Calendario Champions League 2018 2019 | Date | Orario | Partite | Dove vedere

Calendario Champions League 2018 2019 – Qui tutte le info sulle partite della Uefa Champions League 2018 2019. Dai gironi di qualificazione in poi: ecco il percorso della coppia dalle grandi orecchie.

CALENDARIO

Ottavi di finale – Ritorno 5-6/12-13 marzo

Bayern Monaco-Liverpool

Manchester City-Schalke 04

Real Madrid-Ajax

Porto-Roma

Borussia Dortmund-Tottenham

Juventus-Atletico Madrid

Barcellona-Lione

PSG-Manchester United

Ottavi di finale – Andata 12-13/19-20 febbraio



Atletico Madrid-Juventus

Tottenham-Borussia Dortmund

Roma-Porto

Schalke 04-Manchester City

Manchester United-PSG

Lione-Barcellona

Liverpool-Bayern Monaco

Ajax-Real Madrid

Ottavi di finale | Date

12/13/19/20 febbraio: ottavi di finale, andata

5/6/12/13 marzo: ottavi di finale, ritorno

Ottavi di finale | Gli accoppiamenti

Liverpool-Bayern Monaco

Ajax-Real Madrid

ROMA-Porto

Lione-Barcellona

Tottenham-Borussia Dortmund

Manchester United-Paris Sain Germain

Atletico Madrid-JUVENTUS

Schalke 04-Manchester City

Prima giornata – Martedì 18 settembre ore 18.55

Girone B: Barcellona-Psv

Girone B: Inter -Tottenham

Prima giornata – Martedì 18 settembre ore 21.00

Girone A: Club Brugge-Borussia Dortmund

Girone A: Monaco-Atletico Madrid

Girone C: Liverpool-PSG

Girone C: Stella Rossa-Napoli

Girone D: Galatasaray-Lokomotiv Mosca

Girone D: Schalke-Porto

Prima giornata – Mercoledì 19 settembre ore 18.55

Girone E: Ajax-Aek Atene

Girone F: Shakhtar Donetsk-Hoffenheim

Prima giornata – Mercoledì 19 settembre ore 21.00

Girone E: Benfica-Bayern Monaco

Girone F: Manchester City-Lione

Girone G: Real Madrid-Roma

Girone G: Viktoria Plzen-CSKA Mosca

Girone H: Young Boys-Manchester United

Girone H: Valencia-Juventus

Seconda giornata – Martedì 2 ottobre ore 18.55

Girone F: Hoffeneim-Manchester City

Girone H: Juventus-Young Boys

Seconda giornata – Martedì 2 ottobre ore 21.00

Girone E: Bayern Monaco-Ajax

Girone E: Aek Atene-Benfica

Girone F: Lione -Shakthar Donetsk

Girone G: Cska Mosca-Real Madrid

Girone G: Roma-Viktoria Plzen

Giorne H: Manchester United-Valencia

Seconda giornata – Mercoledì 3 ottobre ore 18.55

Girone C: PSG-Stella Rossa

Girone D: Lokomotiv Mosca-Schalke

Seconda giornata – Mercoledì 3 ottobre ore 21.00

Girone A: Atletico Madrid-Club Brugge

Girone A: Borussia Dortmund-Monaco

Girone B: Tottenham-Barcellona

Girone B: Psv-Inter

Girone C: Napoli-Liverpool

Girone D: Porto-Galatasaray

Terza giornata – Martedì 23 ottobre ore 18.55

Girone E: Aek Atene-Bayern Monaco

Girone H: Young Boys-Valencia

Terza giornata – Martedì 23 ottobre ore 21.00

Girone E: Ajax-Benfica

Girone F: Hoffenheim-Lione

Girone F: Shakthar Donetsk-Manchester City

Girone G: Roma-CSKA Mosca

Girone G: Real Madrid-Viktoria Plzen

Girone H: Manchester United-Juventus

Terza giornata – Mercoledì 24 ottobre ore 18.55

Girone A: Club Brugge-Monaco

Girone B: Psv-Tottenham

Terza giornata – Mercoledì 24 ottobre ore 21.00

Girone A: Borussia Dortmund-Atletico Madrid

Girone B: Barcellona-Inter

Girone C: PSG-Napoli

Girone C: Liverpool-Stella Rossa

Girone D: Lokomotiv Mosca-Porto

Girone D: Galatasaray-Schalke

Quarta giornata – Martedì 6 novembre ore 18.55

Girone A: Monaco-Club Brugge

Girone C: Stella Rossa-Liverpool

Quarta giornata – Martedì 6 novembre ore 21.00

Girone A: Atletico Madrid-Borussia Dortmund

Girone B: Tottenham-Psv

Girone B: Inter-Barcellona

Girone C: Napoli-PSG

Girone D: Porto-Lokomotiv Mosca

Girone D: Schalke-Galatasaray

Quarta giornata – Mercoledì 7 novembre ore 18.55

Girone G: CSKA Mosca-Roma

Girone H: Valencia-Young Boys

Quarta giornata – Mercoledì 7 novembre ore 21.00

Girone E: Bayern Monaco-Aek Atene

Girone E: Benfica-Ajax

Girone F: Lione-Hoffenheim

Girone F: Manchester City-Shakhtar Donetsk

Girone G: Viktoria Plzen-Real Madrid

Girone H: Juventus-Manchester United

Quinta giornata – Martedì 27 novembre ore 18.55

Girone E: Aek Atene-Ajax

Girone G: CSKA Mosca-Viktoria Plzen

Quinta giornata – Martedì 27 novembre ore 21.00

Girone E: Bayern Monaco-Benfica

Girone F: Hoffenheim-Shakhtar Donetsk

Girone F: Lione-Manchester City

Girone G: Roma-Real Madrid

Girone H: Manchester United-Young Boys

Girone H: Juventus-Valencia

Quinta giornata – Mercoledì 28 novembre ore 18.55

Girone A: Atletico Madrid-Monaco

Girone D: Lokomotiv Mosca-Galatasaray

Quinta giornata – Mercoledì 28 novembre ore 21.00

Girone A: Borussia Dortmund-Club Brugge

Girone B: Psv-Barcellona

Girone B: Tottenham-Inter

Girone C: PSG-Liverpool

Girone C: Napoli-Stella Rossa

Girone D: Porto-Schalke

Sesta giornata – Martedì 11 dicembre ore 18.55

Girone D: Galatasaray-Porto

Girone D: Schalke-Lokomotiv Mosca

Sesta giornata – Martedì 11 dicembre ore 21.00

Girone A: Club Brugge-Atletico Madrid

Girone A: Monaco-Borussia Dortmund

Girone B: Barcellona-Tottenham

Girone B: Inter-Psv

Girone C: Liverpool-Napoli

Girone C: Stella Rossa-PSG

Sesta giornata – Mercoledì 12 dicembre ore 18.55

Girone G: Viktoria Plzen-Roma

Girone G: Real Madrid-CSKA Mosca

Sesta giornata – Mercoledì 12 dicembre ore 21.00

Girone E: Ajax-Bayern Monaco

Girone E: Benfica-Aek Atene

Girone F: Shakthar Donetsk-Lione

Girone F: Manchester City-Hoffenheim

Girone H: Young Boys-Juventus

Girone H: Valencia-Manchester United

DATE PARTITE

Gironi

18/19 settembre: fase a gironi, prima giornata

2/3 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

23/24 ottobre: fase a gironi, terza giornata

6/7 novembre: fase a gironi, quarta giornata

27/28 novembre: fase a gironi, quinta giornata

11/12 dicembre: fase a gironi, sesta giornata

Ottavi di finale

17 dicembre: sorteggio ottavi di finale

12/13/19/20 febbraio: ottavi di finale, andata

5/6/12/13 marzo: ottavi di finale, ritorno

Quarti di finale

15 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

9/10 aprile: quarti di finale, andata

16/17 aprile: quarti di finale, ritorno

Semifinali

30 aprile/1 maggio: semifinali, andata

7/8 May: semifinali, ritorno

Finale

Sabato 1 giugno: Estadio Metropolitano, Madrid

TUTTI I GIRONI

GIRONE A

Atletico Madrid (Spa)

Borussia Dortmund (Ger)

Monaco (Fra)

Club Bruges (Bel)

GIRONE B

Barcellona (Spa)

Tottenham (Ing)

Psv (Ola)

Inter (Ita)

GIRONE C

Paris Saint Germain (Fra)

Napoli (Ita)

Liverpool (Ing)

Stella Rossa (Srb)

GIRONE D

Lokomotiv Mosca (Rus)

Porto (Por)

Schalke (Ger)

Galatasaray (Tur)

GIRONE E

Bayern Monaco (Ger)

Benfica (Por)

Ajax (Ola)

Aek Atene (Gre)

GIRONE F

Manchester City (Ing)

Shakhtar Donetsk (Ucr)

Lione (Fra)

Hoffenheim (Ger)

GIRONE G

Real Madrid (Spa)

Roma (Ita)

CSKA Mosca (Rus)

Viktoria Plzen (RepC)

GIRONE H

Juventus (Ita)

Manchester United (Ing)

Valencia (Spa)

Young Boys (Svi)

LE FASCE

Sono state definite le quattro fasce del sorteggio. Nella prima i campioni in carica, i vincitori della UEFA Europa League e i campioni delle sei federazioni ai primi posti nel ranking (per l’Italia presente quindi la Juventus).

Per la seconda, terza e quarta fascia conta invece il ranking europeo: Napoli e Roma sono state inserite in seconda. Solo quarta fascia invece per l’Inter, al ritorno in Champions League dopo anni d’assenza.

Queste le quattro fasce complete:

FASCIA 1

Real Madrid (Spa)

Atletico Madrid (Spa)

Barcellona (Spa)

Bayern Monaco (Ger)

Manchester City (Ing)

Juventus (Ita)

Paris Saint-Germain (Fra)

Lokomotiv Mosca (Rus)

FASCIA 2

Borussia Dortmund (Ger)

Porto (Por)

Manchester United (Ing)

Shakhtar Donetsk (Ucr)

Benfica (Por)

Napoli (Ita)

Tottenham (Ing)

Roma (Ita)

FASCIA 3

Liverpool (Ing)

Schalke (Ger)

Lione (Fra)

Monaco (Fra)

Ajax (Ola)

CSKA Mosca (Rus)

Psv (Ola)

Valencia (Spa)

FASCIA 4

Viktoria Plzen (Rep. C.)

Club Bruges (Bel)

Galatasaray (Tur)

Young Boys (Svi)

Inter (Ita)

Hoffenheim (Ger)

Stella Rossa (Srb)

AEK Atene (Gre)

REGOLAMENTO SORTEGGIO

Ogni girone sarà composto da una squadra di prima fascia, una di seconda, una di terza e una di quarta. Nessuna squadra potrà essere sorteggiata con un’altra della stessa federazione.

Champions League 2018 2019 | Diretta streaming e tv: ecco dove vederla

Nuova stagione, nuova Champions League. La più importante competizione europea per club, vinta lo scorso anno dal Real Madrid, è pronta a ripartire.

Quattro i club italiani in corsa: la Juventus, rinforzatasi con Cristiano Ronaldo, il Napoli di Ancelotti, la Roma, reduce dalla strepitosa cavalcata della scorsa stagione, e l’Inter al ritorno in Europa dopo una lunga assenza.

Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming la Champions League 2018 2019 • Champions League 2018 2019 dove vederla

Dove vedere la Champions League 2018 2019 in tv

La Champions League 2018 2019 sarà trasmessa Sky Sport via satellite e dalla Rai che potrà trasmettere in chiaro (completamente gratis) una partita a settimana.

Gli orari delle partite, in programma il martedì e il mercoledì, saranno due: 18.55 e 21.00.

Dove vederla in streaming

In streaming le partite della Uefa Champions League saranno visibili su Sky Go e, quando trasmesse dalla Rai in chiaro, anche su Rai Play.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno le gare in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet, sempre che non preferiate vederla in un locale in compagnia di amici.

Molti siti, che propongono questi eventi dal vivo, sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD. Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.