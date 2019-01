ASSEGNI FAMILIARI 2019 – Gli assegni familiari – anche noti con la sigla ANF, che sta per assegni nucleo familiare – consistono in una prestazione di sostegno al reddito erogata dall’Inps alle famiglie di lavoratori dipendenti o ai pensionati a carico dell’istituto di previdenza.

Gli assegni vengono erogati a quei nuclei che presentano un reddito inferiore a determinate fasce, le quali vengono stabilite per legge ogni anno; come per la maggior parte dei sussidi erogati dall’Inps, anche gli Anf vengono assegnati sulla base della specifica situazione reddituale della famiglia.

Il loro importo, infatti, varia sulla base del numero dei componenti del nucleo, della sua particolare condizione e del reddito. Vediamo più nello specifico a chi spettano gli Anf, come si richiedono e le tabelle relative al 2018/2019 in vigore fino al 30 giugno 2019.

Assegni Familiari 2019 | Cosa sono, come funzionano e a chi spettano

Come già anticipato gli assegni per il nucleo familiare (Anf) sono una particolare forma di sostegno al reddito che viene erogata a determinate categorie di lavoratori e di pensionati specificamente determinate a livello legislativo.

Essi consistono in un importo che viene erogato mensilmente dall’Inps a chi possiede alcuni requisiti, come un reddito familiare al di sotto di una determinata fascia, anch’essa determinata per legge; le diverse fasce di reddito e i corrispondenti importi sono contenuti nelle tabelle che l’Inps predispone ogni anno e la cui validità è dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

Ma a chi spettano gli assegni familiari? Il primo dei requisiti necessari per l’erogazione di questa prestazione è relativo alla composizione del nucleo: questo deve essere innanzitutto formato dal richiedente, cioè un lavoratore dipendente o un titolare di altri sussidi previdenziali (come ad esempio quello di disoccupazione) e dal coniuge non legalmente separato.

Per quanto riguarda poi i figli, questi possono essere naturali legalmente riconosciuti, figli adottivi, nati da precedente matrimonio o minori regolarmente affidati. Anche i nonni o i bisnonni che abbiano a carico il mantenimento di nipoti conviventi sono titolati a fare richiesta di Anf; nel caso poi di non convivenza è necessario presentare, ai fini della domanda, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’effettivo minore/i a carico.

Spettano infine gli Anf a quei nuclei in cui vi sia la presenza di figli inabili di qualsiasi età non coniugati e di studenti o apprendisti appartenenti a famiglie con almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni. Gli assegni, inoltre, possono essere richiesti per fratelli e sorelle minori, maggiorenni ma inabili, non coniugati o orfani di entrambi i genitori e senza diritto alla pensione per superstiti.

E per quanto riguarda i limiti di reddito per l’erogazione degli Anf? Tramite la circolare n.68 dell’11 maggio 2018, l’Inps ha fissato i nuovi livelli di reddito ai fini della corresponsione degli assegni e i rispettivi importi. Tali livelli sono determinati sulla base della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT.

Nello specifico, quindi, gli assegni vengono corrisposti nella loro misura intera di 137,50 euro al mese per redditi fino a 14.541,59 euro.

Assegni Familiari 2019 | Le tabelle 2018/2019

Con la circolare n.68 del 18 maggio 2018 l’Inps ha reso note le nuove tabelle relative ai livelli reddituali con i rispettivi importi valide per il periodo che va dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019.

Per visualizzare le tabelle con i nuovi importi potete cliccare qui e scaricare l’allegato.

Assegni Familiari 2019 | Come si richiedono

Per fare richiesta di Anf è possibile procedere in tre differenti modalità:

recandosi ad un ente di Patronato

facendo richiesta online

chiamando il Contact Center dell’Inps al numero 803.164

La domanda deve essere presentata direttamente dal datore di lavoro se il richiedente è un lavoratore dipendente tramite il modello ANF/DIP; a quel punto è sempre il datore di lavoro a versare gli assegni sulla base del periodo di lavoro prestato dal richiedente.

Gli addetti ai servizi domestici, i lavoratori agricoli dipendenti e quelli parasubordinati, invece, devono fare richiesta direttamente all’Inps presentando modelli specifici in base alla categoria (quindi, rispettivamente, si tratta dei modelli ANF/PREST, PREST/Agr.21/TP e ANF/GEST.SEP.).

Nel caso in cui venga fatta domanda di assegni familiari relativa a un periodo pregresso, molto importante è sapere che gli arretrati vengono corrisposti per un limite massimo di 5 anni.