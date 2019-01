Frank Matano | Giudice Italia’s Got Talent 2019 | Carriera | Film | Vita privata | Instagram

FRANK MATANO – Classe 1989, il popolare Youtuber e personaggio televisivo è stato confermato per il quarto anno consecutivo nella giuria di Italia’s Got Talent, il programma in onda su Tv8 da venerdì 11 gennaio 2019 in prima serata.

Con lui in giuria Claudio Bisio e le new entry Federica Pellegrini e Mara Maionchi.

Frank Matano | Giudice Italia’s Got Talent 2019 | Carriera

All’anagrafe Francesco Matano, si è fatto conoscere a partire dal 2008 pubblicando su Youtube i video dei suoi scherzi telefonici.

Originario di Santa Maria Capua Vetere da padre italiano e madre statunitense di genitori italiani, cresce e vive a Carinola.

Durante l’adolescenza Matano studia lingue negli Stati Uniti diplomandosi alla Cranston High School East, in Rhode Island.

Inizia a fare tv con il programma Le Iene nel 2009. L’anno seguente conduce su Sky una trasmissione dedicata agli scherzi telefonici, Sky scherzando?

Debutta al cinema nel 2013 con il film di Paolo Ruffini Fuga di cervelli. Dal 2015 è uno dei giudici di Italia’s Got Talent. L’anno successivo partecipa a un altro film dello stesso regista, Tutto molto bello.

Nel 2015 è uno degli inviati della trasmissione Le Iene presentano Scherzi a parte. Torna a recitare sul grande schermo insieme a Claudio Bisio nel film Ma che bella sorpresa di Genovesi.

Nel 2016 Matano conduce Le Iene insieme a Ilary Blasi e Giampaolo Morelli nella puntata domenicale.

Dal novembre 2017 insieme a Claudio Bisio realizza The Comedians, in onda su TV8.

Nel 2018 è protagonista del film Sono tornato, diretto da Luca Miniero. Sempre nel 2018 è protagonista di un altro film, Tonno spiaggiato.

Frank Matano | Giudice Italia’s Got Talent 2019 | Vita privata

Della sua vita privata si sa poco.

Nel 2016, in un’intervista a Vanity Fair, ha dichiarato di essere fidanzato da anni con una ragazza, Francesca, che era una sua fan.

Frank Matano | Giudice Italia’s Got Talent 2019 | Social | Instagram

Molto attivo sui social, deve tutto il successo al suo canale Youtube, che oggi conta un milione 200mila spettatori. Su Instagram ha un milione 800mila follower.

Frank Matano | Italia’s Got Talent 2019 | Anticipazioni

Lo schema di Italia’s Got Talent è quello consolidato da tempo: tante esibizioni di genere diverso, dal canto al ballo, dalla magia alle acrobazie. Non c’è limite alla creatività.

Chiunque può mettere in mostra il proprio talento, vero o presunto che sia. Spetterà ai giudici dare o meno il loro sì.

A disposizione dei concorrenti, come di consueto, i famosi cento secondi: poco più di un minuto e mezzo per convincere i quattro giudici e strappare almeno tre sì per poter passare alla fase successiva.

Confermato anche quest’anno il Golden Buzzer. Posto al centro del tavolo della giuria, il pulsante dorato è a disposizione dei quattro giudici che hanno la possibilità di schiacciarlo una sola volta per mandare un talento direttamente in finale.

Anche la conduttrice Lodovica Comello avrà a disposizione il suo golden buzzer: durante le semifinali potrà salvare un talento che rischia l’eliminazione, e spedirlo dritto alla finale.

Immancabile, poi, il buzzer rosso, con il quale ogni giudice può bocciare una performance non di suo gradimento: con quattro “buzzate” il concorrente viene automaticamente eliminato dalla gara.