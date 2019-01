La compagnia del cigno trama | Anticipazioni | Rai 1

LA COMPAGNIA DEL CIGNO TRAMA – Ivan Cotroneo torna alla regia per una fiction della Rai. Dal 7 gennaio, sulla prima rete nazionale, va infatti in onda la serie tv La compagnia del cigno.

La fiction, in 12 episodi, narra la storia di sette ragazzi, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, che frequentano il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano (luogo in cui si sono formate figure del panorama artistico italiano come Amilcare Ponchielli o Enzo Jannacci).

Gli spettatori dunque assistono al percorso che porta questi ragazzi a formare un’orchestra che si ispira proprio al famoso musicista italiano che dà il nome alla loro scuola. A guidarli, i loro sapienti insegnanti. Per una fiction che ha tutto quello che serve per toccare le corde giuste nel cuore dell’esigente pubblico televisivo italiano.

Ecco quello che si sa finora sulla trama di La compagnia del cigno.

La compagnia del cigno trama | Cosa succede

Dopo la fiction “Sirene”, nella quale ha sapientemente miscelato fantastico e reale non riuscendo tuttavia a unire la critica, Ivan Cotroneo torna in tv con una storia molto più realistica. Assoluti protagonisti, come in tutte le opere firmate dal regista napoletano, i sentimenti.

La serie ha inizio con l’arrivo di uno dei sette ragazzi sui quali s’incentrerà il resto della storia a Milano: si tratta di Matteo, sedici anni, che proviene da Amatrice, città messa in ginocchio dal terremoto.

Nel Conservatorio il ragazzo impatta con una realtà che non immaginava: le relazioni interpersonali coi compagni, il timore delle verifiche, l’ira del direttore d’orchestra Luca Maroni e la delicatezza della moglie di lui, insegnante di musica.

Attraverso gli occhi di Matteo verranno raccontati il resto dell’orchestra che i suoi compagni sceglieranno di mettere su. Il nome che sceglieranno si rifarà al celebre Cigno di Busseto, Verdi appunto, trasformandoli nella Compagnia del Cigno.

Matteo, Sara, Robbo, Sofia, Rosario, Domenico e Barbara i sette ragazzi narrati e di cui conosceremo tutto.

Il direttore di Rai Fiction, Eleonora Andreatta, ha definito La compagnia dei cigni come un “racconto di formazione epico”.

La Compagnia del Cigno | Rai 1 | Cast | Attori

La serie tv di Ivan Cotroneo conta di un cast di tutto rispetto nonostante la maggior parte dei ragazzi che hanno partecipato alle riprese non ha mai avuto esperienze nel mondo della tv e dello spettacolo. Con loro però due mostri sacri della tv e del cinema: Anna Valle e Alessio Boni e diversi altri grandi attori come Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Roja.

Di seguito il cast completo: Alessio Boni, Anna Valle, Giovanna Mezzogiorno, Carlotta Natoli, Alessandro Roja, Francesca Cavallin, Marco Bocci, Stefano Dionisi, Rocco Tanica e Francesco Liotti. Poi i ragazzi del conservatorio: Leonardo Mazzarotto, Ario Sgroi, Francesco Tozzi, Hildegard De Stefano, Chiara Pia Aurora, Emanuele Misuraca e Fotinì Peluso.

Infine, la grande guest star: Mika. La star della musica anglosassone, famoso in Italia anche per il ruolo di giudice in X Factor, oltre ad aver scritto la canzone inedita che fa da sigla alla Fiction, si è infatti cimentato nel ruolo di attore in una serie tv che parla però del suo mondo, quello della Musica. Quasi certamente quindi Mika sarà stato all’altezza del compito. Ma la certezza la potremmo avere solo dopo la messa in onda.

La Compagnia del Cigno | Rai 1 | Streaming e diretta tv

La serie tv La Compagnia del Cigno va in onda dal 7 gennaio 2019 in chiaro, quindi completamente gratis, su Rai 1 in prima serata. Ogni puntata prevede due episodi da 50 minuti l’uno.

Gli episodi saranno visibili anche in diretta streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione (che si può effettuare anche tramite Facebook), RaiPlay.

Vi siete persi qualche episodio? Tranquilli. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutti gli episodi, anche a giorni di distanza dalla messa in onda, grazie alla funzione on demand.

