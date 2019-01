Iscrizioni scuola secondaria 2019 2020

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA 2019 2020 – Dalle ore 8 di lunedì 7 gennaio fino alle ore 20 di giovedì 31 gennaio, secondo quanto ufficializzato dal Miur, sarà possibile svolgere le procedure per le iscrizioni all’anno scolastico 2019 2020.

Per le scuole secondarie (sia di I che di II grado) l’iscrizione può essere fatta solo online, registrandosi prima sul portale www.iscrizioni.istruzione.it.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SULLE ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20

La procedura online non si applica alle scuole della Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano.

Iscrizioni scuola secondaria 2019 2020 | Come iscriversi

Prima di effettuare l’iscrizione a scuola, è necessario registrarsi al portale. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.

In alternativa, ci si può iscrivere con la normale procedura indicata passo dopo passo dal sito.

Le iscrizioni on line riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali.

Iscrizioni scuola secondaria 2019 2020 | I grado | Come fare

In questo caso, durante la procedura online si può scegliere un orario settimanale di 30 ore, oppure 36 elevabili fino a 40 (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee. Anche per la scuola secondaria di I grado si possono indicare massimo altre due scuole di proprio gradimento oltre alla principale.

Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori devono barrare l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche a un’altra scuola.

Iscrizioni scuola secondaria 2019 2020 | II grado | Come fare

Nella domanda di iscrizione online, i genitori possono esprimere la scelta dell’indirizzo di studio, indicando anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola e le solite altre due scuole di proprio gradimento oltre alla prescelta.

L’iscrizione alle prime classi dei Licei musicali e coreutici è subordinata al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze, che sarà organizzata in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di mancato superamento o carenza di posti, di presentare una nuova istanza di iscrizione.