Film al cinema Gennaio 2019 | Programmazione | Novità | Calendario | Data | Titoli

FILM AL CINEMA GENNAIO 2019 – Anno nuovo, nuovi film al cinema. Il mese di gennaio 2019 è pieno di pellicole in uscita in tutte le sale d’Italia. Film d’azione, d’amore, drammatici, cartoni animati e commedie. Un’offerta variegata per soddisfare tutti i gusti del pubblico del nostro Paese.

> QUI TUTTI I FILM IN USCITA AL CINEMA NEL 2019

> QUI I 6 FILM AL CINEMA CONSIGLIATI DA TPI A GENNAIO 2019

> QUI DOVE VEDERE I FILM IN STREAMING

Ecco dunque l’elenco completo dei film in uscita nelle sale italiane nel mese di gennaio 2019:

Film al cinema gennaio 2019: Ralph Spacca Internet

Un film di Rich Moore e Phil Johnston. Doppiato per l’Italia da Serena Rossi, Nicoletta Romanoff, Mélusine Ruspoli, Serena Autieri, Fabio Rovazzi.

Data di uscita: martedì 1 gennaio 2019.

Torna nelle sale il mitico Ralph Spaccatutto, per una seconda pellicola ricca di avventure. Nella sala di giochi di Litwak le cose vanno molto meglio da quando Ralph ha la sua amica Vanellope e Vanellope ha il suo eroe Ralph. Ma all’improvviso un guasto al volante di Sugar Rush e l’impossibilità di reperire il pezzo di ricambio minacciano di mandare in pensione il gioco di Vanellope, lasciando senza casa e senza lavoro lei e tutti gli altri corridori. Non resta che acquistare il volante su E-bay, avventurandosi in quell’ignoto universo chiamato Internet.

QUI IL TRAILER

Suspiria

Il nuovo film di Luca Guadagnino, che si avventura in un remake della celebre pellicola di Dario Argento. Con Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Lutz Ebersdorf, Jessica Harper, Chloë Grace Moretz, Sylvie Testud, Angela Winkler.

Data di uscita: martedì 1 gennaio 2019.

La giovane danzatrice americana Susie Bannion arriva nel 1977 a Berlino per un’audizione presso la famosissima compagnia di danza Helena Markos. Grazie al suo talento, riesce ad attrarre l’attenzione della famosa coreografa Madame Blanc e a conquistare il ruolo di prima ballerina. La sua collega Olga, spodestata dal ruolo, accusa le dirigenti di essere delle streghe. Susie e Madame Blanc sviluppano un legame sempre più stretto, che va al di là della danza. Nel frattempo un anziano psicoterapeuta cerca di scoprire i lati oscuri della compagnia.

QUI IL TRAILER

Film al cinema gennaio 2019: Aquaman

Un film di James Wan. Con Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman, Ludi Lin.

Data di uscita: martedì 1 gennaio 2019.

La storia delle origini di Arthur Curry, metà umano e metà atlantideo, il viaggio della sua vita che, non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato.

QUI IL TRAILER

Vice – L’uomo nell’ombra

Un film di Adam McKay. Con Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Tyler Perry, Alison Pill, Lily Rabe, Eddie Marsan.

Data di uscita: giovedì 3 gennaio 2019.

La biografia di Dick Cheney, che è stato vice-presidente degli Stati Uniti d’America durante l’amministrazione di George W. Bush. La storia di come Cheney, negli anni Settanta un uomo scapestrato che subisce un ultimatum dalla brillante fidanzata Lynne: o diventa la persona di potere che lei in quanto donna non può essere, oppure tra loro è finita. Qualche decennio dopo, i due diventeranno una “power couple” di Washington e domineranno, nell’ombra, l’amministrazione di George W. Bush, tra le più devastanti per la democrazia americana.

QUI IL TRAILER

Film al cinema gennaio 2019: Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità

Un film di Julian Schnabel. Con Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Stella Schnabel, Mads Mikkelsen, Niels Arestrup.

Data di uscita: giovedì 3 gennaio 2019.

I tormenti interiori del pittore Vincent Van Gogh riletti da Julian Schnabel: il ritratto umano di un’anima errante e irrequieta e della sua ricerca di un posto nella società dell’Ottocento, fino alla grande fama, purtroppo postuma.

QUI IL TRAILER

Gli uccelli

Il celebre film di Alfred Hitchcock torna al cinema grazie alla Cineteca di Bologna. Con Jessica Tandy, Rod Taylor, Suzanne Pleshette, Tippi Hedren, Veronica Cartwright, Lonny Chapman, Melanie Griffith, Ethel Griffies.

Data di uscita: lunedì 7 gennaio 2019.

In un negozio di animali di San Francisco, s’incontrano l’avvocato Mitch Brenner e la ricca e famosa Melanie Daniels. Mitch finge di scambiarla per una commessa e le domanda una coppia di “inseparabili” (Love Birds) per il compleanno della sorellina. Melanie, indispettita ma anche affascinata, decide di recapitargliela di persona, per fargli una sorpresa. Non trovandolo in città si spinge fino a Bodega Bay, dove l’uomo passa i fine settimana con la madre e la sorella. Qui, però, Melanie viene inspiegabilmente attaccata da un gabbiano alla testa. Ed è solo il primo di una serie di attacchi inquietanti degli uccelli, sempre più numerosi e feroci, contro gli abitanti della cittadina.

QUI IL TRAILER

Film al cinema gennaio 2019: Non ci resta che il crimine

Un film di Massimiliano Bruno. Con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Massimiliano Bruno, Marco Conidi.

Data di uscita giovedì 10 gennaio 2019.

Roma, 2018. Tre amici di lungo corso, con scarsi mezzi ma molta inventiva, decidono di organizzare un “Tour Criminale” di Roma, alla scoperta dei luoghi che furono teatro delle gesta della Banda della Magliana per turisti e fan. Abiti d’epoca, jeans a zampa, giubbotti di pelle, stivaletti e Ray-Ban specchiati, ed è fatta, sono pronti per lanciarsi nella nuova impresa. Ma all’improvviso un imprevisto: i quattro vengono infatti catapultati negli anni 80 nei giorni dei gloriosi Mondiali di Spagna e si ritrovano faccia a faccia con alcuni membri della Banda. A complicare il tutto poi la presenza di una donna.

QUI IL TRAILER

City of Lies – L’ora della verità

Un film di Brad Furman. Con Johnny Depp, Forest Whitaker, Toby Huss, Dayton Callie, Neil Brown Jr., Louis Herthum, Shea Whigham, Xander Berkeley.

Data di uscita. giovedì 10 gennaio 2019.

La storia vera del detective Poole, che venne chiamato a indagare sulla morte dei rapper Notorious B.I.G. e Tupac Shakur.

QUI IL TRAILER

QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SU CITY OF LIES

Film al cinema gennaio 2019: Attenti al gorilla

Un film di Luca Miniero. Con Frank Matano, Cristiana Capotondi, Pasquale Petrolo, Francesco Scianna, Diana Del Bufalo, Massimo Di Lorenzo, Ernesto Mahieux.

Data di uscita: giovedì 10 gennaio 2019.

Come ci si sente se all’improvviso ci si ritrova a condividere la casa con il più intelligente degli animali: un gorilla? Lo sa bene Lorenzo, un avvocato fallito, che per recuperare la stima della sua famiglia e l’amore di sua moglie decide di fare causa allo zoo della città. Ovviamente la vince ma dovrà portarsi il primate in casa. E vivere con Lorenzo non è una cosa facile.

QUI IL TRAILER

Una notte di 12 anni

Un film di Álvaro Brechner. Con Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso Tort, Soledad Villamil, Sílvia Pérez Cruz, César Troncoso, Nidia Telles, Mirella Pascual.

Data di uscita: giovedì 10 gennaio 2019.

Settembre 1973. L’Uruguay è sotto il controllo di una dittatura militare. Il movimento di guerriglia dei Tupamaros è stato schiacciato e smantellato da un anno.Tre uomini lottano contro la dittatura.

QUI IL TRAILER

Film al cinema gennaio 2019: Io sono Mia

Un film di Riccardo Donna. Con Serena Rossi, Maurizio Lastrico, Lucia Mascino, Dajana Roncione, Antonio Gerardi, Nina Torresi, Daniele Mariani, Francesca Turrini.

Data di uscita: lunedì 14 gennaio 2019.

Il biopic su una delle voci indimenticabili della musica italiana: Mia Martini. La storia di una donna appassionata che ha amato fino in fondo con ogni fibra del suo essere. Il film si apre a Sanremo, nel 1989, quando un’esile figura femminile percorre i corridoi che portano al palco del teatro Ariston. È Mia Martini al suo rientro sulle scene dopo anni di abbandono.

QUI IL TRAILER

Maria Regina di Scozia

Un film di Josie Rourke. Con Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden, Joe Alwyn, David Tennant, Guy Pearce, Gemma Chan, Martin Compston.

Data di uscita: giovedì 17 gennaio 2019.

Gli intrighi della vita di Maria Stuarda, la regina che si sposò due volte e che venne accusata di aver tentato di uccidere la cugina.

QUI IL TRAILER

Film al cinema gennaio 2019: Mia e il leone bianco

Data di uscita: 17 gennaio 2019.

L’incredibile amicizia tra una ragazzina di nome Mia e un leone bianco. QUI IL TRAILER L’agenzia dei bugiardi Un film di Volfango De Biasi. Con Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi, Paolo Ruffini, Carla Signoris, Luigi Luciano, Diana Del Bufalo, Paolo Calabresi. Data di uscita: giovedì 17 gennaio 2019.

Il seducente Fred, l’esperto di tecnologia Diego e l’apprendista narcolettico Paolo sono i componenti di una diabolica e geniale agenzia che fornisce alibi ai propri clienti e il cui motto è ” Meglio una bella bugia che una brutta verità.” Fred si innamora di Clio, paladina della sincerità a tutti i costi, alla quale quindi non può svelare qual è il suo vero lavoro. La situazione si complica quando Fred scopre che il padre di Clio, Alberto è un suo cliente, che si è rivolto all’agenzia per nascondere alla moglie Irene una scappatella con la sua giovane amante Cinzia. Accidentalmente, per una distrazione di Alberto, si ritroveranno in vacanza tutti insieme.

QUI IL TRAILER

Film al cinema gennaio 2019: M.I.A. – La cattiva ragazza della musica

Un film di Stephen Loveridge. Con Mya.

Data di uscita: domenica 20 gennaio 2019.

L’avventura di Maya, dall’adolescente appena immigrata a Londra alla popstar internazionale di nome M.I.A

Schindler’s List

Il celebre film, del 1993, di Steven Spielberg, al cinema in una versione restaurata in 4K per festeggiare il 25esimo anniversario dalla sua uscita. Con Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Jonathan Sagalle, Embeth Davidtz, Andrzej Seweryn, Beatrice Macola.

Data di uscita: giovedì 24 gennaio 2019.

Tratto dal libro dell’australiano Thomas Keneally, “La lista”, il film racconta la vera storia dell’industriale tedesco Oskar Schindler,che riuscì a salvare oltre 1.100 persone da morte sicura nelle camere a gas. Con la scusa di farseli assegnare come operai in una sua fabbrica di pentole, di fronte alla persecuzione di cui sono vittime, con coraggio il tedesco trasforma quella che era una sua semplice iniziativa in una vera missione, fino a comprare letteralmente le vite di tantissimi ebrei grazie alla famosa “lista”.

QUI IL TRAILER

Film al cinema gennaio 2019: Creed II

Un film di Steven Caple Jr. Con Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Florian Munteanu, Raul Torres, Wood Harris, Russell Hornsby.

Data di uscita: giovedì 24 gennaio 2019.

Un ritorno alle origini, alla scoperta di ciò che un tempo ha reso Adonis e Rocky dei campioni, senza dimenticare che non possono sfuggire al loro passato.

QUI IL TRAILER

QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SU CREED 2

Compromessi sposi

Un film di Francesco Miccichè. Con Vincenzo Salemme, Diego Abatantuono, Dino Abbrescia, Valeria Bilello, Sergio Friscia, Lorenzo Zurzolo, Rosita Celentano, Arturo Gambardella.

Data di uscita: giovedì 24 gennaio 2019.

Una giovane fashion blogger di Gaeta e un ragazzo bergamasco che aspira a fare il cantautore sembrerebbero avere poco in comune, ma quando scocca la scintilla dell’amore ogni differenza scompare. Nel giro di una notte decidono di sposarsi. Anche i loro padri non hanno niente in comune: Diego è un ricco imprenditore del Nord, Gaetano un rigido sindaco del Sud. Se tra i ragazzi è stato subito amore, tra i futuri consuoceri è invece odio a prima vista. A unirli un solo obiettivo: impedire a ogni costo il matrimonio dei figli.

Film al cinema gennaio 2019: La favorita

Un film di Yorgos Lanthimos. Con Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult, Joe Alwyn, James Smith, Mark Gatiss, Jenny Rainsford.

Data di uscita giovedì 24 gennaio 2019.

Inghilterra, 18esimo secolo. La regina Anna è una creatura fragile dalla salute precaria e il temperamento capriccioso. Facile alle lusinghe e sensibile ai piaceri della carne, si lascia pesantemente influenzare dalle persone a lei più vicine, anche in tema di politica internazionale. E il principale ascendente su di lei è esercitato da Lady Sarah, astuta nobildonna dal carattere di ferro con un’agenda politica ben precisa: portare avanti la guerra in corso contro la Francia per negoziare da un punto di forza, anche a costo di raddoppiare le tasse sui sudditi del Regno.

QUI IL TRAILER

Peppermint

Un film di Pierre Morel. Con Jennifer Garner, John Gallagher Jr., Richard Cabral, John Ortiz, Pell James, Erin Carufel, Nilla Elizabeth Watkins, Michael Reventar.

Data di uscita: giovedì 24 gennaio 2019.

La quarantenne Riley assiste impotente all’uccisione del marito e della figlia da parte degli uomini del narcotrafficante Garcia. Sopravvissuta all’attacco, identifica gli assassini e li manda a processo, ma un giudice corrotto annulla il procedimento. Cinque anni più tardi, dopo essere sparita ed essersi duramente allenata per diventare una perfetta macchina da guerra, Riley comincia a eliminare uno a uno i responsabili della morte dei suoi cari, con l’obiettivo di arrivare al mandante. Tre poliziotti le danno la caccia, mentre un intero paese si divide sulle sue azioni, incerto se considerarla una fuorilegge o un’eroina.

QUI IL TRAILER

Film al cinema gennaio 2019: Il primo re

Un film di Matteo Rovere. Con Alessandro Borghi (l’attore che ha interpretato Stefano Cucchi in “Sulla mia pelle”) Alessio Lapice, Fabrizio Rongione, Massimiliano Rossi, Tania Garribba, Michael Schermi, Max Malatesta, Vincenzo Pirrotta.

Data di uscita: giovedì 31 gennaio 2019.

La storia senza tempo di Romolo e Remo: due fratelli, soli, in un mondo antico e ostile sfideranno il volere implacabile degli Dei. Dal loro sangue nascerà una città, Roma, il più grande impero che la Storia ricordi. Curiosità: la pellicola non è in italiano, ma in proto-latino, una forma arcaica della lingua parlata dagli antichi romani. Per far comprendere la lingua il film è stato sottotitolato, grazie a una collaborazione con alcuni semiologi della Sapienza.

QUI IL TRAILER

Dragon Trainer – Il mondo nascosto

Un film di Dean DeBlois. Con Cate Blanchett, America Ferrera, Jay Baruchel, F. Murray Abraham, Kristen Wiig, Jonah Hill, Gerard Butler, T.J. Miller.

Data di uscita: giovedì 31 gennaio 2019.

Nuove avventure per Hiccup e il suo amico drago. Dopo un periodo di pace, infatti, Hiccup dovrà affrontare nuovi pericoli. A fare incursione nel felice villaggio sarà Grimmel, il noto cacciatore di draghi che ha portato quasi all’estinzione l’intera specie ed a cui manca solo Sdentato per completare l’opera.

QUI IL TRAILER

Film al cinema gennaio 2019: L’esorcismo di Hannah Grace

Un film di Diederik Van Rooijen. Con Stana Katic, Shay Mitchell, Grey Damon, Louis Herthum, James A. Watson Jr, J.P. Valenti, Lexie Roth, Kirby Johnson.

Data di uscita: giovedì 31 gennaio 2019.

Un esorcismo difficile si conclude con la morte violenta di una giovane donna. Mesi dopo, Megan Reed (Shay Mitchell) sta lavorando al turno di notte in obitorio, quando prende in consegna un cadavere sfigurato. Da sola, nei corridoi del seminterrato, Megan si trova ad affrontare visioni terrificanti e inizia a sospettare che il corpo possa essere posseduto da una spietata forza demoniaca.

QUI IL TRAILER