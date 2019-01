Creed 2 film | Trama | Cast | Rocky Balboa | Sylvester Stallone | Curiosità

CREED 2 FILM – Rocky Balboa torna al cinema nel secondo spin-off della celebre saga con protagonista Sylvester Stallone. Arriva in Italia il 24 gennaio 2019 Creed 2, sequel del fortunato film Creed – Nato per combattere, arrivato nelle sale nel 2015 e che ha superato i 170 milioni di dollari d’incasso in tutto il mondo.

L’ottavo capitolo della saga di Rocky vede un grandissimo ritorno: il pugile Ivan Drago, vecchio nemico di Balboa nel quarto film e interpretato ancora una volta da Dolph Lundgren.

Il regista Ryan Coogler (lo stesso di Black Panther), che ha diretto il primo film, questa volta ricopre il ruolo di produttore esecutivo. La regia invece è stata affidata a Steven Caple Jr, che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Sylvester Stallone.

Per il primo film della serie, Stallone ha vinto un Golden Globe e ha ottenuto una nomination all’Oscar, entrambi nella categoria di non protagonista. Originariamente Stallone doveva dirigere Creed II, ma alla fine ha preferito lasciare il compito a un altro regista.

Le riprese di Creed 2 sono iniziate a marzo 2018 e si sono concluse tre mesi dopo. La pellicola è stata presentata in anteprima a New York il 14 novembre 2018, mentre la distribuzione negli Stati Uniti è partita una settimana dopo. In Italia, Creed 2 arriva il 24 gennaio 2019.

Creed 2 film | Trama

Nel sequel di Creed – Nato per combattere ritroviamo Michael B. Jordan, che veste i panni del pugile Adonis Creed. La vita del ragazzo è tutta orientata al suo prossimo combattimento, che sa tanto di sfida della vita.

Il suo prossimo avversario è un pugile legato a doppio filo con un triste avvenimento del passato della sua famiglia: Creed dovrà infatti confrontarsi con il figlio di Ivan Drago, il pugile russo che in Rocky IV sul ring aveva ucciso suo padre Apollo.

Al fianco del protagonista c’è ancora il leggendario Rocky Balboa, che aiuta Creed a preparare l’incontro con una motivazione in più: il prossimo avversario del ragazzo è una persona che appartiene anche al passato del suo mentore. Rocky e Adonis si preparano dunque ad affrontare un passato condiviso, chiedendosi per cosa valga davvero la pena combattere e trovando una risposta nella famiglia.

Creed 2 film | Trailer

Ecco il trailer ufficiale in italiano di Creed 2:

Creed 2 film | Cast

Nel film sono presenti alcuni grandi nomi della saga di Rocky Balboa, che hanno accettato di prestare nuovamente il volto per interpretare quei personaggi che sono entrati ormai nella storia del cinema. Su tutti, da segnalare il ritorno di Dolph Lundgren nell’iconico ruolo di Ivan Drago, come anche quello di Milo Ventimiglia nel ruolo del figlio di Rocky, Robert.

Ecco il cast completo del film Creed 2:

Michael B. Jordan – Adonis Johnson

Sylvester Stallone – Rocky Balboa

Tessa Thompson – Bianca Phylicia

Rashad Phylicia – Mary Anne Creed

Dolph Lundgren – Ivan Drago

Florian Munteanu – Viktor Drago

Russell Hornsby – Buddy Marcelle

Wood Harris – Tony “Little Duke” Burton

Milo Ventimiglia – Robert Balboa

Robbie Johns – Logan Balboa

Andre Ward – Danny “Stuntman” Wheeler

Brigitte Nielsen – Ludmilla Drago

Patrice Harris – Padman

Jacob “Stitch” Duran – Stitch

Creed 2 film | L’ultima volta di Stallone-Rocky Balboa

Il film, al cinema dal 24 gennaio, rappresenta anche l’ultima volta in cui Sylvester Stallone interpreta il leggendario Rocky. A confermarlo, lo stesso Sly con un post su Instagram datato 28 novembre 2018.

“Voglio ringraziare tutti quanti in tutto il mondo, per aver accolto nei loro cuori la famiglia di Rocky per più di 40 anni. È stato per me un enorme privilegio poter creare e interpretare questo significativo personaggio. Anche se mi si spezza il cuore, tristemente tutte le cose devono passare… e finire. Vi amo persone generose e gentili, e la cosa più bella di tutte è che Rocky non morirà mai perché continuerà a vivere in voi”.

Nel video a corredo del post, Stallone ringrazia la troupe di Creed 2 e aggiunge: “Questo è probabilmente il mio ultimo rodeo. Pensavo che Rocky fosse finito nel 2006, e mi andava benissimo così. E poi all’improvviso è arrivato questo giovanotto e la storia è cambiata. Ha affrontato una nuova generazione, nuovi problemi, nuove avventure, e non avrei potuto essere più felice perché la mia storia è stata raccontata e c’è un intero nuovo mondo che si apre per il pubblico, per questa generazione. Ora, Michael, tocca a te prendere il testimone”.

Creed 2 film | Il ritorno di Ivan Drago

Il suo gradito ritorno toglie la scena anche a Rocky. Ivan Drago è subito protagonista in Creed 2. Nella pellicola, si scopre che il pugile russo ha perso tutto subito dopo essere stato messo al tappeto da Rocky: abbandonato dalla moglie, dal suo Paese e marchiato a vita con l’etichetta di perdente.

La sua occasione di riscatto è rappresentata dal figlio Viktor, pugile anche lui, allenato proprio dal padre per lo scontro con Adonis Creed, il figlio di Apollo, l’uomo ucciso da Ivan Drago in Rocky IV.

“Drago era una specie di Frankenstein – ha rivelato in un’intervista Dolph Lundgren, il “volto” di Ivan Drago – creato dall’Unione Sovietica. Non era lui a decidere sulle sue azioni. In questo film è un uomo pentito per quello che ha fatto”.