Esplosione a Parigi: cosa sappiamo finora

L’agente era fuori servizio ma abita nella rue Berger che si torva accanto all rue de Trevise, dove è avvenuta l’esplosione. Dopo avere udito la violenta esplosione è sceso in strada e ha cominciato ad aiutare i feriti di cui secondo lui 4, e non due, erano in gravi condizioni.

Oggi il poliziotto non è in servizio e ha dichiarato di avere fatto il suo dovere di cittadino e di lasciar fare ai suoi colleghi il loro lavoro.