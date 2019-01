Auguri di compleanno frasi | Belle | Originali | Divertenti | Simpatiche | Lui e lei

È il compleanno di una persona a cui volete bene e volete farle una dedica speciale? State scrivendo un bigliettino di auguri ma la vostra fantasia vi ha momentaneamente abbandonati? Forse è il caso che diate un’occhiata alle migliori frasi di auguri di compleanno che abbiamo selezionato per voi.

Divertenti, originali, simpatiche, sia per lui che per lei. Ce n’è davvero per tutti i gusti: sceglietene una e riproducetela nel vostro bigliettino di auguri. O, semplicemente, prendete spunto da alcune di esse per creare un messaggio di auguri personalizzato.

Auguri di compleanno frasi

Gli Auguri sono un nuovo inizio, è il momento di dar vita a nuovi progetti con nuovi scopi. Guarda avanti con coraggio. Sei una persona speciale, che tu possa avere una splendida giornata ed uno splendido anno.

Questi auguri sono per te che allegramente invecchi senza mai cambiare… con tutto il mio cuore, tanti Auguri di buon compleanno!

Dimentica il passato, guarda avanti al futuro ed alle cose migliori che devono ancora avvenire!

Conta l’età non le rughe che hai! Conta i lati positivi e le meravigliose esperienza che hai fatto. Non gli sbagli! Tanti auguri!

Il mio augurio di compleanno è che tu non smetta mai di guardare avanti al futuro, alle cose migliori che devono ancora venire! Tanti auguri!

Non festeggiare il tempo che passa, ma passa il tempo festeggiando. Buon compleanno!

Auguri di compleanno frasi | E ancora:

Il tuo compleanno è il primo giorno di viaggio di 365 giorni giorni speciali! Goditi il viaggio!

Non hai un brutto aspetto per uno della tua età! Tanti Auguri

Congratulazioni per aver raggiunto maggior esperienza, non so cosa tu abbia imparato quest’anno, ma ogni esperienza, buona o cattiva ci ha reso le persone che siamo oggi! Auguri di buon compleanno

Lascia che il numero degli anni che hai vissuto non sia il ricordo della tua età, ma consideralo una medaglia di tutti i tuoi trascorsi della tua irripetibile esperienza di vita! Tanti Auguri di Buon Compleanno

E’ servito davvero un sacco di tempo per diventare giovane come sei ora! Tanti Auguri!

Continua ad essere sempre una persona speciale come sei sempre stato! Tanti Auguri!

Celebra sempre l’età che ti senti, non quella che rappresenti! Tanti Auguri!

Ti auguro che tu possa passare nel migliore dei modi questo compleanno, ma per l’anno prossimo… Ti auguro di passare una giornata il doppio migliore!

C’è chi dice che il compleanno sia un ottimo momento per guardarsi indietro e tirare le somme. Altri dicono che è il momento giusto per guardare a vanti e fare nuovi progetti. Io ti dico solo fanculo tutto e taglia la torta! Tanti auguri!

Il segreto per la giovinezza? Essere onesti, mangiare piano e mentire della propria età! Tanti Auguri!

Invecchiando si perde la memoria? Bhe fregatene e dimentica il passato per vivere al massimo il tuo presente! Questi sono per te i miei Auguri di buon compleanno speciali!

Auguri di compleanno frasi | E ancora:

Così tante candele ed una torta così piccola? Tanti auguri vecchio mio!

Buon compleanno! Divertiti durante tutto quest’anno ed usa il tempo come una rampa di lancio per i tuoi sogni!

Bene… Un altro anno è passato e tu non sei cambiato di una virgola. Ti prego rimani sempre così come sei, perché sei speciale!

Sei più vecchio di un altro anno… Ce la fai a spegnere tutte le candeline o devo chiamare i pompieri?

Tanti auguri! Ti auguro che questo nuovo anno possa essere per te un periodo pieno di gioie e soddisfazioni!

Invecchiamo continuamente, ma allo stesso tempo dobbiamo rimanere giovani! Tanti auguri vecchio mio

Tu sei il mio migliore amico, mi sai sopportare, mi sai confortare e mi inciti quando ne ho bisogno. Ognuno dovrebbe avere accanto a se un amico come te! tantissimi auguri di buon compleanno!

Brucia il mondo con i tuoi sogni, e con il fuoco accenditi un’altra candelina su questa torta!

Ti auguro con tutto il cuore che questo possa essere per te il miglior compleanno di tutta sempre! Tanti auguri

Oggi è il tuo compleanno ed è la conferma che le cose belle non passano mai di moda.

Con l’augurio che questo sia per te un giorno indimenticabile e speciale… Tantissimi auguri da tutti noi.

Il tempo passa inesorabile, ma il tuo spirito è sempre giovane. I miei migliori Auguri di buon compleanno

Il saggio è colui che fa tesoro degli anni passati e vuole il meglio da quelli futuri. Ti faccio i miei migliori Auguri, e che tu possa averne ancora tanti davanti a te

Non devi contare i tuoi anni aggiungendo giorni ai giorni, conta piuttosto gli amici che il tempo ti ha regalato.

Buon compleanno, Spero per te che la tua festa sia piena di buone cose…e regali costosi!

