Calcio in streaming | Ecco i siti (legali) dove vedere le partite

Calcio streaming siti legali | Dove vedere le partite in diretta

CALCIO STREAMING SITI LEGALI – Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi eventi dal vivo sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD.

Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti. >calcio streaming siti legali

Calcio streaming siti legali | C ome e dove vedere le partite di calcio di Serie A e non solo in diretta live

Entriamo nel dettaglio e vediamo quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. calcio streaming siti legali

Now Tv è un servizio streaming online creato da Sky, che permette di vedere i contenuti sportivi della pay tv sottoscrivendo abbonamenti giornalieri, settimanali o mensili.

Abbonandosi al servizio è possibile vedere tutte le partite dei campionati di Serie A, Serie B, Europa League, Premier League, Bundesliga e Liga spagnola. calcio streaming siti legali

Le offerte disponibili sono l’abbonamento giornaliero che costa 6,99 euro, quello settimanale a 10,99 euro e quello mensile che viene 29,99.

Calcio streaming siti legali | Sky Go

Un altro servizio di streaming di Sky che permette di vedere su smartphone, tablet e PC i contenuti del proprio abbonamento alla tv satellitare è Sky Go. calcio streaming siti legali

Sky Go è disponibile per i clienti residenziali Sky con promozioni compatibili e con abbonamento attivo da almeno un anno ed è gratuito.

Si tratta del servizio di Mediaset Premium in abbonamento con il quale è possibile vedere le partite di calcio della Serie A di Juventus, Napoli, Roma, Lazio, Inter, Milan, Fiorentina e Genoa, tutta la UEFA Champions League in esclusiva per la stagione 2017-2018, la Ligue 1, la Scottish Premiership, la Primera Division Argentina, il Campeonato Carioca e il Campeonato Paulista, oltre che Arsenal Channel e Barça TV.

L’offerta di Mediaset Premium Online prevede la sottoscrizione di un abbonamento al costo di 9,90 euro al mese fino al 30 giugno 2018.

Tutti gli abbonati a Mediaset Premium, possono usufruire online dei contenuti inclusi nel proprio abbonamento in modo totalmente gratuito utilizzando il servizio Premium Play.

In questo caso il funzionamento è quasi identico a quello di Sky Go. Si può utilizzare da PC/Mac oppure da iPhone, iPad, tablet Samsung, Smart TV Samsung, Xbox 360/One, decoder multimediali e Smart Cam.

Calcio streaming siti legali | RaiPlay

La Rai offre questo servizio streaming online grazie al quale è possibile vedere le partite della nazionale italiana oppure i match di Coppa Italia.

Per accedere, in modo totalmente gratuito, è sufficiente collegarsi al sito ufficiale o dall’apposita app per iOS e Android.

L’App ufficiale della Serie A Tim consente di vedere i video dei gol, le sintesi, statistiche e notizie del campionato italiano di calcio su smartphone, tablet e PC.

Con l’App Serie A Tim è possibile accedere anche al Canale Serie A Tim Tv che, per ogni giornata di Campionato, mette a disposizione tre partite in diretta video HQ.

L’abbonamento è disponibile in due modalità. calcio streaming siti legali Il Pack Serie A Tim consente la visione di tutto il campionato 2017-18 al costo di 9,99 euro e comprende tutti i contenuti dell’App fino al 30 giugno 2018.Per utilizzare l’abbonamento è necessario scaricare l’App Serie A Tim su smartphone o tablet Android, Apple o Windows Phone 8. L’alternativa è l’abbonamento mensile al costo di 3,49 euro al mese. Calcio streaming siti legali | Dazn La piattaforma darà la possibilità di vedere numerosi eventi sportivi, tra cui molte partite del campionato di Serie A e Serie B, al prezzo di 9,99 euro al mese. DAZN, che si pronuncia “da-zone”, sarà fruibile senza l’ausilio di cavi o parabole satellitari. Sarà infatti possibile guardare gli eventi sportivi compresi nel pacchetto su più dispositivi connessi a internet, sia a casa che fuori, senza vincoli contrattuali. Su DAZN sarà possibile assistere in esclusiva a 114 partite di Serie A per i campionati 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021. In particolare, DAZN trasmetterà tre partite per ogni giornata: quella del sabato alle 20:30, quella della domenica alle 12:30 e una tra quelle che si giocano domenica alle 15:00. Su DAZN, inoltre, saranno disponibili gli highlights delle altre sette partite della giornata del massimo campionato italiano. Grazie all’accordo con Dazn, Sky trasmetterà anche le tre partite di Serie A che le mancavano: la app di DAZN verrà infatti integrata su Sky Q, la nuova piattaforma del colosso di Murdoch. Vodafone TV Grazie alla collaborazione con Sky, Vodafone TV trasmetterà 4 partite per ogni turno del girone di qualificazione della UEFA Champions League 2018 2019, di cui sempre almeno due italiane. Vodafone TV è la piattaforma – in esclusiva per i clienti IperFibra o ADSL – che integra tv tradizionale, contenuti on demand e Internet TV per tutta la famiglia, attraverso un’esperienza d’uso semplice, disponibile anche in mobilità ed a un prezzo accessibile. Con Vodafone TV è possibile accedere ai canali tradizionali del digitale terrestre e, grazie alle partnership siglate con importanti player come Sony Pictures Entertainment, 20th Century FOX, Turner e BBC Worldwide, a un ampio catalogo on demand di show, film, documentari e contenuti per bambini. Sportitalia Sportitalia è un emittente televisiva visibile in chiaro sul digitale terrestre, che trasmette ogni giorno tantissimi programmi a tema sportivo oltre ad alcuni campionati esteri. Per vedere Sportitalia in streaming basta entrare sul sito internet ufficiale oppure scaricare l’App gratuita per iOS e Android. Calcio streaming siti legali | Sports on Facebook Facebook, il social network fondato da Mark Zuckerberg ha fiutato l’affare degli eventi calcistici live e da circa un anno sta siglando accordi per trasmettere eventi sempre più numerosi attraverso la pagina Sports on Facebook. Nel corso della scorsa stagione, il social ha raggiunto l’accordo con la Liga spagnola attraverso MediaPro, trasmettendo le semifinali della coppa del Re e in seguito tutte le partite del venerdì sera, oltre che il campionato messicano.