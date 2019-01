Governo ultime news | Le notizie sul governo e sulla politica italiana | Le notizie del giorno in Italia | Diretta Live (aggiornare la pagina per le ultimissime)

GOVERNO ULTIME NEWS – Venerdì 11 gennaio – ore 20.50 – Luigi Di Maio: “Siamo alle soglie di un nuovo boom economico” – Lo ha dichiarato il vicepremier intervenendo agli Stati generali dei Consulenti del lavoro a Milano. “Un nuovo boom economico potrebbe rinascere: negli anni ’60 avemmo le autostrade, ora dobbiamo lavorare alla creazione delle autostrade digitali” (qui l’articolo completo).

ore 18.45 – Il Consiglio di Stato boccia il trasferimento del ministero del Turismo all’Agricoltura – Il Consiglio di Stato ha bocciato la decisione del governo Conte di trasferire le deleghe in materia di turismo al ministero dell’Agricoltura. Secondo i giudici, “non appare congruente con l’impianto costituzionale oltre che legislativo primario, trattare il turismo come un aggregato della funzione riguardante l’agricoltura e le foreste, come sembra emergere dall’articolato” (qui l’articolo completo).

ore 16.30 – Strage bus Avellino, Di Maio: “Via concessione ad Autostrade” – Dopo la sentenza per l’incidente al bus in provincia di Avellino, il vicepremier Luigi Di Maio ribadisce l’intenzione di revocare la concessione ad Autostrade per l’Italia. “Non dimentico la promessa fatta ai familiari delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova: toglieremo la concessione ad Autostrade per l’Italia”, scrive il ministro su Facebook. “Chi sbaglia paga e deve essere messo in condizioni di non nuocere più. (..) Più ci leggiamo le carte, più capiamo che ai Benetton era stata garantita impunità e profitti sicuri come a nessuno mai nella storia di questo paese. Ma ce la faremo a spuntarla. Non so quanto tempo ci vorrà, ma le autostrade ce le riprendiamo!

ore 15.40 -Salvini, “Il governo mangerà non una ma cinque colombe” – Il governo mangerà cinque colombe, ossia starà in sella per tutta la durata naturale della legislatura. Parola del ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

ore 15.00 – Cannabis: Salvini, la legge del M5s non passerà, non è nel Contratto governo. “Non passerà mai e non è nel Contratto di governo”, ha detto Matteo Salvini. Ecco in cosa consiste il ddl sulla Cannabis a cui si oppone Salvini.

ore 14.10 – Reddito di cittadinanza, Di Maio: “Mio impegno stabilizzare i navigator” – “Il nostro obiettivo è dare loro un contratto a tempo indeterminato nei prossimi anni. Solo che se vogliamo far partire subito il reddito, dobbiamo assumerli subito con quel meccanismo. Ma si andrà verso la stabilizzazione. Questo è un impegno che prendo con tutti i ‘navigator'”, ha detto Luigi Di Maio.

ore 13.50 – Inps, Di Maio: “Bisogna superare uomo solo al comando” – “Io credo che possa essere data più credibilità all’Inps superando la stagione dell’uomo solo al comando. Serve pluralismo, coinvolgendo le categorie professionali”, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, intervenendo agli Stati generali dei consulenti del lavoro.

ore 11.10 – Reddito cittadinanza, Conte: “Rimandato per fare le cose bene” – “Le ragioni del differimento al prossimo Consiglio dei ministri della prossima settimana è che tendiamo a fare le cose per bene. È una riforma complessa che studiamo da mesi”, ha detto il premier Conte. “Non è una misura che vogliamo concedere perché frutto di estemporanea promessa elettorale ma un manifesto politico, un meccanismo per valorizzare capitale umano oggi disperso in Italia”.

ore 10.15 – Migranti: Toninelli, ha deciso tutto il governo – Sulla vicenda dei migranti rimasti al largo delle coste maltesi sulle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye “ha deciso tutto il Governo”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ad Agorà rispondendo a una domanda sulla posizione diversa espressa nei giorni scorsi dal premier Giuseppe Conte e dal vicepremier, Matteo Salvini.

E sulla Tav ha detto: “A fine gennaio arriverà la risposta definitiva del governo. Nel contratto di governo tra M5s e Lega c’è scritto “ridiscutere integralmente l’opera, quello che stiamo facendo per la prima volta con consapevolmente”, ha sottolineato il ministro. “Non voglio far spendere ai cittadini soldi che potrebbero essere spesi meglio”.

Giovedì 10 gennaio – ore 19.35 – Salvini: “Da Conte nessuno sgarbo, ma chiedo rispetto” – Il vicepremier Salvini sull’iniziativa del premier Conte rispetto al caso Sea Watch: “Non l’ho ritenuto uno sgarbo. Lui prova ad andare d’accordo con tutti, se dovessi andare d’accordo con tutti non farei nemmeno la meta’ di quello che sto facendo”. “Rispetto il lavoro degli altri, e chiedo che gli altri rispettino il mio lavoro”, ha sottolineato Salvini ospite a Porta a porta in onda stasera.

ore 19.25 – Sea Watch, Conte: “Rivendico soluzione Malta, la linea del Governo non cambia” – “Non bisogna più offrire alcuna sponda al traffico illegale di migranti, bisogna perseverare negli orientamenti già sin qui assunti, un caso eccezionale una soluzione eccezionale che rivendico non mette in discussione la coerenza della nostra azione e la linea di fermezza del governo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un video su Facebook, a proposito del caso Sea Watch.

“L’Italia rispetta gli impegni, rispetta le regole, ma chiede reciprocità, ho sollecitato il commissario Avramopoulos affinché si faccia carico anche della redistribuzione dei migranti che sono sbarcati recentemente a Pozzallo, a Catania e che non sono stati ancora ricollocati, vogliamo che anche gli altri stati membri dell’Unione europea si facciano carico e diano seguito agli impegni assunti”, ha aggiunto Conte.

ore 19.20 – Salvini: “Il Governo va avanti” – “Siamo nelle mani del buon Dio, che Dio ci aiuti, però questo governo, piaccia o non piaccia – e a molti italiani piace – nonostante gli uccelli del malaugurio va avanti. Abbiamo appena cominciato, ci lascino lavorare”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini a Porta a porta in onda stasera.

ore 19.00 – Trivelle, scontro Lega-M5S – “Non posso approvare un’impostazione tutta volta a dire No, come quella che sta alla base dell’emendamento dei 5 stelle sul tema delle trivelle. È sbagliato bloccare le autorizzazioni per le trivelle: non possiamo consentire che la paura blocchi lo sviluppo”. Così Vannia Gava, sottosegretaria leghista all’Ambiente, ha criticato la posizione dei Cinque Stelle che con un emendamento al decreto semplificazione vuole bloccare le trivellazione in mare in cerca di idrocarburi. [L’articolo completo]

ore 18.20 – Manovra, la Consulta boccia il ricorso del Pd – È inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dal Pd sull’iter di approvazione della manovra finanziaria. Lo ha deciso la Corte costituzionale, dopo la camera di consiglio svolta oggi.

ore 17.00 – Salvini: “Fazio guadagna in un mese quanto me in un anno” – “Fabio Fazio mi è simpatico. Probabilmente guadagna in un mese quello che il ministro guadagna in un anno, per andare in tv a fare lo show mentre io mi occupo della sicurezza dei cittadini”. Lo ha detto il vicepremier leghista Matteo Salvini in una diretta Facebook a proposito del possibile addio alla Rai del conduttore Fabio Fazio.

ore 16.30 – Slitta il decreto su reddito cittadinanza e Quota 100 – Slitta probabilmente alla prossima settimana il varo del decreto su reddito di cittadinanza e Quota 100. Lo riporta il quotidiano Repubblica, secondo cui nel Consiglio dei ministri di oggi i due temi non saranno all’ordine del giorno

ore 16.00 – Dl Sicurezza, Salvini: “Conte fa bene a incontrare i sindaci” – “Fa bene il presidente Conte a incontrare i sindaci. Un caffè non si nega a nessuno, ovviamente il decreto funziona, non si tocca e rimane così com’è, applicato e apprezzato dal 99 per cento dei sindaci”. Lo ha detto il vicepremier leghista Matteo Salvini dopo la notizia dell’incontro tra l’Anci e il premier, in programma lunedì, sul tema della rivolta dei sindaci contro il decreto sicurezza.

ore 13.30 – Tav, le parole di Di Maio e Salvini – Le reazioni dei vicepremier Di Maio e Salvini alla consegna dell’analisi costi benefici sulla Tav. Di Maio: “Non l’ho letta, è comunque uno studio preliminare che poi avrà un contraddittorio. Il M5S è contro quell’opera”. Salvini: “Nessuno vorrebbe e potrebbe fermare la richiesta di referendum ovviamente. Io sono a favore della Tav, l’ho sempre detto che se c’è un’opera a metà è bene finirla, vediamo i tecnici che numeri ci portano in dote”.

ore 10.15 – Malta risponde alla parole del ministro dell’Interno Matteo Salvini, che aveva accusato i paesi membri Ue di non rispettare gli impegni di ridistribuzione volontaria. “Il governo di Malta esprime sdegno e sorpresa per le false accuse del ministro Salvini. Il governo di Malta invita il governo italiano a rivedere I suoi dati e astenersi dal ripeterle in futuro”, dice perentorio. (La notizia)

ore 9.00 – Migranti, Di Maio: “Vertice cordiale, il governo andrà avanti a lungo” – “Il vertice di ieri sera è stato un incontro molto cordiale come sempre tra me, Giuseppe e Matteo: come sempre riusciamo a raggiungere un accordo e questo governo andrà avanti a lungo”.

ore 7.00 – Sea Watch, dopo lo scontro nella maggioranza arriva l’accordo sui migranti, li accoglierà la Chiesa Valdese – Il governo ha trovato un accordo sull’accoglienza di alcuni migranti sbarcati nella giornata del 9 gennaio dalla nave Sea Watch a Malta – Dopo le tensioni all’interno della maggioranza, e l’irritazione di Matteo Salvini per la decisione del premier Conte, è stato convocato un vertice di due ore nella tarda serata. (Qui i dettagli)

Mercoledì 9 gennaio – ore 21.00 – Carige, Di Maio: “Pubblicheremo elenco dei debitori, sono i soliti noti” – Il governo chiederà al commissario di Carige l’elenco dei debitori della banca e pubblicherà i nomi “dei soliti noti che hanno avuto favori dalle banche in questi anni, e la faremo pagare a tutti i banchieri che hanno ridotto così quella banca per fare favori”. Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, nel corso di una diretta su Facebook.

“Scriveremo al commissario di Carige e gli chiederemo di rendere noto al governo l’elenco dei debitori” ha spiegato. “Vogliamo sapere chi sono i De Benedetti di Carige. Vogliamo vedere se ci sono legami con gli ex amministratori delegati di Carige, perché chiederemo, nel caso, di promuovere azione nei loro confronti”. E, ha aggiunto: “Pubblicheremo quei nomi. Nessun banchiere resterà più impunito, la musica sulle banche è cambiata”.

ore 19.00 – Salvini da Varsavia avverte l’Europa: “Io leader dei sovranisti. Il futuro è l’asse italo-polacco” – In pieno scontro di governo, con le polemiche in corso su migranti e, di riflesso, sul reddito di cittadinanza, Salvini guarda alle Europee e si prepara all’eventualità di una fine anticipata dell’alleanza con il Movimento 5 stelle. Qui l’esito del suo viaggio in Polonia.

ore 18.50 – Salvini: “In Ue patto come quello Lega-M5S” –“Ho proposto al leader del PiS Jaroslav Kaczinski ed ho intenzione di proporlo ad altri un patto per l’Europa con una serie di punti in comune sul modello dei quello tra Lega e M5S per il governo italiano in cui italiani, polacchi, spagnoli, danesi e gli altri decidono se essere o no d’accordo. Ci lavoreremo prima delle elezioni”, ha affermato il ministro dell’Interno Salvini nel corso della sua visita in Polonia.

“L’obiettivo è che con le prossime elezioni europee all’Europarlamento i sovranisti siano il primo movimento politico, siano fondamentali nel prossimo Parlamento e con i numeri di oggi della delegazione italiana e quella polacca, siamo determinanti e lavoreremo quindi per essere presenti ovunque”.

ore 18.35 – Referendum, fissato quorum di approvazione al 25 per cento – Il 9 gennaio 2019 è arrivato il parere positivo della relatrice Fabiana Dadone, in quota M5S, sull’emendamento presentato dal Pd che fissa al 25 per cento il quorum necessario per il referendum propositivo. Qui abbiamo spiegato cosa cambia rispetto alla proposta originale di M5S.

ore 17.20 – Tav, consegnata analisi costi-benefici – Il 9 gennaio 2019 il governo ha ricevuto l’analisi costi-benefici sul dossier Tav. Questo l’annuncio fatto dal professore Marco Ponti, membro della commissione incaricata dal ministero delle Infrastrutture, durante una diretta di Sky Tg24 (qui l’articolo completo).

ore 15.30 – Salvini, vertice di governo in serata – “Serve subito un chiarimento nel governo. È ovvio”. Il vicepremier ha spiegato che in serata ci sarà un incontro nel governo per risolvere la questione.

ore 15.00 – Reddito cittadinanza, Salvini: “Senza pensioni invalidità non lo votiamo”. “Sentirò Di Maio. Noi il reddito di cittadinanza senza la parte sulle pensioni d’invalidità non lo votiamo. Spero che manchi qualche tabella…”, ha detto Matteo Salvini parlando a Varsavia del reddito di cittadinanza.

ore 13.55 – Sea Watch, Salvini: “Io non consultato. Non autorizzo niente” – Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha dichiarato di non essere stato consultato sulla redistribuzione dei migranti presenti su Sea Watch e Sea Eye e che non ha intenzione di “autorizzare niente”.

ore 13.35 – Carige, Giorgetti: “Nazionalizzazione ipotesi concreta” –“La nazionalizzazione della Banca genovese è un’ipotesi concreta. Lo vedremo esattamente tra due, tre, quattro, cinque settimane. Nel decreto legge, nella seconda parte, c’é scritto che la ricapitalizzazione precauzionale passa attraverso altri organismi, Banca centrale europea e Commissione europea. Quindi non dipende solo da noi”, ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.

ore 12.45 – Salvini in Polonia: “No arrivi, velocizziamo le espulsioni” – “Non sono d’accordo con nuovi arrivi, dobbiamo anzi velocizzare le espulsioni. La nuova Europa che nascerà a giugno sarà diversa. I singoli Stati devono poter proteggere i loro confini, per questo non abbiamo firmato il global compact. Abbiamo un piano di azione comune”, ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in visita a Varsavia in Polonia.

“Dobbiamo ripartire dalla famiglia e dagli scambi commerciali. Polonia e Italia saranno protagoniste di una nuova Europa con meno finanza e più sicurezza, che si garantisce difendendo il diritto dei paesi a proteggere i propri confini”.

ore 9.00 – Carige, il governo stanzia un fondo da 1,3 miliardi di euro per ‘salvare’ la banca – Il decreto è stato trasmesso alle Camere e prevede un fondo da 1,3 miliardi di euro per ‘salvare’ la banca. Il testo non è altro che una fotocopia del Dl 237/2016, che il governo Gentiloni pubblicò per salvare Monte dei Paschi e le venete. Qui tutto quello che c’è da sapere.

ore 8.15 – Il presidente dell’Inps Tito Boeri contro la manovra: “Aumenteranno le tasse e il lavoro nero” – Tito Boeri, presidente dell’Inps, torna ad attaccare duramente il governo. Questa volta Boeri se la prende con i due provvedimenti cardine della manovra del governo giallo-verde: quota 100 e reddito di cittadinanza. Qui l’articolo completo.

Martedì 8 gennaio – ore 20.30 – Sea Watch, Conte contro Salvini: “Niente sbarchi in Italia? Li andrà a prendere con l’aereo” – “Vorrà dire che non li faremo sbarcare, li andrò a prendere con l’aereo e li riporterò”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Porta a porta in onda stasera, ha replicato al ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha chiuso all’ipotesi di accogliere in Italia alcuni dei migranti a bordo delle due imbarcazioni al largo di Malta.

“In questo caso specifico” ha ribattuto il premier “credo che il sistema Italia possa sopportare poche donne e pochi bambini da portare in Italia, come caso eccezionale. Se marchiamo bene il senso dell’eccezionalità di un intervento di questo tipo, non credo che la linea del governo possa essere tacciata di incoerenza”.

“Chi ha veramente ha a cuore il futuro di migliaia di africani deve evitare che qualsiasi barcone arrivi in Italia: non cambierò mai idea” la replica del ministro dell’Interno Matteo Salvini in diretta Facebook. “Non ci sarà mai l’ok mio e di alcun ministro della Lega, anche se mi si dice è in via eccezionale”. (Qui i dettagli sulla prima e vera crisi di governo)

ore 20.20 – Reddito di cittadinanza, rimodulate le risorse. Per il reddito di cittadinanza, il governo punta a stanziare 5.974 milioni nel 2019, 7.571 nel 2020, 7.818 milioni nel 2021 e 7.663 milioni a decorrere dal 2022. È quanto si evince dall’ultima bozza del provvedimento. Nella precedente versione, i limiti di spesa erano di 6.110 milioni nel 2019, 7.755 nel 2020, 8.017 nel 2021 e 7.841 a decorrere dal 2022.

Resta confermato che in caso di esaurimento delle risorse disponibili “entro 30 giorni” si “ristabilisce la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell’ammontare del beneficio”. E contemporaneamente, “nuove domande ed erogazioni sono sospese”.

ore 19.20 – Migranti, Conte: “Accogliere donne e bambini non è incoerenza” – “Non ha più senso tenere in mare quelle persone. C’é un limite oltre il quale non si può andare”, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “In questo caso specifico, credo che il sistema Italia possa sopportare poche donne e pochi bambini da portare in Italia, come caso eccezionale. Se marchiamo bene il senso dell’eccezionalità di un intervento di questo tipo, non credo che la linea del governo possa essere tacciata di incoerenza” (qui gli aggiornamenti sulla Sea Watch)

ore 14.10 – Carige, Di Maio si difende in 10 punti su Facebook – Il vicepremier M5S Luigi Di Maio ha risposto con un lungo post su Facebook alle accuse di incoerenza sul decreto salva-Carige. Nel post Di Maio attacca l’ex segretario del Partito democratico Matteo Renzi, l’ex ministra Maria Elena Boschi e i giornali, colpevoli a suo avviso di diffondere “balle”. Qui i 10 punti pubblicati dal leader 5 Stelle.