Andrea Delogu chi è | Carriera | Radio | Tv | Vita privata

ANDREA DELOGU CHI E’ – Andrea Delogu nasce a Cesena il 23 maggio 1982. E’ una conduttrice televisiva e radiofonica italiana che negli ultimi anni è salita alla ribalta grazie al suo talento e a diverse trasmissioni tv. Ultima: Guarda… Stupisci, il nuovo programma di Renzo Arbore in onda su Rai 2.

Andrea Delogu | Carriera

Nei primi anni di vita cresce all’interno della comunità di San Patrignano, dove si erano conosciuti i suoi genitori. Infanzia particolare che la nota conduttrice ha ricostruito e raccontato nel romanzo La collina (2014), scritto insieme ad Andrea Cedrola.

Nel 2002 l’esordio in tv nel ruolo di “Letteronza”, una ballerina del corpo di ballo dello show di Italia 1 Mai dire domenica, condotto dalla Gialappa’s Band e dal Mago Forest.

Nel 2004 è una delle ragazze che fanno parte del cast di Campioni – reality calcistico. Nella stagione 2004/2005 conduce su Sky Canale 109 il magazine Vetrina e Top of VJ su VJ Tv.

Poi dal 2004 al 2007 conduce su Match Music il programma A casa di Andrea, di cui è anche autrice.

Nel 2003 Andrea Delogu conosce Barbara Clara con cui fonda il duo musicale Cinema2, noto anche negli Stati Uniti.

Nel 2008 il duo entra a far parte del cast fisso della seconda edizione del programma Saturday Night Live from Milano su Italia 1.

Poi forma con Ema Stokholma il duo Stokhlogu.

Dal 2012 al 2014 Andrea Delogu ha curato un blog su Panorama chiamato She-can-dj.

Dall’estate del 2014 conduce insieme a Marco Giusti su Rai 2 il programma in seconda serata Stracult, esperienza che sta vivendo ancora oggi (stagione 2018-2019).

Nella stagione 2015-2016 Andrea Delogu conduce su Rai 3 con Enrico Varriale l’ultima edizione dello storico programma calcistico Il processo del lunedì, e su Rai 2 il programma di Marco Giusti Troppo giusti, entrambi in seconda serata.

Dal 6 luglio 2015 conduce il programma Sociopatici su Rai Radio 2.

Carriera che il 27 novembre 2015 la porta ad essere tra i giurati della commissione musicale di Sanremo Giovani 2015.

Nel 2016 è tra i conduttori radiofonici della diretta del Festival di Sanremo 2016 su Rai Radio 2.

Nell’estate dello stesso anno conduce il dating show Parla con lei, in onda su Fox Life. Il 12 dicembre 2016 è per la seconda volta tra i giurati delle selezioni di Sanremo Giovani nella serata finale del concorso intitolata Sarà Sanremo

Dal 26 dicembre 2016 all’8 marzo 2017 conduce su Fox Life assieme a Diego Passoni il talent show Dance Dance Dance.

Il 4 giugno Andrea Delogu commenta in diretta assieme a Franco Di Mare il concerto evento One Love Manchester, trasmesso da Rai 1, Rai 4 e Radio 2. Poco dopo la popolare conduttrice presenta la settantaduesima edizione dei Nastri d’argento.

Nel dicembre 2017 conduce in prima serata su Rai 2 due speciali per i 30 anni di Indietro tutta! dal titolo Indietro tutta 30 e l’ode.

Poi ancora: la seconda edizione di Dance Dance Dance con Nicolò De Devitiis e la diretta radiofonica del Festival di Sanremo 2018 insieme a Ema Stokholma e Gino Castaldo su Rai Radio 2.

Infine, ma solo per ora visti i tanti progetti, Guarda… Stupisci, il nuovo programma di Renzo Arbore in onda dal 12 dicembre 2018 su Rai 2.

Andrea Delogu | Vita privata

I primi anni dell’infanzia Andrea Delogu li ha passati nella comunità di San Patrignano, dove si erano conosciuti i suoi genitori.

Nel 2016 la popolare conduttrice tv ha raccontato la sua esperienza con la dislessia e come sia riuscita a superarla grazie alla tecnologia in una conferenza al TEDx di Caserta.

Fidanzata? Sposata? Andrea è sposata dal 2016 con l’attore Francesco Montanari. “Il primo appuntamento più disastroso è stato quello con mio marito”, ha raccontato a Vanity Fair la Delogu.

“Ci siamo incontrati per la prima volta a una festa, lui mi ha chiesto più volte di uscire ma io ho sempre detto di no, avevo paura a frequentare uno così famoso (nei panni del Libanese di Romanzo Criminale, ndr), sono molto gelosa”, ha raccontato.

Poi Andrea Delogu ha aggiunto: “Una sera però ho ceduto e l’ho incontrato. Lui si è presentato con in regalo un paio di scarpe orribili: a fiori, tacco medio e di una misura più piccola. Lì per lì, mi sono offesa. Ho pensato: “Ma guarda questo già mi vuole vestire, non vado bene per lui?”. Poi ho capito che dal suo punto di vista era un modo per dimostrare che ci teneva. E in più aveva ingaggiato anche un mago per intrattenermi durante la cena”.

“Il risultato? A fine serata, Francesco era quasi ubriaco, perché per l’emozione aveva alzato un po’ il gomito, e il mago tentava di corteggiarmi – le parole di Andrea Delogu -. Così quando mi ha accompagnato a casa, ero sicura di non volerlo vedere mai più. Gli ho dato un leggero bacio d’addio sulle labbra, ma lui mi ha stretto al muro e ha iniziato a baciarmi”.

Andrea Delogu | Televisione

Veline (Canale 5, 2002) concorrente

Mai dire domenica (Italia 1, 2002-2003) ballerina

Vetrina (Sky, 2004-2005)

Top of VJ (VJ Tv, 2004)

A casa di Andrea (Match Music, 2004-2007)

Campioni, il sogno (Italia 1, 2004)

Saturday Night Live from Milano (Italia 1, 2008-2009)

Aggratis! (Rai 2, 2013) deejay

Jump! Stasera mi tuffo (Canale 5, 2013) deejay

Stracult (Rai 2, dal 2014)

Premio internazionale del vino (Rai 2, 2015)

Il processo del lunedì (Rai 3, 2015-2016)

Troppo giusti (Rai 2, 2015-2016)

Sanremo Giovani (Rai 1, 2015) giurata

Parla con lei (Fox Life, 2016-2017)

Sarà Sanremo (Rai 1, 2016) giurata

Dance dance dance (Fox Life, 2016-2018)

Eurovision song contest (Rai 4, 2017)

One love Manchester (Rai 1, Rai 4, 2017)

Nastri d’argento (Rai 1, 2017)

Indietro tutta! 30 e l’ode (Rai 2, 2017)

Vado al massimo (TV2000, 2018)

B come Sabato (Rai 2, dal 2018)

Guarda… Stupisci (Rai 2, 2018)

Telethon (Rai 1, 2018)

Andrea Delogu | Discografia

Album

2008 – Chicas de contrabando

Singoli

2007 – Suave

2008 – Estupido

2008 – Ah! Ah! Ah!

2008 – Grita