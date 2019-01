Concerti gennaio 2019 | Italia | Cantanti | Date | Calendario

CONCERTI GENNAIO 2019 – State cercando qualche concerto dove andare a gennaio 2019? Volete sapere se ci sarà un concerto del vostro cantante preferito? In questo articolo troverete i principali concerti in programma in Italia a gennaio 2019. Di seguito l’elenco e calendario completo:

> QUI I CONCERTI IN PROGRAMMA IN ITALIA NEL 2019

MAX GAZZÈ

4 e 5 gennaio Torino, Hiroshima Mon Amour

dal 10 al 12 gennaio Taneto di Gattatico, Fuoriorario

dal 17 al 19 gennaio Roncade, New Age Club

dal 24 al 26 gennaio Livorno, The Cage Theatre

31 gennaio, Mosciano Sant’Angelo, Club Pin Up

DAVIDE VAN DE SFROOS

4 gennaio Bormio, Pentagono

29 gennaio Vigevano, Teatro Cagnoni

GIOVANNI ALLEVI E GLI ARCHI DELL’ORCHESTRA SINFONICA ITALIANA

5 gennaio Montebelluna, PalaMazzalovo

6 gennaio Torino, Teatro Colosseo

Concerti gennaio 2019 | CALCUTTA

17 gennaio Ancona, Palaprometeo

19 gennaio Padova, Kioene Arena

20 e 21 gennaio Assago (Mi), Mediolanum Forum

23 gennaio Bologna, Unipol Arena

25 gennaio Bari, Palaflorio

26 gennaio Napoli, Palapartenope

LUCHÈ

5 gennaio Napoli, Palapartenope

12 gennaio Senigallia, Mamamia

19 gennaio Torino, Wow Club

26 gennaio Milano, Alcatraz

FINLEY

Venerdì 4 gennaio – Brescia, Latteria Molloy

Sabato 12 gennaio – Milano, Megamix @Alcatraz

ROBY FACCHINETTI E RICCARDO FOGLI

6 gennaio Alessandria, Extravagario

12 gennaio Cerea, Area EXP

15 gennaio Bergamo, Creberg Teatro Bergamo

Concerti gennaio 2019 | NOYZ NARCOS

5 gennaio Brindisi, Dopolavoro Live Club

12 gennaio Roma, Atlantico

18 gennaio Bologna, Estragon

25 gennaio Napoli, Casa della Musica – Federico I

WILLIE PEYOTE

11 gennaio Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

12 gennaio Venaria reale, Teatro della Concordia

17 gennaio Milano, Alcatraz

EDUARDO DE CRESCENZO

11 gennaio Roma, Teatro Brancaccio

MARIA ANTONIETTA

10 gennaio Milano, Santeria Social Club

TEDUA

12 gennaio Firenze, Viper

19 gennaio Modugno, Demodè Club

Concerti gennaio 2019 | MODENA CITY RAMBLERS

19 gennaio Padova, Hall

DREFGOLD

19 gennaio Nonantola, Vox Club

26 gennaio Bologna, Kindergarten

RICCARDO SINIGALLIA

17 gennaio Torino, Hiroshima Mon Amour

19 gennaio Bologna, Locomotiv Club

25 gennaio Milano, Santeria Social Club

MALIKA AYANE

18 gennaio Modugno (Ba), New Demodè Club

23 gennaio Catania, Teatro Metropolitan

24 gennaio Palermo, Teatro Golden

Concerti gennaio 2019 | MAGGIE AND BIANCA FASHION FRIENDS

12 e 13 gennaio Roma, Teatro Olimpico

26 gennaio Torino, Teatro Alfieri

VIITO



18 gennaio Parma, Campus Industry Music

19 gennaio Perugia, Urban Club

TIROMANCINO

19 gennaio San Benedetto del Tronto, PalaRiviera – DATA ZERO

21 gennaio Firenze, Teatro Verdi

26 gennaio Bologna, Auditorium Teatro Manzoni

27 gennaio Torino, Teatro Colosseo

28 gennaio La Spezia, Teatro Civico

31 gennaio Napoli, Teatro Augusteo

MR RAIN

22 gennaio Milano, Alcatraz di Milano

23 gennaio Firenze, Flog

24 gennaio Ciampino, Orion

25 gennaio Bologna, Estragon

Concerti gennaio 2019 | BOOMDABASH

24 gennaio Milano, Alcatraz

25 gennaio Torino, Hiroshima Mon Amour

26 gennaio parma, Campus Industry Music

DODI BATTAGLIA

25 gennaio Roma, Auditorium parco della Musica

26 gennaio Verona, Teatro Nuovo

ERMAL META

30 e 31 gennaio Nizza di Monferrato, Teatro Sociale

Biglietti? Sono diversi i venditori di biglietti on line. Tra questi TicketOne, TicketMaster e ProntoTicket.