Ilary Blasi è una della conduttrici tv più amate dagli italiani. Il volto di Canale 5 e del Grande Fratello Vip spesso fa parlare di se anche per il matrimonio con l’ex capitano della Roma Francesco Totti.

A far discutere- ultimamente – i continui cambi di look della conduttrice grazie a delle parrucche e i presunti ritocchi del chirurgo, mai confermati dalla diretta interessata.

Ilary Blasi | Vita privata | Carriera | Francesco Totti | Figli

Ilary Blasi nasce a Roma il 28 aprile del 1981. È figlia di Roberto e Daniela, originari di Frontone. Il nome è stato scelto dal papà che, appassionato di film western, decise di chiamarla con il nome della protagonista di un western che gli era molto piaciuto, Ilary.

La mamma scelse invece il nome della figlia più piccola, Melory, che dopo Silvia e Ilary è l’ultima arrivata in casa Blasi.

Dal 19 giugno 2005 è sposata con l’ex calciatore, ora dirigente sportivo, Francesco Totti, con il quale ha tre figli: Cristian, nato il 6 novembre 2005, Chanel, nata il 13 maggio 2007, e Isabel, nata il 10 marzo 2016.

Matrimonio che fu trasmesso in diretta da Sky e tutti i proventi per i diritti televisivi vennero devoluti in beneficenza.

Carriera. L’ingresso di Ilary nello show-business avviene a 3 anni, quando un’amica di famiglia, proprietaria di un’agenzia pubblicitaria, informa la madre di Ilary che stavano cercando una bambina bionda con gli occhi azzurri per uno spot di una nota marca di panettoni. Il provino andò bene e Ilary venne così scritturata per il suo primo lavoro.

Negli anni successivi ripete l’esperienza prendendo parte a numerose campagne pubblicitarie, tra cui quello per l’olio Cuore insieme ai suoi genitori, Cicciobello, Rock (giocattoli), Renault, FIAT, Barilla, Galbusera, Findus, Balocco, Sanson, e Interflora.

A cinque anni debutta sul grande schermo con una piccola parte nel film Da grande di Franco Amurri. Poi i film tv David e David di Giorgio Capitani, Il vizio di vivere di Dino Risi, e La dolce casa degli orrori (1989) di Lucio Fulci. Recita anche nel film Fiori di zucca (1988), di Stefano Pomilia.

Una volta cresciuta passa ai fotoromanzi. A 17 anni partecipa a Miss Italia 1998, indossando la fascia di Miss Cinema Lazio. Nel 1999 ottiene il suo primo ruolo in TV, anche se poco influente sul prosieguo della sua carriera, nel cast dell’edizione 1999 di Scherzi a parte.

Poi si iscrive al casting per il quiz preserale di Canale 5 Passaparola di Gerry Scotti, dove viene scritturata per l’edizione 2001/2002.

Diventa quindi valletta (con l’appellativo di “Letterina”), insieme a Daniela Bello, Silvia Toffanin (in seguito le due sono diventate grandi amiche), Alessia Fabiani, Alessia Ventura e Ludmilla Radchenko.

Ruolo che ricopre anche l’anno successivo nell’edizione 2002/2003 insieme ad Alessia Ventura, Federica Villani, Cosmanna Ardillo, Francesca Lodo e Morena Salvino.

Terminata l’esperienza da Letterina, Ilary passa a Rai 2 per condurre l’edizione estiva del programma musicale Top of the Pops con Alvin.

Nel 2003 affianca invece Fabio Fazio nel suo nuovo programma Che tempo che fa, trasmesso su Rai 3 fino a maggio 2004.

L’8 marzo 2004, nell’occasione della festa della donna conduce una puntata speciale de Le Iene show.

Dal 18 settembre 2004 presenta la trasmissione di Rai 2 CD:Live.

Nel febbraio 2006 affianca Giorgio Panariello nella conduzione del Festival di Sanremo insieme a Victoria Cabello. Poi il Festivalbar.

Nel 2007 approda a Le Iene con Luca e Paolo su Italia 1 e a Mai dire Candid, un programma ideato dalla Gialappa’s Band in onda sempre in prima serata su Italia 1.

Resta alle Iene fino al 2015 quando lascia per maternità. Poi il ritorno nel 2016 e la nuova interruzione per dedicarsi alla nuova edizione del Grande Fratello VIP, in onda su Canale 5.

Prima però, durante l’estate, con Nicola Savino e Belén Rodríguez conduce Balalaika – Dalla Russia col pallone in occasione dei Mondiali 2018 e l’edizione 2018 del Summer Festival.

Ilary Blasi | Lite Corona

Durante una puntata del Grande Fratello Vip 2018 è andata in scena una furiosa lite tra la conduttrice Ilary Blasi e l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona.

Entrato nella casa del reality per un chiarimento con la ex fidanzata Silvia Provvedi, Corona nei giorni precedenti aveva attaccato Blasi sui social, accusandola di aver posto il veto sulla sua partecipazione alla trasmissione. Durante un collegamento tra la casa e lo studio, i due si sono duramente scontrati.

“Hai visto, non c’è stato nessun veto”, lo ha incalzato la conduttrice. “Be’, ci sono state un po’ di difficoltà ad arrivare a questo incontro, fossi stato in te non avrei tirato fuori questo discorso”, le ha risposto Corona.

“Sei tu che l’hai tirato fuori sui social. Non sai quanto ci tenevo che venissi qui, tu racconti le tue storie”, è stata la replica di Blasi.

A quel punto Corona i toni si sono accesi: “Ti rendi conto di cosa mi hai fatto 13 anni fa?”, ha chiesto la conduttrice.

Il riferimento è alla vicenda del presunto flirt tra la soubrette Flavia Vento e Francesco Totti, ex capitano della Roma e marito di Ilary Blasi, flirt che fu raccontato sui giornali di gossip dallo stesso Corona.

Totti ha recentemente smentito la vicenda nel suo libro autobiografico.

“Ci sono delle persone importanti che sanno che quello che ha scritto tuo marito è una stronzata, io a te ti rovino qua dentro”, ha detto Corona in collegamento. “Non alzare la voce, lo vedi che il caciottaro sei tu. Tu cosa fai, prometti chissà ad aspiranti soubrette che cosa in cambio di interviste finte, l’ha capita tutta Italia”, gli ha risposto Blasi.

Ilary Blasi | Instagram

Ilary Blasi non è presente ufficialmente sui social. La popolare conduttrice non ama, come più volte sottolineato in interviste e quant’altro, il mondo virtuale. “Preferisco quello reale”, le sue parole. Spesso però appare sui profili Instagram e non solo dei suoi programmi Mediaset e su quello del suo fan club (qui il loro profilo).