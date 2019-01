I nostri figli Giorgio Pasotti | Carriera | Vita privata | Fidanzata | Instagram

I NOSTRI FIGLI GIORGIO PASOTTI – L’attore Giorgio Pasotti è il protagonista della nuova fiction di Rai 1 “I nostri figli”, in onda in prima serata giovedì 6 dicembre 2018.

Prodotto da Rai Fiction e 11 marzo Film, “I nostri figli” si ispira a una terribile storia realmente accaduta: il femminicidio di Marianna Manduca, brutalmente uccisa a Catania nel 2007 dal suo ex marito Saverio Nolfo.

Pasotti interpreta il ruolo del cugino di Marianna, Carmelo Calì, chiamato nel film con il nome di fantasia Roberto Falco, che insieme alla moglie, interpretata da Vanessa Incontrada, ha ottenuto l’adozione dei tre figli della vittima.

Calì, inoltre, ha poi deciso di intraprendere una lunga battaglia legale contro lo Stato, “colpevole” di non avere protetto Marianna.

La donna infatti negli anni aveva più volte denunciato alla magistrature le violenze subite dal marito.

Soltanto nel 2017 il Tribunale di Messina ha condannato in primo grado lo Stato a risarcire i figli di Marianna Manduca. Una sentenza storica per l’Italia.

Il personaggio interpretato da Giorgio Pasotti, inoltre, ha poi fondato una Onlus, dal nome “Insieme a Marianna”, per la prevenzione ed il contrasto della violenza sulle donne e sui minori.

L’associazione si propone di diffondere la cultura della tolleranza, della protezione dei più deboli e assiste in sede processuale le donne e i minori vittime di violenza.

Pasotti, in un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni”, ha parlato del rapporto con Vanessa Incontrada, con la quale ha già diviso il set in altre due occasioni: “Ormai ci conosciamo come due parenti, Vanessa è una compagna di viaggio perfetta e una grande professionista”.

Un ruolo non facile da interpretare per lui, vista la crudeltà della storia raccontata: “Abbiamo dovuto riportare in una fiction una realtà dura, fatta di grande affetto e tanto amore ma anche di stenti. Il mio personaggio è combattuto tra i doveri di padre, per i due bambini che già ha, e la responsabilità di non abbandonare i tre orfani, il tutto in mezzo a grossi problemi di natura economica”, ha raccontato Pasotti nel corso della conferenza stampa di presentazione de “I nostri figli”.

I nostri figli Giorgio Pasotti | Carriera

Giorgio Pasotti nasce a Bergamo il 22 giugno 1973. Dopo un periodo trascorso in Cina per via della sua passione verso il karate e le arti marziali, esordisce al cinema nel 1998 con il film “I piccoli maestri” e successivamente “Ecco fatto”, opera prima di Gabriele Muccino.

Su Mtv conduce il programma “Cinematic”, mentre nel 2000 approda in teatro con “Le poligraphe”. Per Giorgio Pasotti, protagonista anche di numerosi spot tv, la popolarità arriva con la serie tv “Distretto di Polizia”.

Nel 2010 torna al cinema in un altro film di Gabriele Muccino, “Baciami ancora”.

Nel 2013 fa parte del cast del film di Paolo Sorrentino “La grande Bellezza”, che vinse l’Oscar. Realizza poi due film di Carlo Vanzina, “Sapore di te” e “Un matrimonio da favola”. Dal 2017 è scelto come testimonial degli sport della Mulino Bianco.

I nostri figli Giorgio Pasotti | Vita privata | Fidanzata | Instagram

Ha avuto una storia con la cantante Elisa e un’altra con l’attrice Giulia Michelini.

Nel 2010 è nata Maria, figlia avuta con Nicoletta Romanoff, Dal 2016 al 2017 ha avuto una nuova relazione con Felicia Cigorescu, modella di origini moldave. Dall’estate 2017 ha una relazione con l’attrice Claudia Tosoni.

Giorgio Pasotti è inoltre molto attivo su Instagram, social sul quale pubblica spesso foto e video in merito al suo lavoro e alla sua vita privata.