Dieta Plank | Cos’è | Come funziona | Menu | Opinioni | Dieta per dimagrire

DIETA PLANK – Un regime alimentare iperproteico, che rinuncia quasi completamente a fibre e carboidrati.

Si tratta della dieta Plank, un metodo che promette di far perdere peso in poco tempo, ma che è anche criticata da molti.

Vengono privilegiati tutti gli alimenti in cui sono molto presenti le proteine, come carne, pesce e uova. In tal senso è piuttosto simile alla dieta Dukan.

Prende il nome da Marx Planck, scienziato e fisico di nazionalità tedesca che scoprì e divulgò la “teoria dei quanti”. Anche se, è bene specificarlo, non c’è alcun legame tra questa dieta e il fisico.

Dieta Plank | Come funziona

La dieta Plank va adottata per due settimane, dopo le quali si dovrebbe ottenere un dimagrimento di nove chili.

Ricordiamo una cosa importante: questi sono consigli generici e a scopo informativo. Prima di intraprendere una qualsiasi dieta, infatti, occorre sempre consultare il proprio medico.

Evitate inoltre diete fai-da-te che potrebbero fare più male che bene.

Questa dieta propone uno schema alimentare molto sbilanciato, e per questo è da molti criticata, soprattutto in ambito scientifico.

L’idea di base di questa dieta è quella di portare l’organismo ad attivare esclusivamente il metabolismo proteico, per consumare energia e far quindi dimagrire velocemente.

Attenzione però: questo modo di fare potrebbe affaticare il fegato.

Dieta Plank | Menù

Il menù, spalmato su sette giorni, è molto rigido e prevede l’assunzione di cibi come uova e carni rosse. A differenza di altre diete, non è prevista una fase di mantenimento dei risultati raggiunti.

Il primo giorno è prevista per colazione caffè a volontà, senza zucchero. A pranzo: due uova sode e spinaci (leggermente salati), mentre per cena: una grande bistecca alla griglia o in padella accompagnata da un’insalata di sedano e finocchi.

Il secondo giorno, a colazione caffè senza zucchero e una fetta di pane, a pranzo: una grande bistecca, insalata e qualsiasi tipo di frutta. Per cena prosciutto cotto.

Il terzo giorno della dieta Plank si comincia con caffè senza zucchero e una fetta di pane, a pranzo due uova sode, insalata e pomodori. Per cena prosciutto cotto e insalata.

Il quarto giorno la mattina caffè senza zucchero e una fetta di pane, a pranzo un uovo bollito, carote cotte o crude e 50gr di formaggio svizzero. Per cena un uovo bollito, carote cotte o crude e 50gr di formaggio svizzero.

Il quinto giorno a pranzo carote al limone e caffè, a pranzo pesce al vapore e pomodori, a cena una bistecca con insalata.

Il sesto giorno a colazione caffè e una fetta di pane, a pranzo pollo alla griglia, a cena due uova sode con carote.

Infine il settimo giorno a colazione tè con succo di limone, a pranzo: una bistecca alla griglia e qualsiasi tipo di frutta. Per cena un pasto a libera scelta.

Lo stesso schema va replicato per la seconda settimana.