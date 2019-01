È stato il film più visto in Italia in tutto il 2018 e già nel titolo porta il nome della canzone più ascoltata in streaming nel XX secolo. Bohemian Rhapsody, il film sui Queen e sulla vita del loro storico frontman, Freddie Mercury, è stato la rivelazione della stagione cinematografica. Un traguardo certificato anche dal successo ai Golden Globe 2019, dove si è aggiudicato due statuette: quella di Best Motion Picture – Drama e quella di miglior attore in un film drammatico, consegnata al protagonista Rami Malek.

Per mesi, prima della sua uscita al cinema, Bohemian Rhapsody ha fatto discutere di sé: la pellicola, diretta da Bryan Singer, fin dalla vigilia aveva tutti i contorni di un kolossal. A confermarlo il fatto che in poche settimane il film sia diventato anche il biopic musicale che ha incassato di più nella storia del cinema.

Eco tutto quello che c’è da sapere su Bohemian Rhapsody, il film su una delle band più iconiche del rock: i Queen.

Bohemian Rhapsody Golden Globe 2019 | Trama

Il tema principale su cui ruota il film è la ricerca della propria identità. Un argomento su cui si è basata anche tutta la vita del protagonista, Freddie Mercury.

Non solo la vita pubblica, musicale, da icona leggendaria del cantante e della sua band, dunque, ma anche il lato umano, quello più sconosciuto. E soprattutto più fragile.

Bohemian Rhapsody parte da ciò che è successo prima dell’incontro con il chitarrista Brian May e il batterista Roger Taylor. Dal ragazzo che lavora come facchino nell’aeroporto di Heathrow all’inizio di una carriera che lo porterà a trasformarsi dall’anonimo Farrokh Bulsara al leggendario Freddie Mercury.

Bohemian Rhapsody Golden Globe 2019 | Cast

Protagonista assoluto del film è l’attore statunitense, di origini egiziane, Rami Malek, che ha interpretato magistralmente il ruolo di Freddie Mercury, la storica voce dei Queen.

Malek, conosciuto ai più per aver dato il volto a Elliot Alderson, l’hacker protagonista della serie televisiva Mr Robot, è riuscito a far ricredere i tanti che avevano storto il naso al momento della scelta della produzione di affidargli un ruolo così delicato.

Oltre a Rami Malek, sono tanti i volti noti del grande schermo scritturati per Bohemian Rhapsody. Ecco il cast completo, con accanto il personaggio interpretato da ogni attore:

Ben Hardy: Roger Taylor

Joseph Mazzello: John Deacon

Gwilym Lee: Brian May

Lucy Boynton: Mary Austin

Aidan Gillen: John Reid

Tom Hollander: Jim Beach

Allen Leech: Paul Prenter

Mike Myers: Ray Foster

Aaron McCusker: Jim Hutton

Dermot Murphy: Bob Geldof

Meneka Das: Jer Bulsara

Ace Bhatti: Bomi Bulsara

Bohemian Rhapsody Golden Globe 2019 | Significato del titolo

Il titolo del film sulla vita di Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, è lo stesso di una delle più famose canzoni dei Queen.

Il testo è stato scritto da Freddie Mercury nel 1975, nella sua casa di Kensington. Si tratta sicuramente di una delle canzoni più originali e controverse che il cantante abbia mai scritto, ma anche una delle più lunghe: dura infatti quasi sei minuti.

Per quanto riguarda il significato, secondo molti critici e appassionati questo testo è il mezzo con cui Mercury ha voluto rivelare al mondo la sua omosessualità. L’artista, nonostante non abbia mai nascosto il suo orientamento, non ha mai voluto spiegare cosa lo ha portato a scrivere Bohemian Rhapsody.

Pubblicata il 31 ottobre 1975, nonostante la lunghezza e la difficoltà del testo, divenne subito un successo planetario, laureandosi come già anticipato il brano più ascoltato in streaming in tutto il Novecento. Dopo 34 anni, sono arrivate anche due statuette ai Golden Globe per il film sulla vita della band.

Bohemian Rhapsody Golden Globe 2019 | La produzione

Prima di uscire nelle sale di tutto il mondo, Bohemian Rhapsody ha vissuto una fase di produzione lunghissima e travagliata. Annunciato da Brian May, storico chitarrista dei Queen, intorno al 2010, negli anni ci sono stati momenti di grande difficoltà che hanno messo a rischio la pubblicazione della pellicola.

Prima la sostituzione dell’attore Sacha Baron Cohen dal ruolo di protagonista, poi l’avvicendamento in regia tra Dexter Fletcher e Bryan Singer. Il primo, infatti, è stato rimosso per disaccordi con i membri rimasti della band.

A fine 2017 tuttavia è arrivato l’allontanamento anche per Bryan Singer. Nonostante ciò, il nome del regista è l’unico accreditato alla regia del film, dopo la sua pubblicazione.