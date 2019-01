Luciano is back: Ligabue annuncia l’uscita del suo nuovo album e di un tour per l’estate 2019

Che fine ha fatto Luciano Ligabue? Sono stati molti, in questi ultimi mesi di silenzio, a porsi questa domanda. In particolar modo i fan più affezionati hanno sentito la mancanza del celebre rocker di Correggio, il quale – dopo alcune anticipazioni circolate sui social – ha finalmente annunciato il suo ritorno: è prevista infatti per l’11 gennaio 2019 l’uscita del nuovo singolo di Luciano, intitolato Luci d’America.

A distanza di cinque anni da Mondovisione e di tre da Made in Italy, quindi, il cantautore emiliano torna con questo brano che anticipa l’uscita del nuovo album e del tour di concerti 2019. Attesa per marzo, non si conosce ancora la data di uscita del nuovo disco, mentre quello che sappiamo di per certo è che il video ufficiale – che è stato girato in California – sarà pubblicato e diffuso in rete a partire da lunedì 14 gennaio.

Insieme al nuovo album arrivano anche alcune novità: questa volta, infatti, Liga ha affidato la produzione del disco al romano Federico Nardelli, il quale va quindi a sostituire Luciano Luisi (che nel 2016 si era occupato di produrre Made in Italy e, prima, nel 2013, Mondovisione).

Nardelli è produttore per l’etichetta indipendente Maciste Dischi, la quale si è occupata anche di altri artisti e gruppi come Gazzelle e Galeffi.

Per quanto riguarda il tour di concerti che seguirà l’uscita del nuovo album – il dodicesimo del cantante – non c’è che attendere la comunicazione delle date in cui Liga tornerà a riempire di fan appassionati stadi e palazzetti in giro per l’Italia durante l’estate 2019.