Amici di Maria De Filippi 2018-2019 | Anticipazioni | Giudici | Prof | Conduttori | Streaming e tv

Amici di Maria De Filippi sta per tornare. L’edizione 2018-2019 del talent show ripartirà lunedì 29 ottobre alle 13,5o su Real Time con i casting e dal 17 novembre su Canale 5.

Per quanto riguarda i concorrenti, però, dovremmo aspettare ancora l’inizio del programma per scoprire chi è riuscito a passare le difficili audizioni per avere una delle magliette del programma.

Amici di Maria De Filippi 2018-2019 | Giudici | Professori



Capitolo Prof. Il corpo docente di Amici vedrà l’ingresso di due novità. Insieme al conduttore televisivo e radiofonico Rudy Zerbi, insegnante dal 2010 della scuola di Maria De Filippi, debuttano nel ruolo di prof di canto il cantautore e chitarrista Alex Britti – che porta ai giovani talenti la sua arte e la sua esperienza nel mondo della musica- e l’eclettico cantante polistrumentista Stash, vincitore nel 2015 del talent insieme alla sua band pop rock The Kolors.

Novità anche sul fronte dei docenti di ballo. Esce di scena Garrison Rochelle (che avrà comunque un ruolo dietro le quinte) ed entra Timor Steffens, ballerino e coreografo olandese classe 1987 – già visto nella giuria di Dance Dance Dance – che ha collaborato tra gli altri con Madonna, Beyoncé, e Michael Jackson.

Con lui ci saranno le riconfermate Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Amici di Maria De Filippi 2018-2019 | Conduttori



I casting di Amici, in onda su Real Time, saranno condotti da Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta, al loro fianco ci sarà da quest’anno la ballerina Lorella Boccia, lanciata nella dodicesima edizione di Amici (nel 2016 è stata poi nel cast dei ballerini professionisti).

Amici di Maria De Filippi 2018-2019 | Streaming e tv

I Casting di Amici di Maria De Filippi 2018 -2019 andranno in onda su Real Time dal 29 ottobre alle ore 13,50.

Le puntate di Amici di Maria De Filippi 2018-2019 andranno in onda tutti i sabati sera su Canale 5 a partire da sabato 17 novembre.

Tutto potrà essere seguito anche in streaming tramite i siti Mediaset.