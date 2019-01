Affinità di coppia | Segni zodiacali | Cosa dicono gli astri | Oroscopo

AFFINITA’ DI COPPIA SEGNI ZODIACALI – Che sia per amore o semplicemente per amicizia, per gli amanti dell’oroscopo è importante conoscere l’affinità tra il proprio segno e quello di una persona che si sta frequentando.

Le Stelle, da questo punto di vista, non mentono.

Ogni segno zodiacale infatti ha delle specifiche caratteristiche, che molto spesso ritroviamo in noi stessi o in quelli che ci circondano.

C’è chi è più estroverso e chi invece ama la solitudine, chi è portato per la vita di coppia e chi preferisce cambiare partner con facilità.

Ecco allora, segno per segno, tutte le principali affinità.

> QUI L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Affinità di coppia | Ariete

Il segno dell’Ariete può creare una splendida affinità con i Gemelli: due segni energici, sempre indaffarati in mille impegni ma che si completano a vicenda.

Da una parte l’Ariete è sempre incline ad intraprendere nuove esperienze, dall’altra il segno dei Gemelli è sempre pronto ad assecondare i desideri del partner.

Altre affinità vincenti i nati Ariete le possono instaurare con il Leone, altro segno di fuoco, con l’Acquario, unendo così intraprendenza e creatività, e con il Sagittario, entrambi accomunati dalla passione e da un forte entusiasmo per la vita.

L’Ariete è invece incompatibile con Scorpione, Toro, Pesci e Vergine. (Clicca qui per tutti i dettagli sull’Ariete)

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Affinità di coppia segni zodiacali | Toro

Il Toro è molto compatibile con il Cancro: entrambi amano la vita domestica, la tranquillità e riescono a creare rapporti stabili basati sulla sincerità.

Un’altra ottima affinità si ha con la Vergine, perché si tratta di segni zodiacali che condividono la praticità, la moralità e la dedizione al lavoro, anche se normalmente i nati Vergine hanno un carattere molto più timido.

Una buona alchimia i Toro possono instaurarla con i Capricorno: sono segni entrambi concreti e pratici, anche se il Toro non ha quell’ambizione smodata che caratterizza il Capricorno. Entrambi inoltre desiderano avere una vita agiata e tranquilla.

Infine il Toro è compatibile anche con i Pesci, segno più idealista e sognatore.

Tra i segni incompatibili con il Toro, invece, l’Ariete, i Gemelli, la Bilancia e il Sagittario. (Clicca qui per tutti i dettagli sul Toro)

> QUI L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Affinità di coppia segni zodiacali | Gemelli

Come detto prima, Gemelli e Ariete sono molto compatibili perché riescono a completarsi e a trovare un buon equilibrio di coppia.

I Gemelli sono inoltre affini al Leone, con il quale questo segno condivide l’ottimismo e l’intraprendenza.

Dal punto di vista intellettuale, i Gemelli si trovano molto bene in coppia con una Bilancia.

Una buona affinità può scaturire con l’Acquario, anche se il carattere lunatico dei Gemelli e la testardaggine dell’Acquario potrebbe generare conflitti.

I segni meno affini con i Gemelli sono Toro, Cancro, Scorpione e Capricorno. (Clicca qui per tutti i dettagli sui Gemelli)

Affinità di coppia | Cancro

Il Cancro è un segno molto legato alla famiglia e agli affetti: per questo si trova bene con il Toro.

Un’ottima compatibilità si ha anche con i Vergine. Entrambi sono infatti molto determinati e ambiziosi nel raggiungere i loro obiettivi.

Un’altra affinità vincente si ha con lo Scorpione: sono entrambi dotati di una grande carica energica che li spinge a lottare insieme nei progetti comuni.

Infine i Pesci: i due segni sono dotati di un animo buono e tollerante.

Tra le incompatibilità, il Leone, i Gemelli, l’Acquario e il Sagittario. (Clicca qui per tutti i dettagli sul Cancro)

> QUI L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Affinità di coppia | Leone

Entrambi segni di fuoco, il Leone ha una buona compatibilità con l’Ariete per via dell’intraprendenza e il dinamismo che li accomuna.

Come detto, il Leone è anche compatibile con i Gemelli per l’ottimismo e la vitalità che li contraddistingue.

Buona anche l’intesa con la Bilancia: due segni tra cui si sviluppa un forte equilibrio tra l’individualismo del Leone e l’altruismo del segno d’aria.

Un rapporto vivace e intenso caratterizza l’unione Leone-Sagittario, basata su tanta passione ed energia.

I segni dello Zodiaco meno compatibili sono Cancro, Vergine, Capricorno e Pesci. (Clicca qui per tutti i dettagli sul Leone)

Affinità di coppia segni zodiacali | Vergine

Il segno della Vergine è compatibile con il Toro: entrambi amano la vita lussuosa e hanno una forte dedizione nel raggiungere i propri obiettivi.

La Vergine crea un buon rapporto anche con il Cancro, per il modo in cui affrontano le avversità della vita.

Buona intesa anche con lo Scorpione, in quanto quest’ultimo trae beneficio dai Vergine per la sua instabilità emotiva.

La praticità e il bisogno di sicurezza reciproco crea un legame solido anche tra Vergine e Capricorno.

Tra i segni più distanti, l’Ariete, il Leone, la Bilancia e l’Acquario. (Clicca qui per tutti i dettagli sulla Vergine)

Affinità di coppia | Bilancia

La simile attitudine intellettuale crea un’ottima intesa tra la Bilancia e i Gemelli.

Buona, come detto sopra, l’intesa con il carattere orgoglioso e un po’ egocentrico del Leone, così come quella con l’Acquario, con cui condivide l’interesse verso nuovi progetti e il piacere di stare in compagnia.

Infine la Bilancia è compatibile anche con il Sagittario, due segni incuriositi dalle cose nuove e accomunati dalla sete di conoscenza.

La Bilancia ha una scarsa affinità con il Toro, la Vergine, lo Scorpione e i Pesci. (Clicca qui per tutti i dettagli sulla Bilancia)

> COS’E’ L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Affinità di coppia segni zodiacali | Scorpione

Lo Scorpione è compatibile con il Cancro, due segni molto emotivi e che si completano a vicenda.

Un rapporto leale e sincero può essere alla base del legame con un Capricorno, anche se entrambi dovranno superare un’iniziale fase di cautela, per via della loro timidezza.

Buona l’armonia che si crea anche con la Vergine, due segni accomunati dall’altruismo e dall’amore per l’intimità e il relax.

Un solido equilibrio regna anche nei rapporti con i Pesci, altro segno d’acqua, anche se lo Scorpione ha sicuramente un carattere più deciso.

Tra i segni meno affini, la Bilancia, i Gemelli, l’Ariete e il Sagittario. (Clicca qui per tutti i dettagli sullo Scorpione)

Affinità di coppia | Sagittario

Si tratta di un segno aperto e simpatico.

Ha sicuramente una buona affinità con l’Ariete: tra i due non sarà certo una relazione noiosa.

Vivace anche l’unione con il Leone: due segni energici, affettuosi e carismatici, anche se possono non mancare momenti di tensione.

Una combinazione armoniosa può essere alla base del legame con la Bilancia, amante dell’arte e del bello, e che quindi ben si lega al Sagittario che ama il viaggio e l’esplorazione.

Entrambi inoltre condividono uno sguardo ottimistico nei confronti del mondo circostante.

La sete di conoscenza dei nati Sagittario si lega bene anche all’idealismo dell’Acquario.

Tra i segni meno compatibili il Toro, il Cancro, lo Scorpione e il Capricorno. (Clicca qui per tutti i dettagli sul Sagittario)

> QUI L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Affinità di coppia segni zodiacali | Capricorno

Una delle affinità di coppia maggiori è con un altro segno di terra come il Toro.

Entrambi apprezzano il possesso di beni materiali, amano il lusso e lavorano duramente per i loro sogni.

Intesa vincente anche con i nati Vergine. Questi ultimi ammirano la dedizione e la determinazione del Capricorno, che, a sua volta, apprezza la praticità e la scrupolosità del partner Vergine.

Buona, come detto, l’intesa con lo Scorpione: inizialmente devono fare uno sforzo per comprendersi a vicenda, ma dopo si renderanno conto delle loro potenzialità di coppia.

Infine i Pesci: è il classico esempio di opposti che si attraggono. Una coppia che basa il proprio legame sulla cooperazione e sul profondo rispetto reciproco.

Tra i segni meno affini Gemelli, Leone, Acquario e Sagittario. (Clicca qui per tutti i dettagli sul Capricorno)

Affinità di coppia | Acquario

Una coppia creativa e poliedrica è quella che può nascere tra l’Aquario, segno intellettuale, e l’Ariete, più votato all’azione.

Un forte legame mentale e intellettuale lega anche l’Acquario ai Gemelli, entrambi sempre alla ricerca di nuove idee e progetti.

L’entusiasmo e l’energia accomuna questo segno anche alla Bilancia, che tra i due è però più diplomatico.

Una forte ammirazione reciproca lega l’Acquario al Sagittario: i due segni, infatti, oltre che amanti sono spesso ottimi amici.

Capricorno, Cancro, Vergine e Pesci sono invece i segni meno compatibili. (Clicca qui per tutti i dettagli sull’Acquario)

Affinità di coppia segni zodiacali | Pesci

Il segno dei Pesci è idealista, sognatore. Ben si sposa con il Toro, più pratico e razionale.

La stabilità, la creatività e la gentilezza unisce i Pesci anche al Cancro, altro segno d’acqua.

L’altruismo dei Pesci si fonde bene anche con la profondità d’animo dello Scorpione: nasce così un rapporto armonioso e profondamente leale.

Nonostante i caratteri non proprio compatibili, una relazione stabile ed equilibrata può nascere con il Capricorno, grazie a un profondo senso di lealtà alla base.

I segni meno affini sono Leone, Ariete, bilancia e Acquario. (Clicca qui per tutti i dettagli sui Pesci)

> QUI L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI