’artista.

“Quello che ho imparato da Bradley è che va bene essere inesorabilmente certi della propria visione e perseguirla con ogni fibra del tuo essere, non smettere mai di essere meticolosi in quello che si fa”, ha confidato la popstar a Entertainment Weekly.

“Qualche volta, come artista, mi metto in dubbio, mi chiedo se sto tirando troppo la corda e se devo smetterla. Ma [questa esperienza] ha cambiato il modo in cui lavoro oggi”, ha continuato l’attrice.