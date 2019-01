Bohemian Rhapsody film | Queen | Uscita | Cinema | Trailer | Freddie Mercury

Dopo settimane di attesa, nei cinema di tutta Italia arriva Bohemian Rhapsody, l’attesissimo film sulla storia di una delle band più importanti della storia del rock: i Queen.

Lo sbarco nelle sale italiane di Bohemian Rhapsody, firmato dal regista Bryan Singer, avviene con notevole ritardo rispetto a tutto il mondo. “Solo” il 29 novembre. Nel frattempo, però, la pellicola è riuscita già a laurearsi come biopic musicale che ha incassato di più nella storia del cinema.

Il protagonista e leader della band, Freddie Mercury, è interpretato dall’attore statunitense di origini egiziane Rami Malek.

La “gestazione” del film è stata lunghissima. Annunciato da Brian May, chitarrista dei Queen, intorno al 2010, negli anni la produzione della pellicola vive momenti di grande difficoltà.

Prima la sostituzione di Sacha Baron Cohen dal ruolo di protagonista, poi l’avvicendamento in regia tra Dexter Fletcher e Bryan Singer. Il primo, infatti, è stato rimosso per disaccordi con i membri rimasti della band.

A fine 2017 tuttavia arriva l’allontanamento anche per Bryan Singer. Il nome del regista rimane però l’unico accreditato alla regia del film, dopo la sua pubblicazione.

Bohemian Rhapsody film | Trama

Il tema principale su cui ruota il film è la ricerca della propria identità. Un argomento su cui è ruotata anche tutta la vita del protagonista, Freddie Mercury.

Non solo la vita pubblica, musicale, da icona leggendaria del cantante e della sua band, dunque, ma anche il lato umano, quello più sconosciuto. E soprattutto più fragile.

Bohemian Rhapsody parte da ciò che è successo prima dell’incontro con il chitarrista Brian May e il batterista Roger Taylor. Dal ragazzo che lavora come facchino nell’aeroporto di Heathrow all’inizio di una carriera che lo porterà a trasformarsi dall’anonimo Farrokh Bulsara al leggendario Freddie Mercury.

Bohemian Rhapsody film | Uscita

La data di uscita del film Bohemian Rhapsody, per l’Italia, è il 29 novembre. Gli appassionati del nostro Paese, però, hanno trovato sicuramente modo di leggere decine e decine di recensioni sulla pellicola di Bryan Singer.

Nel resto d’Europa, infatti, Bohemian Rhapsody è già uscito da un mese. In Inghilterra, Spagna e Francia è stato disponibile già nelle ultime settimane di ottobre. Negli Stati Uniti, invece, dal 2 novembre.

Bohemian Rhapsody film | Trailer

Ecco il trailer, in italiano, di Bohemian Rhapsody:

Bohemian Rhapsody film | Freddie Mercury e i Queen

Nato il 5 settembre 1946 nell’isola di Zanzibar, Freddie Mercury (al secolo Farroch Bulsara) era figlio di un politico inglese. Per seguire il padre durante il suo lavoro, il piccolo Farroch studia prima a Bombay, in India, poi completa gli studi in Inghilterra.

Dopo la scuola, il ragazzo decide di iscriversi all’Istituto d’Arte Ealing, dove si laurea in arte e design. Nel frattempo, però, inizia a coltivare la sua passione per la musica.

Bravissimo a suonare il piano, inizia a cantare con alcuni piccoli gruppi, prima di incontrare Brian May e Roger Taylor.

Con loro, nel 1970, fonda i Queen. Da allora, la sua vita (e quella di milioni di fan in tutto il mondo) cambia per sempre. Il nome della band viene suggerito proprio dal cantante.

Per il nome d’arte, Farroch decide di affiancare “Mercury” al nome Freddie in onore del mitologico messaggero degli dei. La band viene completata, nel 1971, con John Deacon al basso.

In pochi anni Mercury dimostra tutte le sue doti, non solo canore, ma anche da palcoscenico. Il cantante infatti diventa un vero e proprio performer a tutto tondo, con una gestualità e una mimica che mischiano drammaticità e fascino.

In venti anni di carriera con i Queen, Mercury canta in oltre 700 concerti.

Mercury non nasconde la sua omosessualità e diventa così anche un simbolo per tanti che invece, nella quotidianità, vivono con difficoltà la possibilità di farsi accettare dagli altri.

Mercury, ammalotosi di Aids negli anni Ottanta, scompare prematuramente il 24 novembre 1991 per una polmonite.

Bohemian Rhapsody film | Cast

Oltre al protagonista Rami Malek, nel ruolo di Freddie Mercury, ecco il cast del film Bohemian Rhapsody, con accanto il personaggio interpretato da ogni attore:

Ben Hardy: Roger Taylor

Joseph Mazzello: John Deacon

Gwilym Lee: Brian May

Lucy Boynton: Mary Austin

Aidan Gillen: John Reid

Tom Hollander: Jim Beach

Allen Leech: Paul Prenter

Mike Myers: Ray Foster

Aaron McCusker: Jim Hutton

Dermot Murphy: Bob Geldof

Meneka Das: Jer Bulsara

Ace Bhatti: Bomi Bulsara

Bohemian Rhapsody | Significato

Il titolo del film sulla vita di Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, è lo stesso di una delle più famose canzoni dei Queen.

Il testo è stato scritto dallo stesso Mercury nel 1975, nella sua casa di Kensington. È uno dei più originali e controversi che il cantante abbia mai scritto, ma anche uno dei più lunghi: la canzone dura infatti quasi sei minuti.

Per quanto riguarda il significato, secondo molti critici e appassionati questo testo è il mezzo con cui Mercury ha voluto rivelare al mondo la sua omosessualità. L’artista, nonostante non abbia mai nascosto il suo orientamento, non ha mai voluto spiegare cosa lo ha portato a scrivere Bohemian Rhapsody.

Pubblicata il 31 ottobre 1975, nonostante la lunghezza e la difficoltà del testo, divenne subito un successo planetario.