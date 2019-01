Iscrizioni scuola infanzia 2019 2020

ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA 2019 2020 – Dalle ore 8 di lunedì 7 gennaio fino alle ore 20 di giovedì 31 gennaio, secondo quanto ufficializzato dal Miur, sarà possibile svolgere le procedure per le iscrizioni all’anno scolastico 2019 2020.

Per le scuole dell’infanzia la procedura di iscrizione è cartacea. Ecco come fare a iscrivere i propri figli all’anno scolastico 2019/20.

Iscrizioni scuola infanzia 2019 2020 | Come iscriversi

Per la scuola dell’infanzia, a differenza degli altri istituti, la domanda resta cartacea e va presentata alla scuola prescelta. Per l’iscrizione, hanno la precedenza tutti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2019. Possono poi essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020.

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla Scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2020. I genitori possono scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore) o esteso fino a 50 ore.

L’adesione delle scuole paritarie al sistema delle iscrizioni online resta, invece, sempre facoltativa.

Iscrizioni scuola 2019 2020 | Scuola primaria

Per la scuola primaria l’iscrizione va fatta online. Possono essere iscritti alla prima classe i bambini che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2019, ma anche quelli che compiono sei anni entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della primaria di bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2020.

Nella domanda di iscrizione, i genitori possono scegliere l’orario settimanale tra 24, 27, 30 oppure 40 ore (tempo pieno). Possono anche indicare fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento, oltre a quella prescelta.