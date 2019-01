DopoFestival 2019 | Sanremo | News e anticipazioni | Rocco Papaleo | Streaming

DOPOFESTIVAL 2019 – Lo spettacolo di Sanremo non si ferma solo a quello che accade sul palco dell’Ariston. Accanto allo show, alle esibizioni canore, ai grandi ospiti internazionali e a tutto quello che fa da contorno al Festival della canzone italiana, infatti, ogni anno c’è anche spazio per una cornice di puro divertimento e spensieratezza, utile a smorzare la tensione della kermesse musicale più importante d’Italia.

Stiamo parlando del cosiddetto DopoFestival: un vero e proprio post-Sanremo, che inizia subito dopo la fine di ognuna delle cinque serate. Uno spazio dedicato ai commenti sulla gara in corso, a chiacchiere di vario genere, alle interviste ai cantanti che passano dallo studio e all’analisi delle classifiche parziali della gara. Tutto in un clima informale e di leggerezza, che fa da bilancia alla formalità della competizione. Insomma, non c’è Sanremo senza DopoFestival.

È così anche nell’edizione 2019 di Sanremo. Quest’anno, la conduzione del DopoFestival è stata affidata a Rocco Papaleo, attore che grazie alla sua comicità si cala perfettamente nel ruolo di intrattenitore del post-serata.

Di seguito, le ultime news e tutto quello che c’è da sapere sul DopoFestival 2019, in onda dal 5 al 9 febbraio dopo Sanremo.

DopoFestival 2019 | Ultime news

Aggiornamento 10 gennaio 2019 – Marco Giallini e Anna Foglietta i nomi nuovi per il DopoFestival – In attesa delle conferme ufficiali (durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2019 lo stesso Baglioni ha detto che non è stata ancora fatta una scelta definitiva) nuove voci vorrebbero gli attori Marco Giallini e Anna Foglietta come possibili conduttori al fianco di Rocco Papaleo al DopoFestival. Il primo potrebbe anche non essere presente nel programma in tutte le serate, mentre per la seconda si tratterebbe di una conduzione a tutti gli effetti.

Aggiornamento 4 gennaio 2019 – Pio e Amedeo con Papaleo al DopoFestival? – Continuano a rincorrersi le voci sui probabili conduttori che affiancheranno Rocco Papaleo nel DopoFestival di Sanremo. Secondo gli ultimi rumors, sono in rialzo le quotazioni di Pio e Amedeo, comici pugliesi molto amati dai giovani, conosciuti soprattutto per la loro trasmissione EmiGratis, andata in onda su Italia 1.

Aggiornamento 20 dicembre 2018 – Rocco Papaleo conduce il DopoFestival di Sanremo – Sarà l’attore comico Rocco Papaleo a condurre il DopoFestival 2019, lo spazio dedicato al commento della gara in onda dal 5 al 9 febbraio subito dopo la fine di Sanremo. Ad annunciarlo lo stesso Papaleo, durante la prima serata di Sanremo Giovani. Per l’attore, originario della Basilicata, si tratta di un ritorno al Festival dopo l’esperienza del 2012, quando affiancò Gianni Morandi e Ivana Mrázová nella conduzione della kermesse. (QUI TUTTI I DETTAGLI)

DopoFestival 2019 | Conduttori

Il conduttore del DopoFestival 2019 è Rocco Papaleo. Per l’attore comico originario di Lauria non è la prima volta all’Ariston: nel 2012, infatti, fece parte del Festival come conduttore accanto a Gianni Morandi.

Quest’anno invece per lui si aprono le porte del DopoFestival: grazie alla sua irriverente comicità, Papaleo è pronto a far sorridere gli spettatori e anche i cantanti in gara, che dopo ogni serata passeranno dal salottino del DopoFestival per commentare la propria esibizione e scaricare un po’ della tensione accumulata durante la performance.

Papaleo è uno degli attori italiani più amati. Da anni appare sui grandi schermi dei cinema del nostro Paese con commedie divertenti, ma non solo. Noto all’anagrafe anche con il secondo nome Antonio, Papaleo è nato il 16 agosto 1958 in Basilicata. Da giovanissimo, però, si trasferisce a Roma dove studia matematica all’università. Il sogno è però quello di fare l’attore: inizia quindi ad esibirsi da cabarettista portando in scena una caricatura del piccolo meridionale.

Deciso a cambiare strada, inizia quindi a studiare recitazione, muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo, grazie anche a incontri importanti, come quello con Rodolfo Laganà. Da allora (circa il 1985) la sua carriera è in continua ascesa.

DopoFestival 2019 | Ospiti

Tra i possibili ospiti del DopoFestival 2019, sicuramente alcuni dei cantanti in gara a Sanremo. Ecco chi sono, con accanto la canzone che porteranno all’Ariston:

Federica Carta e Shade – Senza farlo apposta

Patty Pravo e Briga – Un po’ come nella vita

Negrita – I ragazzi stanno bene

Daniele Silvestri – Argento vivo

Ex otago – Solo una canzone

Achille Lauro – Rolls Royce

Arisa – Mi sento bene

Francesco Renga – Aspetto che torni

Boomdabash – Per un milione

Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood

Nino D’Angelo e Livio Cori – Un’altra luce

Paola Turci – L’ultimo ostacolo

DopoFestival 2019 | Ospiti – E ancora:

Simone Cristicchi – Abbi cura di me

Zen Circus – L’amore è una dittatura

Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte

Loredana Bertè – Cosa ti aspetti da me

Irama – La ragazza col cuore di latta

Ultimo – I tuoi particolari

Nek – Mi farò trovare pronto

Motta – Dov’è l’Italia

Il Volo – Musica che resta

Ghemon – Rose viola

Mahmood (vincitore di Sanremo Giovani 2018 – titolo da definire)

Einar (vincitore di Sanremo Giovani 2018 – titolo da definire)

DopoFestival 2019 | Streaming e diretta tv

Il DopoFestival va in onda dal 5 al 9 febbraio subito dopo la fine di Sanremo. Indicativamente, dunque, l’orario di inizio della trasmissione condotta da Papaleo sarà molto tardi: tra l’1.30 e le 2 di notte.

Per vedere il DopoFestival in diretta tv basterà restare sintonizzati su Rai 1, al canale 1 o 501 del digitale terrestre (oltre che 101 di Sky). Il post-serata di Sanremo è disponibile anche in diretta su Rai Radio 2.

La trasmissione può essere vista anche in diretta streaming, completamente gratis, grazie a RaiPlay. Sulla piattaforma, disponibile sul sito internet e sulla omonima app, è possibile rivedere la puntata del DopoFestival anche in un secondo momento, grazie all’on demand.