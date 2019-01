Ultimi sondaggi politici: scendono Lega e M5S, mentre guadagna consenso l’opposizione

Ultimi Sondaggi Politici oggi – Secondo l’ultimo sondaggio effettuato da Index per la trasmissione di La7, Piazza Pulita, Lega e Movimento 5 Stelle hanno registrato un calo dei consensi a seguito degli avvenimenti dell’ultimo mese.

Al segno negativo che si associa ai due partiti di governo si contrappone una leggera ripresa dell’opposizione, in particolare di Pd e Forza Italia [qui tutti gli ultimi sondaggi].

> SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

> QUI TUTTI GLI ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI AGGIORNATI

Ultimi sondaggi politici oggi – Sondaggi Index

I dati del sondaggio Index mostrano che la Lega ha perso quasi due punti percentuali dal 13 dicembre ad oggi, 11 gennaio 2019, passando al 33,1 per cento dei consensi: nonostante questo lieve calo, la Lega resta il primo partito in Italia.

Peggiore il risultato di M5s, che continua a perdere punti: dal 24,8 per cento di un mese fa è passato al 24,1 per cento di oggi.

Il Pd è arrivato invece al 17,5 per cento, registrando un aumento dello 0,3 per cento. Cresce anche Fi, che dal 7,6 per cento passa al 7,9 per cento; minore l’aumento delle preferenze di Fratelli d’Italia che dal 4 passa al 4,1 per cento.

Guardando al centrosinistra, cresce +Europa al 2,5 per cento, mentre rimane fermo Potere al Popolo al 2,2 per cento. Mdp e Sinistra italiana, secondo il sondaggio. raccoglierebbero il 2,9 per cento dei voti.

Ultimi Sondaggi Politici oggi – Legge di bilancio

L’istituto Index ha anche chiesto un parere sulla legge di Bilancio approvata in Parlamento a fine 2018. Diminuisce il sostegno alla manovra, che dal 32,4 passa al 30,8 per cento.

Il 49 per cento degli italiano valuta negativamente la manovra, registrando un leggero aumento rispetto a dicembre.

Il sondaggio si è concentrato anche sulle aspettative economiche per il 2019: solo l’8,1 per cento crede che la situazione possa migliorare, mentre l’82,4 per cento pensa che non ci saranno miglioramenti. Non si esprime il restante 9,5 per cento.

Ultimi Sondaggi Politici oggi – Alleanza di governo e Carige

L’alleanza di governo sembra essere apprezzata principalmente dagli elettori della Lega, anche se l’approvazione passa dal 55,3 per cento di dicembre al 48,6 per cento dell’11 gennaio.

Solo il 22,1 per cento dei sostenitori dei Cinque Stelle valuta positivamente l’alleanza di governo.

Il 73 per cento degli intervistati giudica negativamente le opposizioni, mentre solo il 14,6 per cento apprezza il loro lavoro.

Il 59,8 per cento degli italiani raggiunti dal sondaggio ritengono che l’operazione portata avanti dal governo sul caso Carige sia uguale a quella del Pd con Mps, mentre il 22,1 crede siano un caso diverso. Non si esprime il 18,1 per cento del campione.