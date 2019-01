Previsioni meteo oggi in Italia

PREVISIONI METEO OGGI – Che tempo farà? Sereno? Nuvoloso? E’ prevista pioggia o neve? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il tempo oggi? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi.

Previsioni meteo oggi in Italia venerdì 11 gennaio 2019

Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:

NORD:

– ADDENSAMENTI COMPATTI SUI RILIEVI DI CONFINE CENTRORIENTALI;

SULLE RESTANTI ZONE AMPI SPAZI DI SERENO, CON TRANSITO DI NUBI POCO

SIGNIFICATIVE.

CENTRO E SARDEGNA:

– ESTESA NUVOLOSITA’ BASSA SU UMBRIA, MARCHE CENTROMERIDIONALI E

ABRUZZO, CON DEBOLI PRECIPITAZIONI ASSOCIATE, CHE RISULTERANNO NEVOSE

DA QUOTE COLLINARI;

– SULLA SARDEGNA CIELO PARZIALMENTE NUVOLOSO CON ISOLATI PIOVASCHI AL

MATTINO IN DISSOLVIMENTO DURANTE IL POMERIGGIO;

– CONDIZIONI DI TEMPO STABILE SUL RESTANTE TERRITORIO.

SUD E SICILIA:

– CIELO MOLTO NUVOLOSO O COPERTO SU BUONA PARTE DEL SETTORE CON

DEBOLI PIOGGE SU MOLISE, PUGLIA SETTENTRIONALE E CALABRIA;

DAL POMERIGGIO FENOMENI IN ESTENSIONE ANCHE A PUGLIA CENTRALE E

SICILIA TIRRENICA, DIVENENDO A CARATTERE NEVOSO A QUOTE COLLINARI SU

MOLISE, BASILICATA E PUGLIA, GENERALMENTE OLTRE I 700-800 METRI SUI

RESTANTI SETTORI APPENNINICI E SULL’AREA GARGANICA.

TEMPERATURE:

– MINIME IN CALO SU LOMBARDIA, TRIVENETO E AL SUD;

STAZIONARIE ALTROVE.

– MASSIME IN LIEVE AUMENTO SU CALABRIA MERIDIONALE, IN DIMINUZIONE

SUL VENETO;

SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO SUL RESTO DEL PAESE.

VENTI:

– MODERATI DA NORD-EST SULLE REGIONI ADRIATICHE, TOSCANA MERIDIONALE,

SARDEGNA ORIENTALE, LAZIO, CAMPANIA, CALABRIA E SICILIA CON LOCALI

RINFORZI SUL RELATIVO SETTORE COSTIERO;

– DEBOLI DI DIREZIONE VARIABILE ALTROVE.

MARI:

– MOLTO MOSSI TIRRENO CENTRORIENTALE, MARE E CANALE DI SARDEGNA;

– POCO MOSSI SOTTO COSTA IL MAR LIGURE E L’ADRIATICO SETTENTRIONALE;

– GENERALMENTE MOSSI I RESTANTI BACINI.

Previsioni meteo oggi in Italia sabato 12 gennaio 2019

Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:

NORD:

– ANNUVOLAMENTI SUI RILIEVI DI CONFINE CON QUALCHE FIOCCO DI NEVE

DALLA SERATA;

– CONDIZIONI DI BEL TEMPO ALTROVE A PARTE QUALCHE VELATURA SPARSA DI

PASSAGGIO;

NELLA SERA SI INTENSIFICA LA COPERTURA, CHE RISULTERA’ ANCHE CON

ANNUVOLAMENTI COMPATTI PIU’ SIGNIFICATIVI ATTESI SULLA LIGURIA

CENTRORIENTALE.

CENTRO E SARDEGNA:

– AMPIO SOLEGGIAMENTO E SCARSISSIMA NUVOLOSITA’ IN RAPIDO AUMENTO

SULLA SARDEGNA CENTROCCIDENTALE E DALLA SERATA SU TOSCANA, UMBRIA

SETTENTRIONALE ED ALTO LAZIO.

SUD E SICILIA:

– MOLTE NUBI SU SICILIA SETTENTRIONALE, APPENNINO CALABRO E PUGLIA

CENTROSETTENTRIONALE CON DEBOLI PRECIPITAZIONI, ANCHE TEMPORALESCHE

SULL’ISOLA, ED A CARATTERE NEVOSO OLTRE I 700-800 METRI, IN

MIGLIORAMENTO DURANTE LA SECONDA PARTE DELLA GIORNATA;

– CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO ALTROVE.

TEMPERATURE:

– MINIME IN DECISO AUMENTO SULL’ARCO ALPINO, IN LIEVE FLESSIONE SU

PIANURA VENETO-LOMBARDA, ROMAGNA, REGIONI CENTRALI PENINSULARI,

CAMPANIA E APPENNINO MERIDIONALE, GENERALMENTE STAZIONARIE SUL

RESTANTE TERRITORIO;

– MASSIME IN SENSIBILE RIALZO SU AREE ALPINE ED APPENNINICHE

CENTROSETTENTRIONALI ED ABRUZZO, SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO ALTROVE.

VENTI:

– DA DEBOLI A MODERATI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI AL SUD CON LOCALI

RINFORZI SULLE AREE IONICHE;

– DEBOLI DI DIREZIONE VARIABILE OD AL PIU’ OCCIDENTALI SULLE ALTRE

ZONE, IN INTENSIFICAZIONE DALLA TARDA SERATA SULLA SICILIA.

MARI:

– DA AGITATO A MOLTO AGITATO LO IONIO;

– DA MOLTO MOSSI AD AGITATI AL LARGO IL MARE E CANALE DI SARDEGNA E

LO STRETTO DI SICILIA;

– DA MOSSI A MOLTO MOSSI TIRRENO ED ADRIATICO CENTROMERIDIONALE E MAR

LIGURE;

– POCO MOSSI I RESTANTI BACINI.

C.N.M.C.A.

Previsioni meteo oggi in Italia domenica 13 gennaio 2019

Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:

MOLTE NUBI SULLE REGIONI TIRRENICHE E IN UMBRIA, CON PIOGGE DEBOLI SULL’ISOLA E ISOLATI PIOVASCHI LUNGO LE COSTE TIRRENICHE DI TOSCANA E LAZIO, IN SUCCESSIVO TRASFERIMENTO POMERIDIANO ALLA CAMPANIA, BASILICATA OCCIDENTALE, CALABRIA E SICILIA.

NUBI COMPATTE SUI RILIEVI ALPINI DI CONFINE E SULL’ALTO ADIGE CON FENOMENI NEVOSI ASSOCIATI;

SULLE RESTANTI ZONE AMPI SPAZI DI SERENO CON AL PIU’ TRANSITO DI NUBI POCO SIGNIFICATIVE.