Juventus Milan diretta live | Supercoppa italiana 2019 | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

JUVENTUS MILAN DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Juventus e Milan, valida per la finale della Supercoppa italiana stagione 2018 2019.

JUVENTUS MILAN DIRETTA LIVE

Juventus Milan streaming e diretta tv: ecco dove vedere la finale della Supercoppa 2019

JUVENTUS MILAN STREAMING – Mercoledì 16 gennaio a Jeddah, in Arabia Saudita, alle ore 20,30 locali, le 18,30 in Italia, si gioca la finale della Supercoppa italiana 2019 tra la Juventus e il Milan.

Bel momento per la Juventus, reduce da un 2018 fantastico, pieno di vittorie e bel gioco. La squadra di Allegri poi potrà contare su Cristiano Ronaldo, sempre affamato di vittorie, e su un Dybala dato in grande spolvero.

Brutte notizie invece per Gattuso. L’allenatore del Milan non potrà contare su uno dei suoi giocatori migliori: Suso. Il numero 8 rossonero, infatti, nell’ultima di campionato contro la Spal ha rimediato una doppia ammonizione e quindi l’espulsione che non gli permetterà di scendere in campo in Arabia.

Dove vedere la finale della Supercoppa 2019? Sky? Dazn? Rai? Di seguito tutte le risposte:

Juventus Milan streaming | Dove vederla in tv

La finale della Supercoppa italiana 2019 tra Juventus e Milan sarà visibile in chiaro, completamente gratis, su Rai 1

Come al solito, ampio pre e post partita.

Il calcio d’inizio di Juventus Milan è fissato alle ore 20,30 locali (le 18,30 italiane)

Juventus Milan streaming | Dove vederla live

In streaming la partita sarà visibile gratis sulla piattaforma della tv di stato, RaiPlay, che permette di seguire tutte le trasmissioni della Rai su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate.

Ma non finisce qui. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

