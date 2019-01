Chi è Daniel Sharman, l’attore che interpreta Lorenzo il Magnifico ne I Medici 2

La serie tv “I Medici – Lorenzo il Magnifico” sta riscuotendo un enorme successo di ascolti e critica. In particolare a rimanere impresso nei telespettatori è stato il protagonista della serie Tv: l’attore che interpreta Lorenzo de’ Medici. Stiamo parlado di Daniel Sharman, 32enne inglese che dopo aver lavorato in The Walking Dead e Teen Wolf, è stato chiamato a caricarsi un’intera serie sulle spalle.

Sharman nasce a Londra il 25 aprile del 1986, frequenta la recitazione fin da bambino, quando ha la possibilità – a soli nove anni – di entrare in qualità di piccola comparsa nei ranghi della Royal Shakespeare Company, con la quale ha partecipato a Macbeth ed Enrico VI.

Nel 2002 recita ne “Il caso Winslow”. Nel 2007 si laurea in teatro e arti drammatiche alla London Academy of Music and Dramatic Art.

Poi il salto al cinema dove è apparso in quattro film: “The Last Days of Edgar Harding” (2011), “Immortals” (2011), “The Collection” (2012) e “Albion: The Enchanted Stallion” (2016).

Diverse le serie Tv: “Teen Wolf”, “The Originals”, “Fear the Walking Dead” e, appunto, “I Medici 2”.

L’attore britannico, come molti coetanei, è presente sui social network che gestisce in prima persona. Tra questi ovviamente Instagram (qui il suo profilo) dove – ad oggi – conta oltre tre milioni di followers.

L’affascinante Daniel non posta spesso ma, tra gli scatti che sceglie di condividere, tende a privilegiare momenti di backstage e foto che lui stesso fa nei suoi momenti di vita privata.

Fidanzato? Sì. È nota la sua relazione con l’attrice e collega Crystal Reed conosciuta sul set di Teen Wolf.