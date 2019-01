Che Dio ci aiuti 5 streaming | Diretta tv | Dove vederlo | Rai 1

CHE DIO CI AIUTI 5 STREAMING – Da giovedì 10 gennaio 2019 tornano su Rai 1 le avventure dell’Angolo Divino, il bar situato all’interno di un convitto dove si svolgono le vicende di Che Dio ci aiuti, la fortunata serie tv con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi.

La quinta stagione parte dunque nei primi giorni dell’anno nuovo, portando una ventata di novità dopo due anni dall’ultima messa in onda della serie. Sono 20 le puntate previste di Che Dio ci aiuti 5, spalmate su 10 prime serate su Rai 1.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SU CHE DIO CI AIUTI 5

Che Dio ci aiuti 5 streaming | Dove vedere la serie in tv

Tutte le puntate di Che Dio ci aiuti 5 va in onda in chiaro su Rai 1 il giovedì sera alle 21.25, a partire dal 10 gennaio 2019. Ogni giovedì vengono dunque trasmessi due episodi.

Per tutti gli appassionati basta dunque sintonizzarsi sul primo canale Rai, al tasto 1 e 501 del digitale terrestre.

Chi ha Sky, può trovare la fiction anche al canale 101 del proprio decoder.

Che Dio ci aiuti 5 streaming | Dove vedere la serie in streaming

Chi non può guardare Che Dio ci aiuti 5 in televisione può comunque seguire la serie in streaming, tramite la piattaforma RaiPlay, nella sezione dirette.

Allo stesso modo, sempre su RaiPlay, la funzione on demand permette di recuperare gli episodi in qualsiasi momento a partire dal giorno dopo la messa in onda.

> QUI TUTTO SUL CAST DI CHE DIO CI AIUTI 5

Che Dio ci aiuti 5 streaming | Trailer

Di seguito, ecco uno dei trailer di Che Dio ci aiuti 5 rilasciati dalla Rai sui propri canali quando ancora non era ufficiale la data del rilascio della nuova stagione.

Che Dio ci aiuti 5 streaming | Trama

La quarta stagione si è conclusa con il lieto fine tra Azzurra e sua figlia Emma, che è riuscita a perdonare la madre. Le due avevano anche deciso di partire per Londra con Guido e Davide, ma qualcosa le ha spinte a tornare all’Angolo Divino.

La quarta stagione era stata anche quella delle coppie scoppiate: Valentina, viste le difficoltà nel rapporto con il padre, ha deciso di lasciare Gabriele. Anche Monica e Nico si erano molto avvicinati, ma il ritorno del papà di Edo ha impedito la nascita della nuova coppia.

L’uscita dal cast di Monica (Diana Del Bufalo) però pone un grande punto interrogativo su come gli autori hanno deciso di far concludere la storia tra i due.

La nuova stagione, come anticipato, porterà “in dote” a suor Angela una nuova serie di ragazze, da gestire e contenere. Ma l’autentico protagonista delle prime puntate di Che Dio ci aiuti 5 sarà senza dubbio Mattia, un piccolo orfano di sei mesi di cui tutto il convento si prenderà cura.

Suor Costanza, inoltre, oltre a dover tenere a bada le ragazze del convento, sarà impegnata con sua nipote (Laura Adriani), una ragazza a dir poco ribelle. Occhio anche all’altra new entry, Ginevra (Simonetta Columbu), una giovane e gentile novizia.