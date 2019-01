Trasporto pubblico, il 21 gennaio sciopero nazionale: si fermano bus, tram, metro e pullman con conducente

Sciopero trasporti 21 gennaio 2019 | Bus | Metro | Italia | Fasce garantite

SCIOPERO TRASPORTI 21 GENNAIO 2019 – Il 21 gennaio 2019 si prospetta un lunedì molto difficile dal punto di vista dei trasporti. Per quel giorno infatti è stato indetto uno sciopero nazionale che coinvolge i mezzi si superficie, le metro e i pullman a noleggio.

Per alcune ore, dunque, nelle principali città italiane i trasporti pubblici saranno paralizzati. Con dirette conseguenze anche per gli automobilisti, visto che l’agitazione sindacale comporterà sicuramente un aumento del traffico.

A comunicarlo i sindacati Cgil, Cisl e Uil, uniti a Faisa Cisal e Ugl-Fna. Il motivo? Le nuove proposte europee di modifica dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che liberalizza il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea.

Norme che, secondo quanto comunicato dai sindacati, “sono peggiorative” del sistema dei trasporti esistente in questo momento.

Sciopero trasporti 21 gennaio 2019 | Orari e città

L’agitazione non riguarda una singola città: si tratta di uno sciopero nazionale dei trasporti, dunque tutte le sigle aderenti si sono organizzate in modo diverso nei vari comuni. I tempi e le modalità di sciopero, di conseguenza, cambiano a seconda del luogo in cui ci si trova.

Secondo quanto comunicato dai sindacati, lo stop per i bus, le metro e i tram ha una durata di quattro ore. In tutte le città vengono comunque garantite e rispettate le classiche fasce di garanzia.

Le informazioni sugli orari dello sciopero dei trasporti nelle singole città verranno comunicate nei prossimi giorni.

L’unica certezza, al momento, è che gli autisti dei pullman a noleggio, in tutta Italia, incrociano le braccia tra le ore 10 e le 14 di giorno 21 gennaio 2019.