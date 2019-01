Ed Sheeran arriva in Italia. Sono state annunciate le date del tour 2019 del cantautore britannico.

Il tour arriva a un anno dall’uscita del suo ultimo album “Divide“.

L’ultima volta che Ed Sheeran ha suonato in Italia è stato nel 2017, a Torino.

Il Divide tour si concluderà il prossimo 24 agosto 2019 a Ipswich, nel Regno Unito.

I biglietti di Milano e Roma, due delle tre date italiane di Ed Sheeran sono stati messi in vendita il 27 settembre e i biglietti sono andati esauriti nel giro di pochissime ore. I siti web adibiti all’acquisto dei biglietti sono andati in tilt, le date di Milano e Roma sono quindi già sold out.

L’unica data italiana che rimane disponibile è quella di Firenze: i biglietti sono in vendita da martedì 2 ottobre, a partire dalle ore 12.00, e in presale esclusiva tramite l’APP ufficiale del Firenze Rocks dalle ore 11.00 di lunedì 1 ottobre fino alle ore 11.00 di martedì 2 ottobre.

Ed Sheeran concerti | Date

14 giugno Firenze, Visarno Arena – Firenze Rocks

16 giugno Roma, Stadio Olimpico

19 giugno Milano, Stadio San Siro

Ed Sheeran concerti | Biglietti

Per le date di Roma e Milano i biglietti sono disponibili su TicketOne.it e tramite Call Center dalle ore 11.00 di giovedì 27 settembre.

Per la data di Firenze i biglietti saranno disponibili dalle ore 12.00 di martedì 2 ottobre, e in presale esclusiva tramite l’APP ufficiale del Firenze Rocks dalle ore 11.00 di lunedì 1 ottobre fino alle ore 11.00 di martedì 2 ottobre.

A questo link è possibile acquistare i biglietti, dal 27 settembre. I biglietti sono nominali. Ciascun biglietto riporta il nome e il cognome dell’utilizzatore del biglietto forniti durante l’acquisto.

Ed Sheeran | Prezzi

Milano:

Primo Anello Rosso Numerato Prezzo € 90,00 + Prevendita € 13,50

Secondo Anello Rosso Numerato Prezzo € 75,00 + Prevendita € 11,25

Primo Anello Verde Numerato Prezzo € 65,00 + Prevendita € 9,75

Primo Anello Blu Numerato Prezzo € 65,00 + Prevendita € 9,75

Secondo Anello Verde Numerato Prezzo € 55,00 + Prevendita € 8,25

Secondo Anello Blu Numerato Prezzo € 55,00 + Prevendita € 8,25

Terzo Anello Rosso Numerato Prezzo € 55,00 + Prevendita € 8,25

Terzo Anello Verde Numerato Prezzo € 45,00 + Prevendita € 6,75

Terzo Anello Blu Numerato Prezzo € 45,00 + Prevendita € 6,75

Prato Gold Prezzo € 80,00 + Prevendita € 12,00

Prato Prezzo € 75,00 + Prevendita € 11,25

Roma:

Tribuna Monte Mario Prezzo € 80,00 + Prevendita € 12,00

Distinti Nord Ovest Prezzo € 65,00 + Prevendita € 9,75

Distinti Sud Ovest Prezzo € 65,00 + Prevendita € 9,75

Curva Sud Prezzo € 52,00 + Prevendita € 7,80

Curva Nord Prezzo € 52,00 + Prevendita € 7,80

Prato Gold Prezzo € 80,00 + Prevendita € 12,00

Prato Prezzo € 72,00 + Prevendita € 10,80

Ed Sheeran concerti Italia | Scaletta

Castle on the Hill

Eraser

The A Team

Don’t / New Man

Dive

Bloodstream

Tenerife Sea

Happier

Galway Girl

How Would You Feel (Paean)

Photograph

Perfect

Nancy Mulligan

Thinking Out Loud

Sing

Shape of You

You Need Me, I Don’t Need You

Ed Sheeran concerti | Le altre date europee

24 maggio: Lione, Francia – Groupama Stadium

29 maggio: Bordeaux, Francia – Matmut Atlantique

1 giugno: Lisbona, Portogallo – Estadio Da Luz

7 giugno: Barcellona, Spagna – Estadi Olímpic de Montjuïc Lluís Companys

11 giugno: Madrid, Spagna – Wanda Metropolitano

14 giugno: Firenze, Italia – Firenze Rocks (festival)

16 giugno: Roma, Italia – Stadio Olimpico

19 giugno: Milano, Italia – Stadio San Siro

23 giugno: Hockenheim, Germania – Hockenheimring

28 giugno: Klagenfurt, Austria- Wörthersee Stadion

3 luglio: Bucharest, Romania – Arena Națională

7 luglio: Praga, Repubblica Ceca – Letiště Letnany

12 luglio: Riga, Latvia – Lucavsala Park

19 luglio: Mosca, Russia – Otkritie Arena (Spartak)

24 luglio: Helsinki, Finlandia – Malmi Airport

28 luglio: Odense, Denmark – Tusindaarsskoven

2 agosto: Amburgo, Germania – Messegelände 7 Agosto: Budapest, Ungheria – Sziget Festival (festival)

10 agosto: Reykjavik, Islanda – Laugardalsvöllur

16 agosto: Leeds, UK – Roundhay Park

17 agosto: Leeds, UK – Roundhay Park

23 agosto: Ipswich, UK – Chantry Park

24 agosto: Ipswich, UK – Chantry Park

Ed Sheeran: “Ho vissuto come un barbone per 2 anni e mezzo, dormivo in metropolitana”