Fiction streaming siti legali: dove vederle tutte gratis

Esistono vari modi per vedere le Fiction Rai e Mediaset in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi contenuti sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però alcuni portali che offrono la possibilità di vedere le fiction in streaming live e in qualità HD completamente gratis.

Fiction streaming siti legali: c ome e dove vederle tutte in diretta live e gratis

Entriamo nel dettaglio e vediamo quali sono i migliori siti per vedere le Fiction Rai e Mediaset in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale e gratuito:

Il sito dell’emittente di stato consente la visione delle Fiction Rai gratis e di 14 canali tv in diretta, il servizio è fruibile anche da smartphone con l’app.

Vi siete persi la puntata della vostra Fiction Rai preferita e non sapete dove e come vederla? Semplice, la trovate su RaiPlay grazie al servizio on demand, completamente gratuito.

Il sito dell’emittente privata consente la visione delle Fiction Mediaset gratis e dei canali Mediaset (Canale 5, Italia Uno, Rete Quattro e tutti gli altri) in diretta, il servizio è fruibile anche da smartphone con l’app.

Vi siete persi la puntata della vostra Fiction Mediaset preferita e non sapete dove e come vederla? Semplice, la trovate su Mediaset Play grazie al servizio on demand, completamente gratuito.

Fiction streaming siti legali: c ome e dove vederle tutte in diretta live a pagamento

Si tratta della risposta di Mediaset a Netflix. Grande catalogo cinematografico. Da sottolineare anche la possibilità di guardare un titolo di primissima visione gratis ogni settimana.

Infinity è gratis per i primi 30 giorni, dopodiché costa 5,99 euro/mese.