Il latte al cioccolato? Viene da mucche marroni. Sembra una frase ironica ma è quello che crede realmente il 10% degli americani.

Il dato deriva da un sondaggio del Centre of US Dairy, il centro che rappresenta e raccoglie i produttori di latte e latticini negli USA. Ai circa mille soggetti intervistati è stato chiesto se sapessero quale fosse l’origine del latte al cioccolato. Non ci crederete, ma il 10% degli intervistati ha dichiarato che provenisse da mucche marroni, ed è ancora più interessante notare come ben il 48% non sapesse nemmeno dare una risposta.

Parte della responsabilità, per quanto riguarda il latte al cioccolato dalle mucche marroni, è stata attribuita a un vecchio spot pubblicitario, in cui si mostrava una mucca marrone, fatta di cioccolato, che produceva quella dolce bevanda.

Chiaro insomma che la bevanda non dipende dal colore delle mucche ma è frutto di una miscela di latte, cacao e zucchero. Questo fenomeno stupefacente, che subito fa pensare a una scarsa istruzione del campione intervistato, in realtà è indicativo anche di un dato importante: cioè che una larga parte di individui non è affatto cosciente di ciò che sta consumando.

Un aspetto questo che introduce interrogativi rispetto all’etica di chi produce, considerando che, probabilmente, se molti credono certe cose assurde, difficilmente potranno comprendere elementi relativi alle calorie di in cibo, ai suoi ingredienti e al suo impatto sull’ambiente.

Resta aperta dunque la questione dell’educazione alimentare, su cui in America si sta investendo molto ultimamente, visto anche l’impegno dell’ex first lady Michelle Obama, ma che comunque resta ancora troppo bassa in un vastissimo paese come quello.

Un numero come il 10% corrisponde a milioni di persone. Numeri preoccupanti quindi, che intrecciano il tema dell’educazione e sicurezza alimentare con quello dell’istruzione. Il sondaggio dello US Dairy sul latte colorato farà certamente attivare gli addetti ai lavori.