| Caduta dei capelli, rimedi: sette modi per prevenirla o ridurla |

La caduta dei capelli è una preoccupazione di molti uomini e donne, e spesso è anche all’origine di profonde sofferenze e disagi psicologici.

Le cause sono molte, e hanno a che fare in primo luogo con la genetica. Avere genitori o nonni che hanno perso i capelli da giovani aumenta la possibilità di trovarci nelle loro stesse condizioni.

Ci sono però anche altri fattori che favoriscono la caduta dei capelli: lo stress, una cattiva igiene personale, l’utilizzo di prodotti non adeguati, e altro ancora.

Se con la genetica si può fare poco, per tutto il resto la possibilità di intervenire esiste. Ecco allora sette utili accorgimenti, raccolti dal Guardian, che possono quantomeno contribuire a rallentare la caduta, migliorando la cura dei nostri capelli.

Utilizzare alcuni farmaci

Ci sono due farmaci per prevenire la perdita dei capelli – finasteride e minoxidil – che sono clinicamente certificati. La finasteride agisce inibendo l’ormone che causa il restringimento dei follicoli piliferi, mentre il minoxidil aumenta il flusso sanguigno e l’assorbimento di sostanze nutritive da parte dei follicoli stessi.

Entrambi i trattamenti possono causare anche una ricrescita di capelli, ma includono il rischio di effetti collaterali. La Finasteride, secondo gli studi effettuati provoca la disfunzione erettile e una diminuzione della libido in circa 1 uomo su 31, mentre il minoxidil può causare irritazione della pelle e reazioni allergiche.

Usare un pettine laser

A parte la finasteride e il minoxidil, i pettini laser sono l’unico trattamento per la perdita dei capelli ad aver ricevuto l’approvazione della comunità scientifica.

Uno studio del 2014 effettuato su 103 uomini con perdita di capelli ha rilevato un aumento significativo della densità dei capelli dopo 26 settimane di applicazione di un pettine laser sul cuoio capelluto per tre volte a settimana.

Il modo esatto in cui i pettini funzionano non è stato completamente compreso, ma è stato suggerito che i laser a bassa potenza hanno un effetto antiossidante sui follicoli piliferi.

Cambiare i prodotti per i capelli

Esistono prove che molti gel e altri prodotti possono contribuire alla perdita dei capelli, poiché le sostanze chimiche che vi sono contenute rimangono sul cuoio capelluto e restano intrappolate nei follicoli, impedendo ai capelli di venire in superficie.

Bisogna quindi evitare l’uso eccessivo di gel per capelli e provare prodotti per lo styling più naturali, che contengano meno sostanze chimiche.

Evitare docce calde

Docce eccessivamente calde possono causare danni al cuoio capelluto, privandolo degli oli essenziali che aiutano a proteggerlo, e provocando secchezza e infiammazione.

Non ci sono prove dirette del fatto che le docce calde portino alla caduta dei capelli, ma alcuni medici ritengono che l’infiammazione del cuoio capelluto possa provocare la miniaturizzazione dei follicoli piliferi.

Passare agli shampoo anti-DHT

Il diidrotestosterone (DHT), un metabolita biologicamente attivo dell’ormone testosterone, è il principale colpevole della perdita di capelli, e alcuni shampoo possono aiutare a combatterlo.

È importante cercare prodotti che contengano l’1-2 per cento di ketoconazolo, un farmaco che blocca la conversione del testosterone in DHT, proprio come fa la finasteride.

Tuttavia, poiché l’applicazione del ketoconazolo è limitata al cuoio capelluto, non ha lo stesso rischio di effetti collaterali come la finasteride.

Massaggiare il cuoio capelluto

Alcuni studi hanno suggerito che il massaggio del cuoio capelluto riesce ad aumentare la densità dei capelli, migliorando la circolazione del sangue sul cuoio stesso e nei follicoli piliferi, nonché aumentando l’attività di geni che favoriscono la crescita dei capelli.

Un ulteriore vantaggio è che il massaggio aiuta ad abbassare i livelli di stress, un altro fattore connesso alla caduta dei capelli.

Fare un trapianto

Se la perdita di capelli è già molto significativa, un trapianto è la soluzione migliore. Prima dell’inizio della caduta, abbiamo circa 100mila capelli; ce ne servono almeno 25mila per avere una chioma dall’aspetto abbastanza completo.

Il processo di trapianto prevede l’assunzione di follicoli piliferi dalle regioni “donatrici” resistenti al DHT sul retro e sui lati della testa.

Esistono diverse tecniche di trapianto di capelli, ma alcuni dei metodi più recenti utilizzano cellule staminali per stimolare la ricrescita nell’area donatrice consentendo, se necessario, trapianti ripetuti.