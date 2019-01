Autostrade: ecco i nuovi tutor in funzione e dove si trovano

È stato presentato dalla polizia stradale il nuovo sistema di Tutor che da domani, venerdì 27 luglio 2018, sarà in azione sulle autostrade italiane.

I controlli di velocità media sono stati ripristinati dopo la sospensione avvenuta circa tre mesi fa da parte della Corte d’Appello di Roma. La sentenza aveva dato ragione alla ditta Craft, che reclamava l’idea originaria riprodotta da Autostrade.

Il nuovo sistema elettronico che multa chi supera i limiti di velocità si chiama SICVe-PM ed è stato presentato questa mattina al Viminale nella conferenza stampa dedicata al piano viabilità in vista dell’esodo estivo.

I nuovi tutor sono stati installati al momento in 22 tratte della rete autostradale, il piano presentato prevede anche il rafforzamento dei controlli delle forze di polizia: 1.400 pattuglie della Stradale in media sulle strade, 800 pattuglie della Polizia Ferroviaria, e misure di coordinamento con Anas, le società concessionarie autostradali, Vigili del Fuoco e Protezione civile.

Ecco dove sono sono attivi i nuovi tutor

Reggio Emilia-Campegine e la Campegine-Parma; Albisola-Celle Ligure e Celle Ligure-Albisola; Valle del Rubicone-Cesena; Faenza-Forli’; Cesena-Valle del Rubicone e Valle del Rubicone-Rimini nord; Firenzuola-Badia e Badia-Fiorenzuola; All. Dir. Roma nord-Ponzano Romano; Ponzano Romano-Magliano Sabina; Magliano Sabina-Orte; San Vittore-Cassino; Cassino-Pontecorvo; Colleferro-Valmontone; All. Dir. Roma sud-Colleferro; San Vittore-Caianello; Baiano-Avellino ovest; Avellino ovest-Baiano; Sarno-Palma Campania; Allacciamento A1/A30-Nola.

Bollino rosso e bollino nero

Per l’esodo di agosto sono previsti due “bollini neri” in merito al traffico autostradale: nella mattinata di sabato 4 e in quella di sabato 11 agosto.

“Bollino rosso” invece previsto nel pomeriggio di domani, venerdì 27 luglio, e la mattina e il pomeriggio di sabato 28 luglio.

In agosto nel pomeriggio di venerdì 3, il pomeriggio di sabato 4, la mattina di domenica 5, il pomeriggio di venerdì 10, il pomeriggio di sabato 11 e la mattina di domenica 12 agosto.

Per il rientro in città dai luoghi di vacanza sono previsti “bollini rossi” la mattina e il pomeriggio di sabato 18 agosto e nell’intera giornata di domenica 19, anche il pomeriggio di venerdì 24, la giornata di sabato 25 e di domenica 26 agosto.