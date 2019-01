Dimagrire | Dieta | Oroscopo | 2019 | Toro | Capricorno | Leone | Pesci

DIMAGRIRE IN BASE AL SEGNO ZODIACALE – Passate le feste, tutti ci sentiamo in dovere di rimetterci in forma, perdendo qualche chilo di troppo accumulato tra cotechino, panettoni e qualche bicchiere.

Le diete a disposizione, anche girando su internet, sono molte. Ma bisogna fare attenzione: il rischio è di fare anche peggio, per cui è sempre meglio consultare il proprio medico e non avventurarsi in diete fai-da-te.

Se non siete soddisfatti dei risultati raggiunti con i metodi tradizionali, questo articolo potrebbe fare al caso vostro.

Perché, infatti, non provare a regolare il nostro regime alimentare in base alla propria personalità? In tal senso viene in soccorso l’oroscopo.

Che ci crediate o no, i segni dello Zodiaco rappresentano in gran parte i caratteri di ognuno.

Allora si può provare a perdere peso seguendo una dieta calibrata sulla propria personalità.

Le Stelle ci possono aiutare a capire qual è l’allenamento più adatto a ognuno di noi, in base appunto alle caratteristiche del nostro segno.

Un modo per cominciare il 2019 rimettendosi in forma nel modo giusto.

Ariete

Gli Ariete hanno un grande difetto: sono motivati nell’iniziare nuovi progetti, ma fanno poi fatica a portarli a termine.

Per motivarli, quindi, può essere utile mettersi in competizione con qualcun altro. Altrimenti i nati sotto questo segno tenderanno a comprare prodotti, kit di allenamento ecc. ma ad usarli una o due volte e poi gettarli nel dimenticatoio.

Trovate allora un amico che vi accompagni nel fare attività fisica. Sport più adatto: la boxe.

Dimagrire in base al segno zodiacale | Toro

Per il Toro l’esercizio fisico e una sana alimentazione possono essere obiettivi difficili.

Amanti del glamour, i Toro possono trovare la voglia di fare sport iscrivendosi in una palestra esclusiva, con piscina e altri servizi al top.

Con personal trainer al fianco, l’habitat naturale è la sala pesi, dove poter mettere in mostra i vostri muscoli.

Gemelli

Amanti del movimento, non dovrebbero fare fatica a svolgere attività fisica con regolarità.

Lo sport più adatto può essere la corsa, in modo da poter chiacchierare con le altre persone mentre ci si allena.

Altrimenti potrete far fruttare il vostro essere socievoli e amanti della compagnia praticando zumba, un allenamento ideale vista la sua convivialità e la musica che vi farà scatenare.

Cancro

Siete il segno dello Zodiaco che più ama la tranquillità e il comfort delle mura domestiche.

Se fare sport non è il vostro forte, iniziate quanto meno dall’adottare una dieta sana ed equilibrata, magari coinvolgendo anche il resto della famiglia.

Perché non provare anche dello yoga? Un modo per rilassarvi, come piace a voi.

Dimagrire in base al segno zodiacale | Leone

Amanti della competizione e leader per natura, il Leone è adatto agli sport di squadra.

Dal calcio al basket, riuscirete a sfogare tutta l’energia che avete dentro e al tempo stesso fare bene al vostro corpo.

Un’occasione, magari, anche per fare colpo sulla persona che vi piace.

Vergine

Si sa, i nati Vergine sono perfezionisti sino all’inverosimile. Cercate però di non scoraggiarvi se i risultati dei vostri allenamenti non sono subito visibili.

Non avete bisogno di grandi sforzi per seguire una dieta, visto che siete dei salutisti.

Mantenete allora le vostre buoni abitudini e praticate del crossfit, uno sport che unisce varie discipline e può rappresentare una sfida eccitante.

Dimagrire in base al segno zodiacale | Bilancia

Amanti dell’equilibrio, non siete certo portati per diete all’ultima moda o troppo innovative.

Mantenete il vostro equilibrio cercando di non stressarvi troppo. Un modo può essere quello di farvi accompagnare negli allenamenti da un amico o dal partner.

Sport indicato il pilates, per rafforzare il fisico e la mente.

Scorpione

Al contrario dei Bilancia, lo Scorpione ha proprio bisogno delle sfide, di qualcosa di nuovo ed estremo.

Non solo a livello sportivo, ma anche nel regime alimentare che seguite, e che potreste voler cambiare radicalmente.

Lo sport perfetto è il judo, che vi permetterà di scaricare anche un po’ di nervosismo accumulato.

Sagittario

Per sopportare lo sforzo fisico, dovrete trasformare lo sport in qualcosa di divertente.

Amanti del rischio, avete bisogno sempre di nuove sfide per ritrovare entusiasmo, il rischio altrimenti di annoiarsi facilmente è molto alto.

Sport indicati: escursionismo, arrampicata su parete, equitazione.

Capricorno

Severi e molto precisini, i Capricorno sanno essere molto metodici anche quando si tratta di seguire una dieta.

La loro è quasi una sfida con se stessi: avere un obiettivo e fare di tutto per portarlo a termine, anche a costo di doversi alzare all’alba per fare una corsetta.

Sport adatto l’arrampicata su roccia, che vi farà apprezzare metaforicamente la fatica che ci state mettendo per realizzare i vostri scopi.

Acquario

Individualisti per antonomasia, siete super informati su tutte le diete del momento.

Un’attività fisica adatta per questo segno deve unire il movimento a ciò che è arte, bello, di cui siete grandi amanti.

Perché non provare qualcosa di innovativo come il fartlek? La disciplina svedese consiste in una corsa ad intervalli, modulabili interamente secondo il proprio ritmo, scegliendo di volta in volta l’allenamento più in linea con i propri bisogni.

Dimagrire in base al segno zodiacale | Pesci

Il fisico non può mai separarsi dalla mente. Per voi la cura dello spirito è infatti anche più importante di quella del corpo.

Essendo un segno d’acqua, l’attività migliore può essere l’acquagym, per rilassarvi e fare sport al ritmo di musica.