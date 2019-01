Ascolti tv giovedì 10 gennaio 2019 | Che Dio ci aiuti 5 | American Sniper | Lettere da Berlino | Mai dire Talk | Piazzapulita | I dati Auditel di ieri sera

Ascolti tv giovedì 10 gennaio 2019 – Ritorno in grande stile per Che Dio ci aiuti 5, la fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. La simpatica serie è stata infatti premiata dal pubblico, che ieri sera ha scelto con convinzione proprio la prima rete nazionale.

Che Dio ci Aiuti 5 ha conquistato infatti 6.112.000 spettatori, pari al 26.4% di share. Numeri altissimi, che confermano l’ottima stagione della Rai.

Canale 5, il principale competitor, è stato staccato di oltre 4 milioni. Il film American Sniper, con Bradley Cooper, ha interessato infatti “soltanto” 2.047.000 spettatori, con uno share del 10.1%.

Terzo programma della serata è stato Lettere da Berlino, film trasmesso da Rai 3, che ha raccolto davanti al video 1.459.000 spettatori (5.8%). Stessa percentuale per Rete 4, grazie a Freedom – Oltre il Confine, che è arrivato a 1.256.000 ascolti.

Su Italia 1 Mai Dire Talk, condotto dal Mago Forest, è stato visto da 1.032.000 spettatori (5.1%), mentre su Rai 2 il film Ghostbusters ha interessato 1.096.000 spettatori (4.5%).

Discreti numeri per PiazzaPulita, su La 7, che ha attirato 995mila spettatori raggiungendo uno share del 5.4%.

Su TV8 Trappola in fondo al Mare ha segnato l’1.8%, con 436mila spettatori, mentre sul Nove Il giorno del giudizio ha totalizzato 482.000 ascolti (1.9%).

Su SKy Uno, infine, la finale di MasterChef All Stars Italia (QUI IL VINCITORE DEL COOKING SHOW) è stata seguita da circa 700mila spettatori, per un 2.7% di share nel primo episodio e un 3.1% per il secondo.

Ascolti tv giovedì 10 gennaio 2019 | Preserale | Access prime time

La fascia Access prime time di ieri sera, su Rai 1, riservava lo speciale Parole e Musica di un Poeta, dedicato al grande Fabrizio De André a 20 anni dalla sua scomparsa. E il pubblico ha premiato la scelta: il programma ha ottenuto 5.433.000 spettatori con il 20.3% di share.

Su Canale 5 Striscia la Notizia ha avuto invece una media di 5.018.000 spettatori, con uno share del 18.7%.

Lontani, come spesso accade, tutti gli altri canali. Su Rai2 Cult ha segnato il 4.5% con 1.200.000 spettatori, mentre su Italia1 CSI ha ottenuto 1.062.000 di ascolti e il 4%.

Su Rai3 Nuovi Eroi è stato visto da 1.302.000 spettatori (5.2%), mentre Un Posto al Sole da 1.925.000 di persone (7.2%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato davanti allo schermo 1.201.000 persone (4.6%), mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.910.000 spettatori (7.2%).

Su TV8 Guess my Age è stato seguito da 663.000 spettatori con il 2.5% di share, mentre infine Boom! sul Nove ha raccolto 310mila ascolti e l’1.2%.