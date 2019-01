Concerti marzo 2019 | Italia | Cantanti | Date | Calendario

CONCERTI MARZO 2019 – State cercando qualche concerto dove andare a marzo 2019? Volete sapere se ci sarà un concerto del vostro cantante preferito? In questo articolo troverete i principali concerti in programma in Italia a marzo 2019. Di seguito l’elenco e calendario completo:

EMMA

1 marzo Roma, Palalottomatica

OZZY OSBOURNE

1 marzo Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

FRANCESCO DE GREGORI

Dall’1 al 27 marzo Roma, Teatro Garbatella

Concerti marzo 2019 | BENJI & FEDE

2 marzo Senigallia (An), Mamamia

3 marzo Napoli, Casa della Musica

9 marzo Modugno (Ba) Demodè Club

ERNIA

2 marzo Fontaneto D’Agogna, Pala Phenomenon

7 marzo Milano, Alcatraz

IRAMA

1 marzo Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

3 marzo Bologna, Estragon

6 marzo Napoli, Teatro Palapartenope

8 e 9 marzo Roma, Atlantico

10 marzo Roma, Atlantico

11 marzo Modugno (Ba), Demodè Club

16 marzo Padova, Gran Teatro Geox

19 marzo Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

20 marzo Brescia, Gran Teatro Morato

22 marzo Firenze, Obihall

23 marzo Firenze, Obihall

ERMAL META

1 marzo Cremona, Teatro Ponchielli

6 marzo Bari, Teatro Petruzzelli

8 marzo Montecatini, Teatro Verdi

9 marzo Assisi, Teatro Lyrick

11 e 12 marzo Venezia, Teatro Goldoni

18 marzo Trieste, Politeama Rossetti

23 marzo Genova, Teatro Carlo Felice

24 e 25 marzo Torino, Teatro Colosseo

Concerti marzo 2019 | PATTY PRAVO

1 marzo Trieste, Teatro Stabile – Bobbio

3 marzo Roma, Auditorium Parco della Musica

11 marzo bergamo, Teatro Creberg

15 marzo Genova, Politeama Genovese

22 marzo Torino, Teatro Nuovo

29 marzo Bologna, Teatro Duse

30 marzo Bassano del Grappa, Palabassano

GAZZELLE

1 marzo Assago (Mi), Mediolanum Forum

3 marzo Roma, Palalottomatica

7 marzo Firenze, OBIHall

9 marzo Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

15 marzo Napoli, Casa della Musica

16 marzo Modugno (Ba), Demodè Club

21 marzo Bologna, Estragon

24 marzo Brescia, LattePiuLive

30 marzo Senigallia, Mamamia

31 marzo Perugia, Afterlife Club

ANTONELLO VENDITTI

2 marzo Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

8 marzo Roma, Palalottomatica

16 marzo Napoli, Pala Partenope

22 marzo Torino, Pala Alpitour

29 marzo Assago (Mi), Mediolanum Forum

Concerti marzo 2019 | EROS RAMAZZOTTI

2 marzo Torino, Pala Alpitour

5, 6, 8 e 9 marzo Assago (Mi), Mediolanum Forum

12, 13, 15, 16 marzo Roma, Pala Lottomatica

DARK POLO GANG

3 marzo Nonantola (Mo), Vox Club

15 marzo Roma, Atlantico

JESS GLYNNE

4 marzo Milano, Fabrique

NEGRAMARO

29 novembre Roma, Palalottomatica – Posticipato al 5 marzo

30 novembre Roma, Palalottomatica – Posticipato al 6 marzo

2 dicembre Caserta, Palamaggiò – Posticipato all’8 marzo

3 dicembre Caserta, Palamaggiò – Posticipato al 9 marzo

5 dicembre Acireale, Pal’Art Hotel – Posticipato al 19 marzo

8 dicembre Reggio, Calabria Palacalafiore – Posticipato al 17 marzo

10 dicembre Bari, Palaflorio – Posticipato al 13 marzo

11 dicembre Bari, Palaflorio – Posticipato al 14 marzo

13 dicembre Eboli, Palasele – Posticipato all’11 marzo

15 dicembre Firenze, Mandela Forum – Posticipato al 2 marzo

16 dicembre Firenze, Mandela Forum – Posticipato al 3 marzo

Concerti marzo 2019 | ALESSANDRA AMOROSO

5 marzo Torino, Palalpitour

7 marzo Perugia, Pala Barton

10 marzo Assago (Mi), Mediolanum Forum

13 marzo Genova, Rds Stadium

15 marzo Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

16 marzo Ancona, Palaprometeo

20 e 21 marzo Roma, Palalottomatica

23 marzo Eboli, Palasele

24 marzo Reggio Calabria, Palasport

26 e 27 marzo Acireale, Palasport

29 marzo Bari, Palaflorio

30 marzo Roseto Degli Abruzzi, Pala Maggetti

SLASH FEAT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS

8 marzo Milano, Fabrique

MANESKIN

7 e 8 marzo Bologna, Estragon

12 marzo Firenze, OBIHall

13 marzo Firenze, OBIHall

15 marzo Fontaneto d’Agogna (No), Phenomenon

16 marzo Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

18 marzo Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

22 marzo Padova, Gran Teatro Geox

24 marzo Milano, Fabrique

27 marzo Bologna, Estragon

30 marzo Roma, Atlantico Live

31 marzo Roma, Atlantico

Concerti marzo 2019 | LUCA CARBONI

7 marzo Udine, Teatro Nuovo Giovanni Da Udine

9 marzo Mestre (Ve), Teatro Corso

15 marzo Trento, Auditorium Santa Chiara

19 marzo Lecce, Teatro Politeama

21 marzo Cosenza, Teatro Rendano

22 marzo Messina, Teatro Vittorio Emanuele

23 marzo Palermo, Teatro Golden

ALBOROSIE

8 marzo Trezzo sull’Adda, Live Club

14 marzo Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

15 marzo Parma, Campus Music Industry

16 marzo Senigallia, Mamamia

SALMO

9 marzo Torino, Pala Alpitour

10 marzo Firenze, Nelson Mandela Forum

14 marzo Napoli, Palapartenope

16 marzo Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

22 marzo Padova, Kioene Arena

29 marzo Montichiari (Bs), PalaGeorge

30 marzo Assago (Mi), Mediolanum Forum

NINO D’ANGELO

9 marzo Montecatini, Teatro Verdi

Concerti marzo 2019 | DAVIDE VAN DE SFROOS

9 marzo Trento, Teatro Auditorium Santa Chiara

14 marzo Milano, Teatro Ciak

15 marzo Varese, Teatro Openjobmetis

22 marzo Como, Teatro Sociale

TROYE SIVAN

11 marzo Milano, Fabrique

WHITE LIES

11 marzo Bologna, Estragon

KIMBRA

12 marzo Milano, Santeria Social Club

Concerti marzo 2019 | ROYAL REPUBLIC

12 marzo Milano, Legend Club

MECNA

14 marzo Milano, Alcatraz

BLOOD BROTHERS – THE BRUCE SPRINGSTEEN TRIBUTE SHOW

15 Marzo Torino, Teatro Nuovo

FEDEZ

15 marzo Firenze, Nelson Mandela Forum

16 marzo Torino, Pala Alpitour

21 marzo Bologna, Unipol Arena

23 marzo Montichiari (Bs), PalaGeorge

28 marzo Ancona, PalaRossini

30 marzo Eboli, PalaSele

MIKE SHINODA

14 marzo Milano, Fabrique

15 marzo Padova, Gran Teatro Geox

Concerti marzo 2019 | LUDOVICO EINAUDI

18 marzo Roma, Auditorium Parco della Musica

MODENA CITY RAMBLERS

16 marzo Bologna, Estragon

PAUL KALKBRENNER

16 marzo Milano, Fabrique

DODI BATTAGLIA

16 marzo Trieste, Teatro Stabile – Bobbio

22 marzo Ancona, Teatro delle Muse

GUE’ PEQUENO

16 Marzo, Milano @Mediolanum Forum

22 marzo Modugno, Demodè Club

23 marzo Napoli, Casa della Musica

30 marzo Nonantola, Vox Club

Concerti marzo 2019 | CLAUDIO BAGLIONI

16 marzo Livorno, Modigliani Forum

19 marzo Castel Morrone, Paladeco’

20 marzo Caserta, Pala Decò

22 marzo Acireale, Pal’Art Hotel

23 marzo Acireale, Pal’art Hotel

26 marzo Reggio Calabria, Palasport

29 marzo Roma, Palalottomatica

30 marzo Roma, Palazzo Dello Sport

FLORENCE + THE MACHINE

17 marzo Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

18 marzo Torino, Pala Alpitour

ELISA

18 e 19 marzo Firenze, Teatro Verdi

21 marzo Bari, Teatro Team

22 marzo Bari, Teatro Team

24 marzo Marsala, Teatro Impero

25 marzo Catania, Teatro Metropolitan

27 e 28 marzo Roma, Auditorium Parco della Musica

30 e 31 marzo Napoli, Teatro Augusteo

CANOVA

20 marzo Milano, Alcatraz

22 marzo Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

28 marzo Roma, Atlantico

29 marzo Napoli, Casa Della Musica

30 marzo 2019 Modugno (Ba), Demode’

Concerti marzo 2019 | ROBERTO VECCHIONI

21 marzo Torino, Teatro Colosseo

25 marzo Genova, Politeama Genovese

NESLI

21 marzo Roma, Teatro Quirinetta

28 marzo Firenze, Auditorium Flog

29 marzo Bologna, Estragon

HOOVERPHONIC

22 marzo Nonantola, Vox Club

SHAWN MENDES

23 Marzo 2019, Bologna @ Unipol Arena

24 Marzo 2019, Torino @ Pala Alpitour

LONG LIVE THE QUEEN

23 marzo Busto Arsizio, Teatro Sociale

Concerti marzo 2019 | LE VIBRAZIONI

26 marzo Assago (Mi), Mediolanum Forum

THEGIORNALISTI

26 marzo Jesolo (Ve), PalaArrex

28 marzo Eboli (Sa), PalaSele

30 marzo Acireale (Ct), Pal’Art Hotel

31 marzo Acireale, Pal’Art Hotel

MIHAIL

28 marzo Milano, Magazzini Generali

30 marzo Roma, Largo Venue

BABY K

28 marzo Milano, Fabrique

29 marzo Roma, Largo Venue

Concerti marzo 2019 | IVA ZANICCHI

28 marzo Bologna, Teatro Duse

LOREDANA BERTÈ

29 marzo Firenze, OBIHall

EX-OTAGO

30 marzo Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

31 marzo Firenze, OBIHall

DAVE MATTHEWS BAND

30 marzo Padova, Gran Teatro Geox

Concerti marzo 2019 | MANUEL AGNELLI

30 marzo Assisi (Pg), Teatro Lyrick

GABRI PONTE

30 marzo Foligno, Pala Paternesi

AVANTASIA

31 Marzo, Milano @Alcatraz

