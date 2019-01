La Compagnia del Cigno terza puntata | 14 gennaio 2019 | Anticipazioni

LA COMPAGNIA DEL CIGNO TERZA PUNTATA – Il 14 gennaio 2019 va in onda la terza puntata della nuova serie tv di Rai 1, La Compagnia del Cigno, la serie tv di Ivan Cotroneo con Anna Valle, Alessio Boni, Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Roja e tanti giovani attori.

La Compagnia del Cigno terza puntata | Anticipazioni

La terza puntata della Compagnia del Cigno prevede due episodi: “L’orgoglio di Sara” e “Un’altra possibilità”

L’orgoglio di Sara – Finalmente Barbara lascia il liceo classico per studiare con gli altri nel liceo del conservatorio. Notizia che rende felici Domenico e Matteo, entrambi interessati alla ragazza. Nel frattempo Sara riesce ad entrare nell’orchestra ma qualche ragazzo non sembra contento… Intanto i genitori di Robbo decidono di separarsi ed Irene e Luca sono sempre più lontani.

Un’altra possibilità – Morioni con un tutore al braccio e qualche costola rotta trova Irene ad aspettarlo. La donna cerca di stare vicina al marito che però rifiuta il suo aiuto. Il Maestro decide, nonostante i dolori, di continuare a dirigere l’orchestra. Nel frattempo però i ragazzi non trovano pace e Sara decide di abbandonare l’impresa. Morioni però ferma tutto e sprona il gruppo. Nel frattempo Matteo è logorato dalla gelosia: tra Domenico e Barbara sta nascendo qualcosa e lui non si da pace.

La Compagnia del Cigno terza puntata | Rai 1 | Streaming e diretta tv

La serie tv La Compagnia del Cigno va in onda dal 7 gennaio 2019 in chiaro, quindi completamente gratis, su Rai 1 in prima serata. Ogni puntata prevede due episodi da 50 minuti l’uno.

Gli episodi saranno visibili anche in diretta streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione (che si può effettuare anche tramite Facebook), RaiPlay.

Vi siete persi qualche episodio? Tranquilli. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutti gli episodi, anche a giorni di distanza dalla messa in onda, grazie alla funzione on demand.

