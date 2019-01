Concerti 2019 | Italia | Date | Cantanti | Dove | Quando | Tutte le info

CONCERTI 2019 – La musica non si ferma mai. Non solo in estate, ma anche durante le altre stagioni dell’anno teatri, arene, palazzetti e stadi si riempiono di gente vogliosa di ascoltare le canzoni dei loro cantanti preferiti. E voi? Siete pronti a passare una o più serate a cantare a squarciagola le vostre canzoni preferite? Di seguito l’elenco dei principali concerti in Italia nel 2019 suddivisi per mesi:

Concerti 2019 | Italia | Gennaio

Ecco i principali concerti in programma in Italia nel mese di gennaio 2019:

MAX GAZZÈ

4 e 5 gennaio Torino, Hiroshima Mon Amour

dal 10 al 12 gennaio Taneto di Gattatico, Fuoriorario

dal 17 al 19 gennaio Roncade, New Age Club

dal 24 al 26 gennaio Livorno, The Cage Theatre

31 gennaio, Mosciano Sant’Angelo, Club Pin Up

DAVIDE VAN DE SFROOS

4 gennaio Bormio, Pentagono

29 gennaio Vigevano, Teatro Cagnoni

GIOVANNI ALLEVI E GLI ARCHI DELL’ORCHESTRA SINFONICA ITALIANA

5 gennaio Montebelluna, PalaMazzalovo

6 gennaio Torino, Teatro Colosseo

Concerti 2019 | CALCUTTA

17 gennaio Ancona, Palaprometeo

19 gennaio Padova, Kioene Arena

20 e 21 gennaio Assago (Mi), Mediolanum Forum

23 gennaio Bologna, Unipol Arena

25 gennaio Bari, Palaflorio

26 gennaio Napoli, Palapartenope

LUCHÈ

5 gennaio Napoli, Palapartenope

12 gennaio Senigallia, Mamamia

19 gennaio Torino, Wow Club

26 gennaio Milano, Alcatraz

FINLEY

Venerdì 4 gennaio – Brescia, Latteria Molloy

Sabato 12 gennaio – Milano, Megamix @Alcatraz

ROBY FACCHINETTI E RICCARDO FOGLI

6 gennaio Alessandria, Extravagario

12 gennaio Cerea, Area EXP

15 gennaio Bergamo, Creberg Teatro Bergamo

Concerti 2019 | NOYZ NARCOS

5 gennaio Brindisi, Dopolavoro Live Club

12 gennaio Roma, Atlantico

18 gennaio Bologna, Estragon

25 gennaio Napoli, Casa della Musica – Federico I

WILLIE PEYOTE

11 gennaio Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

12 gennaio Venaria reale, Teatro della Concordia

17 gennaio Milano, Alcatraz

EDUARDO DE CRESCENZO

11 gennaio Roma, Teatro Brancaccio

MARIA ANTONIETTA

10 gennaio Milano, Santeria Social Club

TEDUA

12 gennaio Firenze, Viper

19 gennaio Modugno, Demodè Club

Concerti 2019 | MODENA CITY RAMBLERS

19 gennaio Padova, Hall

DREFGOLD

19 gennaio Nonantola, Vox Club

26 gennaio Bologna, Kindergarten

RICCARDO SINIGALLIA

17 gennaio Torino, Hiroshima Mon Amour

19 gennaio Bologna, Locomotiv Club

25 gennaio Milano, Santeria Social Club

MALIKA AYANE

18 gennaio Modugno (Ba), New Demodè Club

23 gennaio Catania, Teatro Metropolitan

24 gennaio Palermo, Teatro Golden

Concerti 2019 | MAGGIE AND BIANCA FASHION FRIENDS

12 e 13 gennaio Roma, Teatro Olimpico

26 gennaio Torino, Teatro Alfieri

VIITO



18 gennaio Parma, Campus Industry Music

19 gennaio Perugia, Urban Club

TIROMANCINO

19 gennaio San Benedetto del Tronto, PalaRiviera – DATA ZERO

21 gennaio Firenze, Teatro Verdi

26 gennaio Bologna, Auditorium Teatro Manzoni

27 gennaio Torino, Teatro Colosseo

28 gennaio La Spezia, Teatro Civico

31 gennaio Napoli, Teatro Augusteo

MR RAIN

22 gennaio Milano, Alcatraz di Milano

23 gennaio Firenze, Flog

24 gennaio Ciampino, Orion

25 gennaio Bologna, Estragon

Concerti 2019 | BOOMDABASH

24 gennaio Milano, Alcatraz

25 gennaio Torino, Hiroshima Mon Amour

26 gennaio parma, Campus Industry Music

DODI BATTAGLIA

25 gennaio Roma, Auditorium parco della Musica

26 gennaio Verona, Teatro Nuovo

ERMAL META

30 e 31 gennaio Nizza di Monferrato, Teatro Sociale

Concerti 2019 | Italia | Febbraio

Ecco i principali concerti in programma in Italia a febbraio 2019:

BENJI & FEDE

1 febbraio Milano, Fabrique

7 febbraio Brescia, Gran Teatro Morato

10 febbraio Bologna, Estragon

12 febbraio Fontaneto d’Agogna (No), Phenomenon

16 febbraio Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

17 febbraio Nonantola (MO), Vox Club

27 febbraio Firenze, Obihall

24 febbraio Padova, Gran Teatro Geox

Concerti 2019 | MAX GAZZÈ

1 e 2 febbraio Mosciano Sant’Angelo, Club Pin Up

DAVIDE VAN DE SFROOS

1 febbraio Cassano Magnago (Va), Teatro Auditorio

23 febbraio Bergamo, Teatro Creberg

YOU ME AT SIX

1 febbraio Milano, Santeria Social Club

MALIKA AYANE

1 febbraio Varese, Teatro Openjobmetis

3 febbraio Trento, Auditorium Santa Chiara

4 febbraio Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

8 febbraio Brescia, LattePiu’ Live

9 febbraio Brescia, Dis_Play

14 febbraio Padova, Gran Teatro Geox

15 febbraio Roncade (Tv), New Age Club

17 febbraio Taneto di Gattatico, Fuoriorario

RICCARDO SINIGALLIA

1 febbraio Roncade, New Age Club

7 febbraio Pozzuoli, Duel Beat

8 febbraio Modugno, Demode’ Club

9 febbraio Lecce, Officine Cantelmo

15 febbraio Perugia, Rework Club

16 febbraio Roma, Monk Club

Concerti 2019 | ABBA DREAM – The Ultimate Abba Tribute Show

2 febbraio Busto Arsizio, Teatro Sociale

DREFGOLD

2 febbraio Milano, Magazzini Generali

COSMO

2 febbraio Assago (Mi), Mediolanum Forum

DODI BATTAGLIA

2 febbraio Torino, Teatro Nuovo

8 febbraio Mestre, Teatro Corso

14 febbraio Genova, Politeama Genovese

15 febbraio Bologna, Teatro Celebrazioni

GOOD CHARLOTTE

3 febbraio Milano, Alcatraz

Concerti 2019 | DARK POLO GANG

3 febbraio Torino, Teatro della Concordia

9 febbraio Milano, Fabrique

23 febbraio Firenze, Viper Theatre

ERMAL META

2 febbraio Milano, Teatro degli Arcimboldi

4 febbraio Napoli, Teatro Bellini

5 febbraio Pescara, Teatro Massimo

11 febbraio Catania, Teatro Metropolitan

12 febbraio Palermo, Teatro al Massimo

16 e 17 febbraio Trento, Teatro Auditorium Santa Chiara

25 febbraio Roma, Auditorium Parco della Musica

TIROMANCINO

3 febbraio Milano, Teatro degli Arcimboldi

YEARS & YEARS

4 febbraio Milano, Fabrique

Concerti 2019 | CALCUTTA

5 febbraio Roma, Palalottomatica

6 febbraio Roma, Palalottomatica

9 febbraio Acireale (Ct), Palasport

MASSIVE ATTACK

6 febbraio Assago (Mi), Mediolanum Forum

8 febbraio Roma, Palalottomatica

9 febbraio Padova, Kioene Arena

ANGELO BRANDUARDI

9 febbraio Varese, Teatro Openjobmetis – Teatro Mario Apollonio di Varese

LUCHÈ

9 febbraio Ciampino, Orion

16 febbraio Roncade (Tv), New Age Club

Concerti 2019 | SUBSONICA

9 febbraio Ancona, PalaPrometeo – Data Zero

11 febbraio Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

12 febbraio Padova, Kioene Arena

14 febbraio Torino, Pala Alpitour

15 febbraio Torino, Pala Alpitour

16 febbraio Genova, Rds Stadium

18 febbraio Assago (Mi), Mediolanum Forum

19 febbraio Assago (Mi), Mediolanum Forum

21 febbraio Roma, Pala Lottmatica

23 febbraio Firenze, Mandela Forum

EUGENIO FINARDI

9 febbraio Busto Arsizio, Teatro Sociale

MATT CORBY

11 febbraio Milano, Santeria Social Club

Concerti 2019 | SNOW PATROL

11 febbraio, Milano @Fabrique

STEVEN WILSON

13 febbraio Bologna, Auditorium Manzoni

14 febbraio Bergamo, Teatro Creberg

CLAVER GOLD + TMHH

14 febbriao Milano, Magazzini Generali

NEGRAMARO

15 novembre Rimini, RDS Stadium – Posticipato al 14 febbraio

17 novembre Bologna, Unipol Arena – Posticipato al 24 febbraio

18 novembre Mantova, Palabam – Posticipato al 16 febbraio

20 novembre Padova, Kioene Arena – Posticipato al 20 febbraio

21 novembre Conegliano (Tv), Zoppas Arena – Posticipato al 21 febbraio

23 novembre Assago (Mi), Mediolanum Forum – Posticipato al 27 febbraio

26 novembre Torino, Pala Alpitour – Posticipato al 23 febbraio

28 febbraio Assago (Mi), Mediolanum Forum

Concerti 2019 | EMMA

15 febbraio Bari, Palaflorio

16 febbraio Reggio Calabria, Pala Calafiore

18 febbraio Eboli, Pala Sele

20 febbraio Livorno, Modigliani Forum

22 febbraio Ancona, Pala Prometeo

23 febbraio Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

26 febbraio Assago (Mi), Mediolanum Forum

27 febbraio Montichiari, pala George

VEGAS JONES

17 febbraio Milano, Fabrique

TWENTY ONE PILOTS

21 febbraio 2019 Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

BILLIE EILISH

21 febbraio Milano, Santeria Social Club – Spostato al Fabrique

Concerti 2019 | TEARS FOR FEARS

23 febbraio Assago, Mediolanum Forum

24 febbraio Padova, Kioene Arena

PAOLO CONTE

23 febbraio Genova, Teatro Carlo Felice

THE STREETS

24 febbraio Milano, Fabrique

JACK AND JACK

25 febbraio Milano, Alcatraz

Concerti 2019 | HAYLEY KYOKO

27 febbraio Milano, Fabrique

IRAMA

28 febbraio Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

FRANCESCO DE GREGORI

28 febbraio Roma, Teatro Garbatella

Concerti 2019 | Italia | Marzo

Ecco i principali concerti in programma in Italia a marzo 2019:

EMMA

1 marzo Roma, Palalottomatica

OZZY OSBOURNE

1 marzo Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

FRANCESCO DE GREGORI

Dall’1 al 27 marzo Roma, Teatro Garbatella

Concerti 2019 | BENJI & FEDE

2 marzo Senigallia (An), Mamamia

3 marzo Napoli, Casa della Musica

9 marzo Modugno (Ba) Demodè Club

ERNIA

2 marzo Fontaneto D’Agogna, Pala Phenomenon

7 marzo Milano, Alcatraz

IRAMA

1 marzo Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

3 marzo Bologna, Estragon

6 marzo Napoli, Teatro Palapartenope

8 e 9 marzo Roma, Atlantico

10 marzo Roma, Atlantico

11 marzo Modugno (Ba), Demodè Club

16 marzo Padova, Gran Teatro Geox

19 marzo Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

20 marzo Brescia, Gran Teatro Morato

22 marzo Firenze, Obihall

23 marzo Firenze, Obihall

ERMAL META

1 marzo Cremona, Teatro Ponchielli

6 marzo Bari, Teatro Petruzzelli

8 marzo Montecatini, Teatro Verdi

9 marzo Assisi, Teatro Lyrick

11 e 12 marzo Venezia, Teatro Goldoni

18 marzo Trieste, Politeama Rossetti

23 marzo Genova, Teatro Carlo Felice

24 e 25 marzo Torino, Teatro Colosseo

Concerti 2019 | PATTY PRAVO

1 marzo Trieste, Teatro Stabile – Bobbio

3 marzo Roma, Auditorium Parco della Musica

11 marzo bergamo, Teatro Creberg

15 marzo Genova, Politeama Genovese

22 marzo Torino, Teatro Nuovo

29 marzo Bologna, Teatro Duse

30 marzo Bassano del Grappa, Palabassano

GAZZELLE

1 marzo Assago (Mi), Mediolanum Forum

3 marzo Roma, Palalottomatica

7 marzo Firenze, OBIHall

9 marzo Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

15 marzo Napoli, Casa della Musica

16 marzo Modugno (Ba), Demodè Club

21 marzo Bologna, Estragon

24 marzo Brescia, LattePiuLive

30 marzo Senigallia, Mamamia

31 marzo Perugia, Afterlife Club

ANTONELLO VENDITTI

2 marzo Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

8 marzo Roma, Palalottomatica

16 marzo Napoli, Pala Partenope

22 marzo Torino, Pala Alpitour

29 marzo Assago (Mi), Mediolanum Forum

Concerti 2019 | EROS RAMAZZOTTI

2 marzo Torino, Pala Alpitour

5, 6, 8 e 9 marzo Assago (Mi), Mediolanum Forum

12, 13, 15, 16 marzo Roma, Pala Lottomatica

DARK POLO GANG

3 marzo Nonantola (Mo), Vox Club

15 marzo Roma, Atlantico

JESS GLYNNE

4 marzo Milano, Fabrique

NEGRAMARO

29 novembre Roma, Palalottomatica – Posticipato al 5 marzo

30 novembre Roma, Palalottomatica – Posticipato al 6 marzo

2 dicembre Caserta, Palamaggiò – Posticipato all’8 marzo

3 dicembre Caserta, Palamaggiò – Posticipato al 9 marzo

5 dicembre Acireale, Pal’Art Hotel – Posticipato al 19 marzo

8 dicembre Reggio, Calabria Palacalafiore – Posticipato al 17 marzo

10 dicembre Bari, Palaflorio – Posticipato al 13 marzo

11 dicembre Bari, Palaflorio – Posticipato al 14 marzo

13 dicembre Eboli, Palasele – Posticipato all’11 marzo

15 dicembre Firenze, Mandela Forum – Posticipato al 2 marzo

16 dicembre Firenze, Mandela Forum – Posticipato al 3 marzo

Concerti 2019 | ALESSANDRA AMOROSO

5 marzo Torino, Palalpitour

7 marzo Perugia, Pala Barton

10 marzo Assago (Mi), Mediolanum Forum

13 marzo Genova, Rds Stadium

15 marzo Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

16 marzo Ancona, Palaprometeo

20 e 21 marzo Roma, Palalottomatica

23 marzo Eboli, Palasele

24 marzo Reggio Calabria, Palasport

26 e 27 marzo Acireale, Palasport

29 marzo Bari, Palaflorio

30 marzo Roseto Degli Abruzzi, Pala Maggetti

SLASH FEAT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS

8 marzo Milano, Fabrique

MANESKIN

7 e 8 marzo Bologna, Estragon

12 marzo Firenze, OBIHall

13 marzo Firenze, OBIHall

15 marzo Fontaneto d’Agogna (No), Phenomenon

16 marzo Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

18 marzo Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

22 marzo Padova, Gran Teatro Geox

24 marzo Milano, Fabrique

27 marzo Bologna, Estragon

30 marzo Roma, Atlantico Live

31 marzo Roma, Atlantico

Concerti 2019 | LUCA CARBONI

7 marzo Udine, Teatro Nuovo Giovanni Da Udine

9 marzo Mestre (Ve), Teatro Corso

15 marzo Trento, Auditorium Santa Chiara

19 marzo Lecce, Teatro Politeama

21 marzo Cosenza, Teatro Rendano

22 marzo Messina, Teatro Vittorio Emanuele

23 marzo Palermo, Teatro Golden

ALBOROSIE

8 marzo Trezzo sull’Adda, Live Club

14 marzo Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

15 marzo Parma, Campus Music Industry

16 marzo Senigallia, Mamamia

SALMO

9 marzo Torino, Pala Alpitour

10 marzo Firenze, Nelson Mandela Forum

14 marzo Napoli, Palapartenope

16 marzo Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

22 marzo Padova, Kioene Arena

29 marzo Montichiari (Bs), PalaGeorge

30 marzo Assago (Mi), Mediolanum Forum

NINO D’ANGELO

9 marzo Montecatini, Teatro Verdi

Concerti 2019 | DAVIDE VAN DE SFROOS

9 marzo Trento, Teatro Auditorium Santa Chiara

14 marzo Milano, Teatro Ciak

15 marzo Varese, Teatro Openjobmetis

22 marzo Como, Teatro Sociale

TROYE SIVAN

11 marzo Milano, Fabrique

WHITE LIES

11 marzo Bologna, Estragon

KIMBRA

12 marzo Milano, Santeria Social Club

Concerti 2019 | ROYAL REPUBLIC

12 marzo Milano, Legend Club

MECNA

14 marzo Milano, Alcatraz

BLOOD BROTHERS – THE BRUCE SPRINGSTEEN TRIBUTE SHOW

15 Marzo Torino, Teatro Nuovo

FEDEZ

15 marzo Firenze, Nelson Mandela Forum

16 marzo Torino, Pala Alpitour

21 marzo Bologna, Unipol Arena

23 marzo Montichiari (Bs), PalaGeorge

28 marzo Ancona, PalaRossini

30 marzo Eboli, PalaSele

MIKE SHINODA

14 marzo Milano, Fabrique

15 marzo Padova, Gran Teatro Geox

Concerti 2019 | LUDOVICO EINAUDI

18 marzo Roma, Auditorium Parco della Musica

MODENA CITY RAMBLERS

16 marzo Bologna, Estragon

PAUL KALKBRENNER

16 marzo Milano, Fabrique

DODI BATTAGLIA

16 marzo Trieste, Teatro Stabile – Bobbio

22 marzo Ancona, Teatro delle Muse

GUE’ PEQUENO

16 Marzo, Milano @Mediolanum Forum

22 marzo Modugno, Demodè Club

23 marzo Napoli, Casa della Musica

30 marzo Nonantola, Vox Club

Concerti 2019 | CLAUDIO BAGLIONI

16 marzo Livorno, Modigliani Forum

19 marzo Castel Morrone, Paladeco’

20 marzo Caserta, Pala Decò

22 marzo Acireale, Pal’Art Hotel

23 marzo Acireale, Pal’art Hotel

26 marzo Reggio Calabria, Palasport

29 marzo Roma, Palalottomatica

30 marzo Roma, Palazzo Dello Sport

FLORENCE + THE MACHINE

17 marzo Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

18 marzo Torino, Pala Alpitour

ELISA

18 e 19 marzo Firenze, Teatro Verdi

21 marzo Bari, Teatro Team

22 marzo Bari, Teatro Team

24 marzo Marsala, Teatro Impero

25 marzo Catania, Teatro Metropolitan

27 e 28 marzo Roma, Auditorium Parco della Musica

30 e 31 marzo Napoli, Teatro Augusteo

CANOVA

20 marzo Milano, Alcatraz

22 marzo Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

28 marzo Roma, Atlantico

29 marzo Napoli, Casa Della Musica

30 marzo 2019 Modugno (Ba), Demode’

Concerti 2019 | ROBERTO VECCHIONI

21 marzo Torino, Teatro Colosseo

25 marzo Genova, Politeama Genovese

NESLI

21 marzo Roma, Teatro Quirinetta

28 marzo Firenze, Auditorium Flog

29 marzo Bologna, Estragon

HOOVERPHONIC

22 marzo Nonantola, Vox Club

SHAWN MENDES

23 Marzo 2019, Bologna @ Unipol Arena

24 Marzo 2019, Torino @ Pala Alpitour

LONG LIVE THE QUEEN

23 marzo Busto Arsizio, Teatro Sociale

Concerti 2019 | LE VIBRAZIONI

26 marzo Assago (Mi), Mediolanum Forum

THEGIORNALISTI

26 marzo Jesolo (Ve), PalaArrex

28 marzo Eboli (Sa), PalaSele

30 marzo Acireale (Ct), Pal’Art Hotel

31 marzo Acireale, Pal’Art Hotel

MIHAIL

28 marzo Milano, Magazzini Generali

30 marzo Roma, Largo Venue

BABY K

28 marzo Milano, Fabrique

29 marzo Roma, Largo Venue

Concerti 2019 | IVA ZANICCHI

28 marzo Bologna, Teatro Duse

LOREDANA BERTÈ

29 marzo Firenze, OBIHall

EX-OTAGO

30 marzo Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

31 marzo Firenze, OBIHall

DAVE MATTHEWS BAND

30 marzo Padova, Gran Teatro Geox

Concerti 2019 | MANUEL AGNELLI

30 marzo Assisi (Pg), Teatro Lyrick

GABRI PONTE

30 marzo Foligno, Pala Paternesi

AVANTASIA

31 Marzo, Milano @Alcatraz

Concerti 2019 | Italia | Aprile

Ecco i principali concerti in programma in Italia ad aprile 2019:

ABBA DREAM – The Ultimate Abba Tribute Show

1 aprile Milano, Teatro Nazionale CheBanca

DAVE MATTHEWS BAND

1 aprile Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

3 aprile Assago (Mi), Mediolanum Forum

ALESSANDRA AMOROSO

1 e 2 aprile Assago (Mi), Mediolanum Forum

4 aprile Courmayer, Forum

6 aprile Padova, Kioene Arena

7 aprile Trieste,Palarubini

9 aprile Trento, Auditorium Santa Chiara

10 aprile Padova, Kioene Arena

12 aprile Firenze, Nelson Mandela Forum

14 aprile Isernia, Auditorium Unità D’italia

15 aprile Potenza, Pala Basento

19 aprile Cagliari, Fiera

Concerti 2019 | MANUEL AGNELLI

2 aprile Firenze, Obihall

5 aprile Pescara, Teatro Massimo

8 aprile Catania, Teatro Metropolitan

9 aprile Palermo, Teatro Golden

11 aprile Senigallia (An), Teatro La Fenice

12 aprile Bologna, Auditorium Manzoni

15 aprile Milano, Teatro Dal Verme

16 aprile Torino, Teatro Colosseo

18 aprile Roma, Auditorium Parco Della Musica

19 aprile Genova, Teatro Della Tosse

FEDEZ

2 aprile Acireale, Pal’Art Hotel

5 aprile Roma, PalaLottomatica

8 aprile Milano, Mediolanum Forum

13 aprile Padova, Kioene Arena

14 aprile Conegliano, Zoppas Arena

Concerti 2019 | THEGIORNALISTI

2 aprile Bari, PalaFlorio

3 aprile Reggio Calabria, PalaCalafiore

6 aprile Assago (Mi), Mediolanum Forum

7 aprile Firenze, Nelson Mandela Forum

11 aprile Roma, PalaLottomatica

12 aprile Roma, PalaLottomatica

15 aprile Assago (MI), Mediolanum Forum

18 aprile Firenze, Nelson Mandela Forum

CLAUDIO BAGLIONI

2 aprile Trieste, Pala Rubini Alma Arena

9 aprile Genova, RDS Stadium

10 aprile Genova, RDS Stadium

12 aprile Assago (Mi), Mediolanum Forum

15 aprile Treviso, Palaverde

18 aprile Pesaro, Adriatic Arena

24 aprile Firenze, Nelson Mandela Forum

Concerti 2019 | ELISA

2 aprile Milano, Teatro Degli Arcimboldi

3 e 4 aprile Milano, Teatro degli Arcimboldi

6 e 7 aprile Torino, Auditorium del Lingotto G. Agnelli

9 aprile Torino, Auditorium del Lingotto

11 aprile Padova, Gran Teatro Geox

12 e 13 aprile Padova, Gran Teatro Geox

15 aprile Parma, Teatro Regio

16 aprile Brescia, Gran Teatro Morato

17 aprile Brescia, Gran Teatro Morato

19 e 20 aprile Trieste, Politeama Rossetti

23 e 24 aprile Reggio Emilia, Teatro Romolo Vitali

26 e 27 aprile Bergamo, Teatro Creberg

29 aprile Cesena, Carisport

30 aprile Cesena, Nuovo Teatro Carisport

LOREDANA BERTÈ

2 aprile Jesolo, Palazzo del Turismo

6 aprile Varese, Teatro Openjobmetis

12 aprile Rimini, RDS Stadium

16 aprile Roma, Teatro Brancaccio

30 aprile Livrono, Teatro Goldoni

CANOVA

3 aprile Firenze, OBIHall

5 aprile Bologna, Estragon

Concerti 2019 | EX-OTAGO

4 aprile Padova, Gran Teatro Geox

5 aprile Milano, Fabrique

6 aprile Senigallia, Mamamia

9 aprile Bologna, Estragon

10 aprile Roma, Atlantico

12 aprile Modugno, Demodè Club

NESLI

4 aprile Napoli, Casa della Musica – Federico I

5 aprile Modugno, Demode’

6 aprile Catania, Land – La Nuova Dogana

11 aprile Milano, Alcatraz

GUE’ PEQUENO

4 aprile Roma, Atlatntico

LUCA CARBONI

4 aprile Grosseto, Teatro Moderno

6 aprile Rimini, Teatro Galli

9 aprile Bologna, Teatro Europauditorium

Concerti 2019 | MARCO MENGONI

4 aprile Assago (Mi), Mediolanum Forum

27 aprile da Torino, PalaAlpitour

ROBERTO VECCHIONI

5 aprile Bergamo, Creberg Teatro

8 aprile Firenze, Teatro Verdi

16 aprile Ancona, Teatro Le Muse

17 aprile Napoli, Teatro PalaPartenope

18 aprile Bologna, Teatro Europauditorium

23 aprile Verona, Teatro Filarmonico

BIG ONE – The European Pink Floyd Show

5 aprile Roma, Teatro Italia

IRAMA

5 aprile Assago, Mediolanum Forum

Concerti 2019 | AMY MCDONALD

5 aprile Milano, Teatro Dal Verme

GIORGIA

5 aprile Ancona, PalaPrometeo – DATA ZERO

10 aprile Torino, Pala Alpitour

13 aprile Mantova, PalaBam

18 aprile Jesolo (Ve), Palazzo del Turismo

20 aprile Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

ANTONELLO VENDITTI



6 aprile Firenze, Nelson Mandela Forum

13 aprile Bari, Pala Florio

PATTY PRAVO



6 aprile Trento, Auditorium Santa Chiara

10 aprile Bari, Teatro Team

13 aprile Legnano, Teatro Galleria

Concerti 2019 | MANESKIN

6 aprile Roma, Atlantico

7 aprile Milano, Fabrique

9 aprile Milano, Fabrique

GAZZELLE

7 aprile Padova, Gran Teatro Geox

GIOVANNI ALLEVI

10 aprile Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

IVA ZANICCHI

10 aprile Roma, Teatro Brancaccio

GORAN BREGOVIC

13 aprile Milano, Teatro degli Arcimboldi

Concerti 2019 | LUKAS GRAHAM

14 aprile Milano, Fabrique

MARCELLA BELLA

15 aprile Roma, Teatro Brancaccio

PAOLO CONTE

15 aprile Torino, Teatro Regio

DAVIDE VAN DE SFROOS

16 aprile Como, Teatro Sociale

MASSIMO RANIERI

17 aprile Livono, Teatro Goldoni

Concerti 2019 | SFERA EBBASTA

17 aprile Roma, Palalottomatica

19 aprile Napoli, Teatro PalaPartenope

27 aprile Assago (Mi), Mediolanum Forum

DISTURBED

22 aprile Milano, Alcatraz

27 aprile Eboli, palasele

30 aprile Bari, Palaflorio

EDUARDO DE CRESCENZO

27 aprile Milano, Teatro Dal Verme

Concerti 2019 | MUMFORD AND SONS

29 aprile Assago (Mi), Mediolanum Forum

RITA ORA

30 aprile Milano, Fabrique

RAF TOZZI

30 aprile Rimini, Rds Stadium

Concerti 2019 | Italia | Maggio

Ecco i principali concerti in programma in Italia a maggio 2019:

MARCO MENGONI

1 e 2 maggio Asssago (Mi), Mediolanum Forum

4 aprile Assago (Mi), Mediolanum Forum

8 maggio Roma, Palazzo dello Sport

10 maggio Roma, Palazzo Dello Sport

13 maggio Bari, Palaflorio

16 maggio Castel Morrone, Pala Decò

18 maggio Eboli, Palasele

21 maggio Firenze, Nelson Mandela Forum

24 e 25 maggio Verona, Arena

26 maggio Verona, Arena

29 maggio Rimini, RDS Stadium

30 maggio Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

THEGIORNALISTI

1 maggio Verona, Arena di Verona

13 maggio Roma, Palazzo dello Sport

14 maggio Assago (Mi), Mediolanum Forum

Concerti 2019 | ELISA

2 e 3 maggio Bologna, Teatro Europauditorium

4 maggio Bologna, Teatro Europauditorium

6 maggio Milano, Teatro degli Arcimboldi

9 maggio Saint Vincent, Palais

11 maggio Firenze, Teatro Verdi

14 maggio Genova, Teatro Carlo Felice

17 maggio Sassari, Teatro Comunale

18 maggio Cagliari, Fiera

19 maggio Cagliari, Fiera

RAF TOZZI

3 maggio Reggio Calabria, Palasport

4 maggio Acireale, Pal’art Hotel

6 maggio Bari, Pala Florio

7 maggio Eboli, Pala Sele

9 maggio Ancona, Pala Prometeo

13 maggio Assago (Mi), Mediolanum Forum

16 maggio Firenze, Nelson Mandela Forum

18 maggio Roma, Pala Lottomatica

21 maggio Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

23 maggio Treviso, Pala Verde

24 maggio Brescia, Brixia Forum

25 maggio Torino, Pala Alpitour

BIG ONE – The European Pink Floyd Show

4 maggio Genova, Teatro della Corte – Teatro Stabile di Genova

10 maggio Torino, Teatro Nuovo Torino

ABBA DREAM – The Ultimate Abba Tribute Show

4 maggio Montecatini, Teatro Verdi Montecatini

Concerti 2019 | PATTY PRAVO



4 maggio Mestre, Teatro Corso

11 maggio Napoli, Teatro Acacia

ALESSANDRA AMOROSO

3 maggio Roma, Palazzo dello Sport

4 maggio Eboli, Pala Sele

6 e 7 maggio Napoli, Palapartenope

9 e 10 maggio Bari, Pala Florio

13 maggio Acireale, Pal’Art Hotel

5 e 6 maggio Firenze, Mandela Forum

8 maggio Assago (Mi), Mediolanum Forum

10 maggio Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

12 maggio Ancona, PalaRossini

16 maggio Assago (Mi), Mediolanum Forum

17 maggio Jesolo (Ve), Palazzo del Turismo

21, 22, 24 e 25 maggio Roma, PalaLottomatica

28 maggio Napoli, Teatro PalaPartenope

29 maggio Napoli, Teatro PalaPartenope

31 maggio Torino, PalaAlpitour

Concerti 2019 | LOREDANA BERTÈ

6 maggio Milano, Teatro Nazionale Chebanca

11 maggio Bologna, Teatro Duse

17 maggio Bergamo, Teatro Creberg

GIORGIA

6 maggio Assago (Mi), Mediolanum Forum

10 maggio Firenze, Mandela Forum

16 maggio Roma, PalaLottomatica

19 maggio Napoli, Teatro PalaPartenope

21 maggio Bari, PalaFlorio

24 maggio Acireale (Ct), Pal’Art Hotel

TOKIO HOTEL

7 maggio Milano, Fabrique

9 maggio Roma, Atlantico

10 maggio Bologna, Estragon

METALLICA

8 maggio Milano, Ippodromo Snai San Siro – Milano Summer Festival

ALVARO SOLER

9 maggio Milano, Mediolanum Forum

Concerti 2019 | PAOLO CONTE

10 maggio Bergamo, Teatro Creberg

MARK KNOPFLER

10 maggio Assago (Mi), Mediolanum Forum

MASSIMO RANIERI

11 maggio Legnano, Teatro Galleria

17 maggio Ivrea, Officina H

18 maggio Alessandria, Cinema Teatro Alessandrino

19 maggio Schio, Teatro Astra

21 maggio Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine – POSTICIPATO AL 24 MAGGIO

LENNY KRAVITZ

11 maggio Assago (Mi), Mediolanum Forum

12 maggio Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

ROBERTO VECCHIONI

15 maggio Milano, Teatro degli Arcimboldi

20 maggio Roma, Auditorium Parco della Musica

Concerti 2019 | B ACKSTREET BOYS

15 maggio Assago (Mi), Mediolanum Forum

GEORGE EZRA

17 maggio Assago (Mi), Mediolanum Forum

GIORGIO MORODER

17 maggio Milano, Teatro Ciak

18 maggio Firenze, Nelson Mandela Forum

19 maggio Roma, Auditorium Parco della Musica

Concerti 2019 | ANTONELLO VENDITTI

18 maggio Genova, RDS Stadium

25 maggio Perugia, PalaBarton

ELTON JOHN

29 e 30 maggio 2019 Verona, Arena

Biglietti? Sono diversi i venditori di biglietti on line. Tra questi TicketOne, TicketMaster e ProntoTicket.

In aggiornamento giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.